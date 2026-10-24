Vuelven las lluvias al AMBA, mientras crece la preocupación por las alertas por tormentas en el Litoral

Peatones con paraguas caminan por las calles mojadas de Buenos Aires bajo una intensa lluvia, reflejando las luces urbanas en el pavimento mojado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las precipitaciones volverán a sentirse este fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con chaparrones desde la tarde del sábado y durante la mañana del domingo. Mientras que las alertas por tormentas abarcarán buena parte del Litoral y el noroeste argentino, otras regiones estarán afectadas por vientos y lluvias.

Para este sábado, el escenario previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) combinará inestabilidad, ráfagas y descenso de temperatura en el AMBA. La jornada comenzará con el cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 19 grados.

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Aunque indicaron que la nubosidad se mantendrá durante la mañana, el tiempo cambiará con el paso de las horas. En este sentido, se esperan chaparrones durante la tarde, que mutarán a lluvias aisladas por la noche. Además, habrá viento con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, una condición que se extenderá a lo largo de todo el día.

En este contexto, advirtieron que la combinación de precipitaciones intermitentes y viento podría afectar la circulación en calles y rutas, sobre todo hacia el cierre de la jornada. Ante ese panorama, será recomendable revisar el estado del tránsito antes de realizar viajes y asegurar objetos que puedan desplazarse por las ráfagas.

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El pronóstico extendido de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El domingo mantendrá condiciones variables en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. La mínima será de 11 grados y la máxima llegará a 17 grados, por lo que se espera una jornada más fresca que la del sábado.

Si bien durante la mañana podrían registrarse nuevos chaparrones, desde la tarde el cielo pasará a estar mayormente nublado. Las lluvias previstas para el comienzo del día darán paso a una mejora parcial, sin que se espere un despeje completo.

Sin embargo, una diferencia central respecto del sábado estará en el viento. Las ráfagas dejarán de estar presentes y la intensidad del viento no superará los 22 km/h, según los datos difundidos por el SMN. Ese cambio reducirá uno de los factores de mayor incidencia previstos para la jornada anterior.

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Una alerta naranja por tormentas alcanzará a Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa

Este sábado, la situación más comprometida se concentrará en el norte y noreste del país. Por esto, el SMN emitió una alerta naranja por tormentas para Misiones, Corrientes, el norte de Santa Fe, Chaco —con excepción de su noroeste— y el sector este de Formosa.

El nivel naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la población, con potencial para generar interrupciones en la vida cotidiana. A raíz de esto, pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales, sobre todo en las comunidades que aún afrontan el impacto de las crecidas de los ríos.

En este sentido, las tormentas previstas podrían agravar dificultades ya existentes en áreas inundadas o con suelos saturados. En esos lugares, nuevas lluvias pueden complicar los accesos, la circulación y las tareas de asistencia, aun cuando los volúmenes de precipitación varían entre una localidad y otra.

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Las precipitaciones previstas en el noreste podrían agravar las dificultades en comunidades afectadas por crecidas de ríos.

Del mismo modo, una alerta amarilla por tormentas abarcará el norte de Entre Ríos, el centro de Santa Fe, el oeste y centro de Formosa, el noroeste de Chaco, Santiago del Estero, el norte de Córdoba, el este de Salta y parte del norte de Neuquén.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar salidas que no sean indispensables y permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos. En caso de ingreso de agua, aconsejan desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico, además de mantener cerradas puertas y ventanas y alejarse de ellas.

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También sugieren no transitar por calles anegadas ni acercarse a zonas inundables, retirar o asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y contar con un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Entre las medidas preventivas, se incluye cargar los celulares con anticipación y tener a mano los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Mientras Mendoza tendrá alertas por lluvias, el NOA espera fuertes vientos

El mapa de advertencias también incluyó a Mendoza, donde la mayor parte de la provincia estará bajo alerta naranja por lluvias. Asimismo, el noreste mendocino, en cambio, tendrá una alerta amarilla por el mismo fenómeno.

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Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala diferentes niveles de alerta meteorológica en varias regiones de Argentina para el sábado 24

En el noroeste, el oeste y centro de Jujuy, junto con el oeste de Salta, estarán bajo alerta amarilla por viento Zonda. Este fenómeno puede provocar aumentos bruscos de temperatura, baja humedad y reducción de la visibilidad, condiciones que requieren precaución en rutas y zonas expuestas.

Por su parte, el oeste de Catamarca tendrá alerta amarilla por vientos. Así, el sábado reunirá avisos por tormentas, lluvias y viento en distintas regiones, con impactos posibles que dependerán de la evolución local de cada sistema.

Para el domingo, el organismo no informó alertas meteorológicas en el país. Sin embargo, tras una jornada con advertencias en varias provincias y lluvias previstas en el AMBA, el pronóstico continuará bajo seguimiento ante posibles actualizaciones.

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