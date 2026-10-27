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Descubrieron una nueva especie de nenúfar gigante

La fotografía en Instagram describía la planta como Victoria amazónica una especie de nenúfar gigante más común, pero su ubicación, en la cuenca alta del río Orinoco, en una zona remota del este de Colombia

Descubren una nueva especie de nenúfar gigante
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Una planta vista en redes sociales ha sido identificada como una nueva especie de nenúfar gigante, tras una búsqueda que culminó en un viaje en bote, realizado antes del amanecer, a través de la selva tropical inundada de Colombia.

La fotografía en Instagram describía la planta como Victoria amazónica —una especie de nenúfar gigante más común—, pero su ubicación, en la cuenca alta del río Orinoco, en una zona remota del este de Colombia, despertó las sospechas de un botánico del Real Jardín Botánico (RBG) de Kew, en Londres.

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“Un día estaba mirando Instagram y vi una foto de una Victoria; al principio pensé: “bueno, otra foto de una Victoria”. Pero luego, al ver la geolocalización, decía Inírida. Como he viajado un poco por Colombia, sabía que esa planta no debería estar allí“, relató Carlos Magdalena a Reuters.

“Consulté Google Maps. Incluso desde el teléfono se pueden distinguir las enormes hojas de la Victoria en las imágenes satelitales; así fue como localicé una planta en medio de la selva”, explicó Magdalena, horticultor especializado en investigación botánica y científica en Kew.

Las imágenes satelitales revelaron la presencia de varias hojas pertenecientes a un mismo ejemplar en lagunas cercanas al río Inírida
Las imágenes satelitales revelaron la presencia de varias hojas pertenecientes a un mismo ejemplar en lagunas cercanas al río Inírida

Las imágenes satelitales revelaron la presencia de varias hojas pertenecientes a un mismo ejemplar en lagunas cercanas al río Inírida, lo que llevó a Magdalena a organizar una expedición. Dos años más tarde, tras cinco días de búsqueda, solo habían hallado dos plantas, ninguna de las cuales estaba en flor —un requisito indispensable para determinar si se trata de una nueva especie—.

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Cuando el equipo estaba a punto de emprender el regreso al día siguiente, un barquero local aseguró conocer el lugar donde encontrar más ejemplares, por lo que se organizó una última incursión nocturna.

“Fue una experiencia increíble. Navegamos en la oscuridad durante cuatro horas y media; el hombre conocía cada árbol, cada tipo de rama, lo que le permitía determinar el nivel del agua. Poco antes del amanecer, cuando empezaba a haber algo de luz, llegamos a la laguna y allí estaban: cinco plantas, dos o tres de ellas flotando. Debo confesar que... bueno, llegué a llorar”, contó Magdalena.

Cuando el equipo estaba a punto de emprender el regreso al día siguiente, un barquero local aseguró conocer el lugar donde encontrar más ejemplares, por lo que se organizó una última incursión nocturna
Cuando el equipo estaba a punto de emprender el regreso al día siguiente, un barquero local aseguró conocer el lugar donde encontrar más ejemplares, por lo que se organizó una última incursión nocturna

Cabe destacar que esta es la segunda especie de nenúfar gigante que Magdalena logra identificar. Hace cuatro años, identificó la especie más grande del mundo, *Victoria boliviana*, cuyas hojas alcanzan más de 3 metros de diámetro y son capaces de soportar el peso de al menos dos personas.

La nueva especie, *Victoria colombiana* —descrita en un artículo publicado en la revista *Phytotaxa*—, es la cuarta conocida por la ciencia. Sus hojas pueden llegar a medir hasta dos metros de diámetro; según Magdalena, una hoja de este nenúfar gigante puede crecer hasta alcanzar ese tamaño en tan solo una semana.

Los investigadores estiman que existen entre 30 y 50 ejemplares en estado silvestre, y Magdalena ya está trabajando para lograr que la especie sea incluida en la Lista Roja de la UICN bajo la categoría de “en peligro crítico”.

(Con información de Reuters)

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