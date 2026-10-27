República Dominicana

¿Cuánto separa a las pandillas de Haití de la frontera con República Dominicana?

El Ministerio dominicano mantiene vigilancia permanente ante la crisis vecina, mientras informes militares descartan aproximaciones hacia Jimaní y Elías Piña, aunque persiste preocupación por desplazamientos irregulares dentro del corredor binacional

El presidente Luis Abinader destacó que dos estructuras civiles de autodefensa separan a la banda criminal más próxima del territorio dominicano. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)
El presidente Luis Abinader destacó que dos estructuras civiles de autodefensa separan a la banda criminal más próxima del territorio dominicano. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)
Guardar

A más de 26 kilómetros de la frontera con República Dominicana, según la evaluación de las autoridades, se encuentra la banda haitiana identificada como la más próxima al territorio nacional.

El dato forma parte del seguimiento oficial a la crisis de seguridad en Haití y del refuerzo de la vigilancia fronteriza ante el riesgo de nuevos movimientos de personas y grupos armados.

PUBLICIDAD

El ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, informó que los organismos de inteligencia dominicanos no han detectado un avance de las principales bandas haitianas hacia los pasos fronterizos de Jimaní y Elías Piña.

El alto mando situó el principal radio de acción de esas organizaciones en Puerto Príncipe, donde controlan entre el 70% y el 80% de la capital haitiana.

Las autoridades dominicanas sostienen que los grupos criminales mantienen sus áreas de operación en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en localidades como Croix-des-Bouquets.

La mayor preocupación se concentra en la posibilidad de que la inestabilidad haitiana provoque desplazamientos hacia el este, con impacto en las comunidades fronterizas dominicanas.

PUBLICIDAD

Las organizaciones criminales de Haití concentran sus operaciones en Puerto Príncipe, donde controlan hasta el 80% de la capital. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)
Las organizaciones criminales de Haití concentran sus operaciones en Puerto Príncipe, donde controlan hasta el 80% de la capital. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

La banda más cercana está en la zona de Ganthier

Fernández Onofre explicó que el grupo armado ubicado a menor distancia del límite dominicano se encuentra después de Ganthier, una localidad haitiana situada frente al área de Jimaní. De acuerdo con la información presentada por el Ministerio de Defensa, la distancia entre esa banda y la frontera es de al menos 26 kilómetros.

El Gobierno dominicano considera que esa separación, sumada a la presencia de comunidades organizadas en el lado haitiano, reduce el riesgo inmediato de una llegada de grupos armados a la línea fronteriza. Aun así, las autoridades mantienen el seguimiento sobre la evolución de la violencia en Haití y las rutas que conectan las zonas afectadas con los cruces binacionales, señala una publicación de Diario Libre.

El presidente Luis Abinader afirmó que entre la agrupación criminal más próxima y República Dominicana hay por lo menos dos estructuras de autodefensa. Esos grupos fueron formados por habitantes de localidades haitianas que buscan contener el ingreso de bandas en sus comunidades.

La infraestructura busca reforzar el control de la frontera con Haití. La construcción del muro comenzó en febrero de 2022. (Foto: EFE)
La infraestructura busca reforzar el control de la frontera con Haití. La construcción del muro comenzó en febrero de 2022. (Foto: EFE)

Comerciantes haitianos organizaron grupos de autodefensa

Las autoridades dominicanas mencionaron la existencia de grupos de autodefensa en Malpasse, Fond-Parisien, Ganthier y Mirebalais. Se trata de localidades con actividad comercial, cuyos residentes han formado mecanismos de protección frente a las acciones de las organizaciones criminales.

Según Fernández Onofre, los habitantes de poblaciones como Juana Méndez, Belladère, Anse-à-Pitres y Fond-Parisien defienden sus actividades económicas y sus comunidades.

La situación adquiere importancia para República Dominicana porque varias de esas localidades están vinculadas a rutas de comercio y movilidad cercanas a la frontera.

Abinader también se refirió a la ruta entre Comendador, en territorio dominicano, y Belladère, en Haití. En ese corredor, las bandas llegaron hasta Lascahobas, aunque los grupos de autodefensa locales lograron expulsarlas, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades.

La banda armada haitiana más cercana a República Dominicana se ubica a más de 26 kilómetros de la frontera, en la zona de Ganthier. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)
La banda armada haitiana más cercana a República Dominicana se ubica a más de 26 kilómetros de la frontera, en la zona de Ganthier. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

Inteligencia y vigilancia ante la crisis haitiana

El análisis fue presentado durante una edición de LA Agenda Semanal dedicada a la seguridad fronteriza. La reunión ocurrió en medio de un escenario de tensión tras el secuestro de cuatro técnicos militares de El Salvador en Haití.

Las autoridades haitianas y un contingente enviado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, buscaban información sobre su paradero.

Para República Dominicana, el deterioro de la seguridad en Haití mantiene abierta la necesidad de vigilar los pasos fronterizos, monitorear las rutas cercanas y contener eventuales movimientos irregulares de personas. El Gobierno afirma que la información de inteligencia no indica, por ahora, un desplazamiento de las bandas hacia territorio dominicano.

Temas Relacionados

HaitíRepública DominicanaSeguridad fronterizaBandas criminalesCrisis en Haití

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cancillería dominicana desmiente un mensaje falso atribuido a Bukele sobre la frontera con Haití

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el presidente salvadoreño no emitió las críticas contra el Gobierno ni las Fuerzas Armadas, difundidas desde una cuenta inexistente en redes sociales este lunes

Cancillería dominicana desmiente un mensaje falso atribuido a Bukele sobre la frontera con Haití

República Dominicana: Más de 283 mil personas ingresaron o reingresaron al sistema financiero en un año

Las personas de entre 31 y 38 años registraron 70,839 ingresos y reingresos entre agosto de 2025 y julio de 2026, según datos de la Superintendencia de Bancos

República Dominicana: Más de 283 mil personas ingresaron o reingresaron al sistema financiero en un año

República Dominicana refuerza la vigilancia fronteriza con sistemas biométricos en rutas hacia centros urbanos

La Dirección General de Migración desplegó más agentes, inspecciones y unidades de inteligencia en cinco provincias, carreteras y puntos de control para contener eventuales desplazamientos irregulares hacia Santo Domingo desde esas zonas

República Dominicana refuerza la vigilancia fronteriza con sistemas biométricos en rutas hacia centros urbanos

Mujer acusada de vender municiones policiales a haitianos recibe tres años de prisión, con posibilidad de reducir la pena

El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional impuso una pena de tres años tras el acuerdo con la Fiscalía, mediante el cual la imputada reconoció los hechos y ofreció cooperación investigativa

Mujer acusada de vender municiones policiales a haitianos recibe tres años de prisión, con posibilidad de reducir la pena

Policía abatió a tiros a sospechoso de homicidio tras una disputa por dinero ligado a drogas en República Dominicana

Según la versión institucional, Carlos Daniel Alcequiez Rodríguez disparó contra una patrulla que lo localizaba en Residencial Lantigua y falleció tras ser llevado al Hospital Municipal de Verón para recibir atención médica

Policía abatió a tiros a sospechoso de homicidio tras una disputa por dinero ligado a drogas en República Dominicana

TECNO

Microsoft lanza un parche de emergencia por una falla crítica en Brotli que afecta a .NET

Microsoft lanza un parche de emergencia por una falla crítica en Brotli que afecta a .NET

Lista de códigos de Free Fire para hoy martes 27 de octubre de 2026: diamantes, oro y skins gratis

“La vida es corta para andar con gente sin recursos”: el criterio de Jeff Bezos para armar equipos de éxito

Carreteras estrechas y más tráfico: GTA 6 buscará hacer más realista la conducción dentro del juego

Una vulnerabilidad de Microsoft Authenticator en Android podía exponer cuentas de trabajo

ENTRETENIMIENTO

La historia real detrás de "Stop The Wedding!", la canción viral en TikTok que nació de una boda que nunca debió ocurrir

La historia real detrás de "Stop The Wedding!", la canción viral en TikTok que nació de una boda que nunca debió ocurrir

Giro en el juicio contra Russell Brand: el juez modifica uno de los siete cargos en su contra

Noah Wyle reveló la inesperada reacción de sus hijos al enterarse de que es el hombre más sexy de 2026

Tras años lejos de Hollywood, Amanda Bynes reaparece con pistas de su regreso a a la música

La lucha de Matthew Perry antes de volver a reunirse con el elenco de ‘Friends’ en 2021: “Existía la posibilidad de que perdiera los dedos”

MUNDO

9 disfraces fáciles para Halloween: qué necesitás y cómo se hacen

9 disfraces fáciles para Halloween: qué necesitás y cómo se hacen

Halloween: cuál es su origen y cuándo se celebra

Batalla por Yemen: los ataques de las Fuerzas Armadas en Taiz contra unidades de los rebeldes hutíes

Nuevo incidente en el estrecho de Ormuz: el régimen de Irán dijo que un petrolero se incendió tras chocar con minas submarinas

Detectaron en tiburones espinosos una hormona que se creía ausente en estos animales