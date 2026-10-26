América Latina

Flavio Bolsonaro aseguró que la justicia de Brasil le prohibió salir del país

El senador dijo que la Policía Federal le retiró el pasaporte tras visitar a su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro

El excandidato presidencial Flavio Bolsonaro habla en una rueda de prensa este domingo, en el barrio Lago Sul, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges
El excandidato presidencial Flavio Bolsonaro habla en una rueda de prensa este domingo, en el barrio Lago Sul, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges
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El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones de este domingo, afirmó que un juez le ha pedido este lunes entregar su pasaporte por sospechas de que pudiera huir del país.

Flávio dijo que recibió la orden judicial este lunes, a manos de agentes de la Policía Federal, cuando salió de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien está en prisión domiciliaria cumpliendo una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.

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La decisión, según explicó el excandidato en un vídeo difundido en redes sociales, partió del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien fue el instructor del juicio contra su padre.

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