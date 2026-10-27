¿Cuánto separa a las pandillas de Haití de la frontera con República Dominicana?

El presidente Luis Abinader destacó que dos estructuras civiles de autodefensa separan a la banda criminal más próxima del territorio dominicano. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

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A más de 26 kilómetros de la frontera con República Dominicana, según la evaluación de las autoridades, se encuentra la banda haitiana identificada como la más próxima al territorio nacional.

El dato forma parte del seguimiento oficial a la crisis de seguridad en Haití y del refuerzo de la vigilancia fronteriza ante el riesgo de nuevos movimientos de personas y grupos armados.

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El ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, informó que los organismos de inteligencia dominicanos no han detectado un avance de las principales bandas haitianas hacia los pasos fronterizos de Jimaní y Elías Piña.

El alto mando situó el principal radio de acción de esas organizaciones en Puerto Príncipe, donde controlan entre el 70% y el 80% de la capital haitiana.

Las autoridades dominicanas sostienen que los grupos criminales mantienen sus áreas de operación en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en localidades como Croix-des-Bouquets.

La mayor preocupación se concentra en la posibilidad de que la inestabilidad haitiana provoque desplazamientos hacia el este, con impacto en las comunidades fronterizas dominicanas.

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Las organizaciones criminales de Haití concentran sus operaciones en Puerto Príncipe, donde controlan hasta el 80% de la capital. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

La banda más cercana está en la zona de Ganthier

Fernández Onofre explicó que el grupo armado ubicado a menor distancia del límite dominicano se encuentra después de Ganthier, una localidad haitiana situada frente al área de Jimaní. De acuerdo con la información presentada por el Ministerio de Defensa, la distancia entre esa banda y la frontera es de al menos 26 kilómetros.

El Gobierno dominicano considera que esa separación, sumada a la presencia de comunidades organizadas en el lado haitiano, reduce el riesgo inmediato de una llegada de grupos armados a la línea fronteriza. Aun así, las autoridades mantienen el seguimiento sobre la evolución de la violencia en Haití y las rutas que conectan las zonas afectadas con los cruces binacionales, señala una publicación de Diario Libre.

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El presidente Luis Abinader afirmó que entre la agrupación criminal más próxima y República Dominicana hay por lo menos dos estructuras de autodefensa. Esos grupos fueron formados por habitantes de localidades haitianas que buscan contener el ingreso de bandas en sus comunidades.

La infraestructura busca reforzar el control de la frontera con Haití. La construcción del muro comenzó en febrero de 2022. (Foto: EFE)

Comerciantes haitianos organizaron grupos de autodefensa

Las autoridades dominicanas mencionaron la existencia de grupos de autodefensa en Malpasse, Fond-Parisien, Ganthier y Mirebalais. Se trata de localidades con actividad comercial, cuyos residentes han formado mecanismos de protección frente a las acciones de las organizaciones criminales.

Según Fernández Onofre, los habitantes de poblaciones como Juana Méndez, Belladère, Anse-à-Pitres y Fond-Parisien defienden sus actividades económicas y sus comunidades.

La situación adquiere importancia para República Dominicana porque varias de esas localidades están vinculadas a rutas de comercio y movilidad cercanas a la frontera.

Abinader también se refirió a la ruta entre Comendador, en territorio dominicano, y Belladère, en Haití. En ese corredor, las bandas llegaron hasta Lascahobas, aunque los grupos de autodefensa locales lograron expulsarlas, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades.

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La banda armada haitiana más cercana a República Dominicana se ubica a más de 26 kilómetros de la frontera, en la zona de Ganthier. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

Inteligencia y vigilancia ante la crisis haitiana

El análisis fue presentado durante una edición de LA Agenda Semanal dedicada a la seguridad fronteriza. La reunión ocurrió en medio de un escenario de tensión tras el secuestro de cuatro técnicos militares de El Salvador en Haití.

Las autoridades haitianas y un contingente enviado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, buscaban información sobre su paradero.

Para República Dominicana, el deterioro de la seguridad en Haití mantiene abierta la necesidad de vigilar los pasos fronterizos, monitorear las rutas cercanas y contener eventuales movimientos irregulares de personas. El Gobierno afirma que la información de inteligencia no indica, por ahora, un desplazamiento de las bandas hacia territorio dominicano.

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