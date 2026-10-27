Nahuel Pennisi contó cómo se enteró de que cantará frente al papa León XIV: “Me tomó por sorpresa”

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Pennisi confirmó que será uno de los artistas que cantarán ante el papa León XIV durante su visita a la Argentina y reveló que la organización le habló de una audiencia estimada en un millón de personas. En diálogo con Infobae a las Nueve (Infobae en Vivo), el músico contó los detalles de una convocatoria que lo tomó por sorpresa y que vive con una mezcla de ansiedad, emoción y orgullo.

“Tremenda sorpresa. La verdad que una emoción muy, muy grande, profunda. Un agradecimiento también a la música, a la vida, por esta linda posibilidad”, expresó el cantante, que participará del encuentro de jóvenes previsto para el 10 de noviembre en el Monumento a los Españoles, donde compartirá escenario con Maggie Cullen y Valentino Merlo, en un bloque que conducirá Sofi Martínez. Abel Pintos también fue confirmado para la jornada, aunque en Claypole, mientras que Luciano Pereyra estará presente en Luján, en otro de los eventos programados durante la estadía del sumo pontífice en el país.

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Pennisi relató que el contacto inicial llegó semanas atrás, cuando el arzobispado se comunicó con él para sondear su disponibilidad. “Me habían contactado para contarme que estaban interesados, que les gustaría, y nos preguntaron si estábamos disponibles”, recordó. Tras ese primer acercamiento, la incertidumbre se apoderó de todo: los problemas de salud del Papa pusieron en duda la visita y el músico llegó a creer que el viaje no se concretaría. “Yo la verdad que pensé que no venía, realmente”, confesó.

Nahuel será uno de los encargados de cantar en El Monumento a los Españoles frente al Papa León XIV

La confirmación definitiva llegó el domingo por la mañana. “El domingo a la mañana nos avisaron: ‘Estás adentro’, nos dijeron”, contó entre risas. La noticia le pegó con doble intensidad: “Me tomó por sorpresa y por partida doble, porque cuando uno se hace la película de que capaz que no viene, te pega más fuerte”, admitió. En ese momento estaba con su mujer y sus hijos, y el festejo fue inmediato: grabó un video y empezó a avisar a sus amigos. Reveló que durante las semanas previas prefirió no contarle a nadie para no “quemar” el anuncio antes de tiempo, una cautela que resultó acertada cuando la visita papal estuvo en riesgo.

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“Son tres minutos, cuatro, que uno tiene que darlo ahí el cien por ciento, como siempre, pero acá es especial”, contó acerca de la presentación en sí. Durante las conversaciones con los organizadores, le pidieron que propusiera canciones. “Me dijeron: ‘Bueno, a ver, proponé algunas canciones’. Yo propuse tres o cuatro”, detalló. Ofreció temas del cancionero popular argentino, composiciones religiosas como Pescador de hombres y Alma misionera, y parte de su propio repertorio. “Es como un juego compartido”, definió, y explicó que también espera propuestas del otro lado. La canción definitiva todavía no fue elegida, y el artista reconoció estar en lo que llamó “la dulce espera” del momento y del tema.

Consultado sobre cómo maneja la presión ante semejante escenario, el músico distinguió entre nervios y ansiedad. Explicó que intentará abstraerse de la emoción durante los minutos que dure su intervención, aunque no garantizó poder lograrlo. “Lo que me da, más que nervios, es mucha ansiedad. Falta media hora para que cante, estoy en el camarín esperando y ya tengo unas ganas de tocar”, describió.

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A través de sus redes, Nahuel Pennisi dio a conocer que formará parte del encuentro de jóvenes y el Papa León XlV en el Monumento de los Españoles (Instagram)

El artista, que proviene de una familia católica, señaló que la dimensión espiritual del encuentro amplifica lo que siente. Más allá de lo artístico, destacó que la visita del papa León XIV le hace bien al país porque ofrece un motivo para creer y para salir a la calle. “El hecho de que el argentino salga a la calle en masividad es para celebrarlo”, sostuvo. Y agregó que aspira a que el pontífice se lleve algo de la identidad argentina, desde la música hasta las costumbres.

Sobre los aspectos logísticos, reconoció que desconoce si hay un pago involucrado, aunque dijo que es en lo que menos piensa. “Me parece que no se cobra, porque es algo del pueblo”, razonó, y supuso que la organización podría facilitar viáticos y transporte para los equipos técnicos. También mencionó la puja interna por los lugares limitados: cada artista quiere llevar a alguien importante para su vida, y las plazas disponibles no alcanzan para todos.

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Ante la pregunta de quién interpretará Sólo le pido a Dios, el clásico que León Gieco cantó ante varios papas, Pennisi arriesgó entre risas que podría ser Pereyra, aunque enseguida aclaró que no tenía confirmación y bromeó con la posibilidad de que su colega lo estuviera escuchando.

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