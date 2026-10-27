El novio de Lourdes Sánchez habló por primera vez desde que la relación se hizo pública: “Hubo cosas que molestaron”

Francisco Liotta Hernández dialogó sobre su vínculo con Lourdes Sánchez, la exposición en medios de comunicación, el tiempo transcurrido desde que se conocieron y la repercusión pública sobre su entorno familiar.

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“Hay cosas que molestaron, sí. La información íntima. Cuando hablan de mi familia, no me gusta”. Con esa frase, Francisco Liotta Hernández se refirió por primera vez a la exposición que atraviesa desde que se conoció su relación con Lourdes Sánchez. El empresario correntino, de 27 años, llegó a Buenos Aires junto a la bailarina y habló con Puro Show sobre el vínculo que mantiene con la artista, la irrupción de su nombre en los programas de espectáculos y sus proyectos personales.

El rugbier reconoció que el mundo de la televisión le resultaba ajeno hasta hace poco. Según contó, fue la propia Sánchez quien le anticipó que su imagen aparecería en uno de los ciclos. “Ella me avisó: ‘Che, estás por salir en LAM’. ¿Qué es LAM? Escuché LAM, pero no sabía ni qué era”, relató.

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La declaración expuso el contraste entre los dos universos que hoy confluyen en esta relación. Mientras Lourdes construyó gran parte de su carrera en la televisión, el teatro y el baile, Liotta Hernández mantuvo hasta ahora una presencia pública limitada. Vinculado al rugby y a la actividad empresarial en Corrientes, el joven quedó bajo la atención mediática después de que se lo señalara como el nuevo novio de la actriz, luego de su separación de Pablo el Chato Prada.

Durante la charla, el empresario evitó dar definiciones grandilocuentes sobre el romance. Ante las preguntas sobre cómo comenzó la historia, sostuvo que la cercanía entre ambos se construyó de manera gradual.

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“Se fue dando con el tiempo nada más, naturalmente y genuinamente”, expresó. También precisó que el trato más cercano entre ellos lleva pocos meses. “De hablar, hace nada, tres meses, algo así”, contó.

Lourdes Sánchez se refirió a su presente personal, a su vínculo con Francisco Liotta Hernández y a su relación actual con Pablo "Chato" Prada.

Aclaró que conocía de manera superficial a Sánchez antes de que comenzara la relación, aunque negó haberla seguido por su popularidad o por su recorrido televisivo. “La verdad que no, cero”, respondió cuando le consultaron si tenía interés previo en ella por ser una figura pública.

La confirmación de la relación llegó pocas semanas después de que Lourdes Sánchez comunicara el final de su vínculo sentimental con el Chato Prada. La pareja había compartido 18 años de historia y tiene un hijo en común, Valentín, de 10 años. En ese contexto, la aparición de Liotta Hernández generó preguntas sobre los tiempos de la ruptura y el comienzo de la nueva etapa de la bailarina.

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El joven optó por no profundizar en esos aspectos y se concentró en el presente. “Nos estamos conociendo, tranqui”, dijo cuando surgieron las consultas sobre una posible convivencia, compromiso o casamiento.

La viralización de fotos, datos personales y referencias a su entorno familiar representó uno de los puntos que más incomodó a Liotta Hernández. Aunque evitó confrontar con los programas que difundieron información sobre él, admitió que hubo límites que le resultaron sensibles.

“Hay cositas que sí, pero bueno, entiendo también y no me voy a enojar”, señaló. Sin embargo, marcó una diferencia cuando la cobertura involucró a personas cercanas: “Cuando hablan de mi familia, no me gusta”.

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Lourdes Sánchez se separó del Chato Prada tras 18 años de relación

Lourdes Sánchez también se refirió a esa situación y reconoció que su pareja estuvo a disgusto con la exposición inicial. “Muy mal lo tomó”, bromeó al principio de la nota. Luego explicó que el malestar tenía relación con la difusión de cuestiones privadas de alguien que no forma parte habitual de los medios.

“Se dicen muchas cosas y no está bueno ventilar tanta intimidad de alguien que no es de los medios”, sostuvo. La bailarina evitó confirmar o desmentir algunas versiones que se difundieron sobre el empresario y respondió que no podía verificar esos datos porque no estaban relacionados con ella.

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Liotta Hernández, por su parte, relativizó la idea de que sea una persona completamente reservada. “Tan perfil bajo no soy, pero tampoco es que me gusta estar”, expresó. Después se definió como alguien “muy social”, aunque aclaró que nunca antes había tenido una pareja vinculada al ambiente artístico.

La presencia de Lourdes Sánchez cambió ese escenario. “Nunca antes con una famosa”, respondió cuando le preguntaron por sus experiencias sentimentales anteriores.

Las preguntas sobre una posible formalización de la relación aparecieron durante toda la entrevista. Frente a la insistencia sobre si había planes de convivencia, compromiso o boda, el joven eligió la prudencia: “Tranquilo, nos estamos conociendo”, repitió.

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La respuesta fue en sintonía con lo que había planteado Sánchez minutos antes. La bailarina confirmó que todavía no conviven y que viven el inicio del vínculo sin apurar decisiones. “Vamos de a poco. Estamos en la etapa más linda”, afirmó.

Lourdes también se definió como una persona “intensa”, aunque rechazó cualquier identificación con actitudes de control o celos. “Soy cero tóxica”, aseguró.

Pese a la cautela que ambos mostraron sobre la relación, la artista no ocultó que atraviesa un momento de ilusión. Al ser consultada sobre una futura maternidad, sostuvo que no descarta ampliar la familia y vinculó esa posibilidad con su presente sentimental.

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“Que sea él. Va a salir hermoso. Llegó en el momento que tenía que llegar”, dijo sobre Liotta Hernández. La frase llegó después de que describiera los últimos meses como un período de “turbulencia emocional”, marcado por el cierre de su historia con Prada y la adaptación a una nueva dinámica familiar.

Aunque evitó proyectar una convivencia o un casamiento con Lourdes Sánchez, Liotta Hernández respondió de manera concreta cuando la cronista le preguntó si se imagina formando una familia en algún momento.

“Sí, por supuesto”, sostuvo al hablar de esa posibilidad. Luego, ante una pregunta directa sobre si le gustaría ser padre, reafirmó: “Eso sí, sí, sí”.

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La declaración tomó relevancia porque Sánchez ya es madre de Valentín, el hijo que tuvo con el Chato Prada. Por ahora, el niño no conoce formalmente al empresario correntino. La bailarina confirmó que todavía no le contó detalles sobre su nueva relación.

“Valentín todavía no sabe”, dijo. La artista explicó que su hijo continúa en Buenos Aires para terminar el colegio y que esa decisión respondió a su deseo. Mientras tanto, ella divide su tiempo entre la capital y Corrientes, donde desarrolla parte de su actividad laboral y de su vida personal.

La distancia representa uno de los desafíos de esta etapa. Sánchez reconoció que le duele no acompañar todos los días la rutina de su hijo, aunque remarcó que viaja con frecuencia y que procura estar presente en cada momento importante: “Yo nunca me pierdo de nada. Vengo todas las semanas a Buenos Aires”, expresó.

En la misma entrevista, Lourdes Sánchez habló de la relación que mantiene con el Chato Prada tras la separación. Aseguró que ambos sostienen un diálogo cotidiano por Valentín y que la comunicación se da con respeto.

“Mi única comunicación es a través de Pablo, con el que tenemos una excelente relación”, dijo. Sánchez explicó que, como su hijo todavía no tiene teléfono, realizan videollamadas a través del productor cuando ella está en Corrientes.

La bailarina sostuvo que el final de la relación de pareja no eliminó el afecto que existe entre ellos como padres. “Para mí terminó el amor de pareja, pero eso no quita que haya otro tipo de amor, el de familia, que va a existir toda la vida”, afirmó.

“Yo a Pablo lo amo como familia y como padre de mi hijo”, agregó Sánchez, quien describió los primeros días posteriores a la ruptura como un momento difícil, aunque consideró que la etapa más compleja ya quedó atrás: “Creo que lo peor ya pasó”.

La artista también admitió que atraviesa fechas sensibles desde la separación. El último Día de la Madre fue el primero que vivió sin Prada como pareja, y anticipó que la Navidad y el Año Nuevo plantearán nuevas emociones para toda la familia. “Es acostumbrarse a esta nueva vida”, resumió.

Por ahora, Francisco Liotta Hernández y Lourdes Sánchez eligen transitar el romance sin anuncios formales ni definiciones aceleradas. Él ya dejó una certeza: la exposición puede incomodarlo, pero no reniega del vínculo que construye con la bailarina. Ella, mientras reorganiza su vida familiar, aseguró que decidió volver a apostar por su felicidad.