Marley celebró el cumpleaños de Mirko y contó detalles de su vida con él: “Es un niño muy dulce”

Mirko cumple 9 años, y Marley le dedicó un video para el festejo

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“Toda mi vida quise ser padre”. A nueve años del nacimiento de su hijo Mirko, Marley compartió su emoción con Teleshow y recordó el momento que cambió su vida. El conductor señaló que “los dos nacimientos, tanto de Mirko como de Milenka, fueron antes de tiempo y en ambos casos estuve solo ahí en el hospital”, y agregó:

“No puedo creer que hoy sean nueve años de ese día. Íbamos solamente a hacer un control porque faltaban tres semanas para el nacimiento”, recordó sobre el parto de Mirko. “Yo aterricé y me fui a Kenosha, Wisconsin, a encontrarme con Brittany, que era subrogante. Fuimos al control y de repente la presión estaba muy alta y me dijeron: ‘Tiene que nacer ahora’”.

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“Nos decimos que nos amamos mucho”, Marley habló de Mirko con Teleshow en su cumpleaños

La sentencia de los médicos alteró los planes iniciales: “Fue con muchísimos nervios, mucho miedo”, reconoció. “Había nacido con líquido en los pulmones y no sabían si faltaba desarrollo en los pulmones”, explicó sobre las horas posteriores. “Estaba con cables y demás, pero me pusieron una silla mecedora al lado de su cunita y me lo sacaban y me dejaban tenerlo encima. Así que 22 de las 24 horas yo lo tenía a upa y le cantaba. Y después dormía dos, tres horas y volvía a estar con él”, recordó.

Durante la charla con este medio, Marley recordó algunos momentos claves del vínculo con su hijo: “Finalmente a los dos días me dejaron darle la primera mamadera y ahí abrió los ojos”, un instante a partir del cual ya nada fue lo mismo: “Ya fue toda esta magia hermosa que sigue sucediendo hoy”, sintetizó.

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Por los nueve años de Mirko, Marley contó la rutina que comparten cada noche

Pasaron los años pero nada alteró aquel amor a primera vista, en esa familia que se agrandó en 2024 con el nacimiento de Milenka. Lo que si cambiaron fueron las rutinas que se fueron resignificando con el paso del tiempo. “Mirko es un niño superdulce y tenemos nuestro ritual de todas las noches antes de irnos a dormir”, reveló el conductor a Teleshow. “Le leo el cuento y, cuando llega el momento del saludo, hacemos una coreo de un abrazo con un beso. Después me voy por el otro lado de la cama, otro abrazo con otro beso. Nos decimos que nos amamos mucho y que todos los angelitos nos acompañen”, expresó con emoción. Y concluyó: “Mis hijos son el mayor éxito de mi vida. Los disfruto todos los días y hoy es obviamente un día muy especial”.

Una torta para el cumpleañero

Mirko cumple 9 años y se preparó su propia chocotorta

Mirko Wiebe cumple nueve años este martes 27 de octubre y Marley compartió parte de la celebración familiar en sus redes sociales. El conductor mostró a su hijo mayor mientras preparaba una chocotorta, el postre elegido para acompañar una fecha que vuelve a poner en primer plano una historia que el público sigue desde el nacimiento del niño, en 2017.

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Hoy la escena fue distinta, la cocina de la casa se convirtió en el espacio central de las historias que publicó el conductor. Mirko apareció concentrado en la preparación de una chocotorta para su festejo y Marley registró parte del proceso. Las imágenes dieron cuenta de una celebración puertas adentro, con el niño como protagonista de su propio cumpleaños.

Marley y su hijo Mirko: "Toda mi vida quise ser padre"

La secuencia fue difundida por Marley desde sus historias de Instagram, Mirko armó la torta con los ingredientes de la receta tradicional y participó de cada paso de la preparación. La publicación mostró una faceta cotidiana del hijo del conductor, que suele aparecer en las redes de su padre durante viajes, actividades familiares y fechas especiales.

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A nueve años de aquel nacimiento, las imágenes de la chocotorta volvieron a reunir dos aspectos habituales de las publicaciones de Marley: el registro de momentos familiares y la participación de Mirko en las actividades de la casa. Esta vez, el niño eligió cocinar el postre de su cumpleaños y su padre acompañó la escena con la cámara de su celular.