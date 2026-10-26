El BCRA decidió no comprar reservas hoy ante la tensión cambiaria generada tras las elecciones en Brasil

Un agente de seguridad se encuentra en la entrada del Banco Central de Argentina, un día después de las elecciones de mitad de legislatura, en Buenos Aires, Argentina, el 27 de octubre de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no compró dólares este lunes, una pausa poco frecuente en una estrategia que lo mantuvo como demandante neto de divisas durante casi todas las ruedas cambiarias de 2026. El saldo de la jornada fue cero, sin ventas netas, en un contexto de presión sobre el peso por la fuerte depreciación del real brasileño y una nueva suba del dólar en todas las franjas del mercado local.

La ausencia de intervención compradora tuvo lugar después de 19 ruedas consecutivas con saldo positivo para la autoridad monetaria. Aunque el resultado diario no modificó la tendencia de fondo, destacó por su escasa frecuencia: entre el 2 de enero y el 26 de octubre, el Central compró divisas en 194 de las 199 ruedas registradas, el 97,5% del total.

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Las reservas internacionales brutas cerraron en USD 50.481 millones, según la información oficial. Ese stock no depende sólo de las compras o ventas del BCRA en el mercado de cambios: también inciden pagos de deuda, movimientos de las cuentas del sector público y variaciones en la valuación de los activos que integran las reservas.

Sólo cinco ruedas de 2026 terminaron sin compras netas

La jornada de este 26 de octubre fue apenas la quinta del año en la que el Banco Central terminó sin adquirir divisas. Las otras cuatro fueron el 2 de enero, el 28 de julio, el 7 de septiembre y el 25 de septiembre. En los cinco casos el saldo fue cero; la serie relevada no registra ninguna rueda con ventas netas de dólares.

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El BCRA registró adquisiciones de divisas en 194 de las 199 ruedas cambiarias de 2026 sin computar ventas netas.

El dato adquiere relevancia por la persistencia de la política de acumulación. La mayor racha del año se extendió durante 135 ruedas, entre el 5 de enero y el 27 de julio. Luego hubo una secuencia de 27 jornadas con compras, desde el 29 de julio hasta el 4 de septiembre, y otra de 13 ruedas, entre el 8 y el 24 de septiembre. La última comenzó el 28 de septiembre y concluyó el viernes 23 de octubre, con 19 intervenciones compradoras consecutivas.

La diferencia entre una jornada sin compras y una venta neta resulta central para leer la dinámica cambiaria. El BCRA no salió a desprenderse de reservas, sino que se mantuvo al margen de las operaciones. Esa decisión puede responder a una menor oferta de divisas o a una demanda privada más elevada, escenarios en los que una compra oficial podría añadir presión sobre la cotización.

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La meta oficial apunta a compras cercanas a USD 20.000 millones

Hasta el viernes 23 de octubre, el BCRA acumulaba compras por USD 15.821 millones en 2026, tanto dentro como fuera del mercado cambiario, desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero. El monto ya excedía en más de 50% la meta anual de USD 10.000 millones establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno proyecta cerrar el año con adquisiciones próximas a USD 20.000 millones. El objetivo es ampliar el margen de acción del organismo ante eventuales episodios de tensión en el mercado cambiario durante 2027 y reforzar el nivel de activos externos de la entidad.

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La pausa de este lunes se produjo luego de un marcado repunte de las compras durante octubre. Al 23 de ese mes, el saldo acumulado alcanzaba USD 1.253 millones, casi tres veces los USD 473 millones adquiridos durante todo septiembre. Ese viernes, la entidad sumó USD 42 millones y completó la racha de 19 jornadas positivas que quedó interrumpida en la rueda siguiente.

El Banco Central finalizó la jornada cambiaria con saldo neutro tras 19 ruedas consecutivas de compras netas.

El ritmo mensual había perdido fuerza en septiembre, cuando se registró el menor volumen de compras de 2026. Antes, el BCRA había comprado USD 768 millones en agosto y USD 2.162 millones en julio. Los mayores registros mensuales correspondieron a abril, con USD 2.769 millones, y mayo, con USD 2.596 millones.

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El real brasileño añadió presión al mercado local

La decisión de no intervenir como comprador coincidió con una jornada de volatilidad regional, luego de las elecciones en Brasil. El real se depreció y el dólar mayorista argentino avanzó por séptima rueda consecutiva, hasta $ 1.540, de acuerdo con las cotizaciones de cierre. La divisa había finalizado el viernes anterior en $ 1.529,50.

El dólar minorista promedió $ 1.560,401 para la venta, mientras que el tipo de cambio de referencia se ubicó en $ 1.540,4751. El dólar mayorista quedó a unos $ 406 del límite superior de la banda cambiaria, fijado en $ 1.946,73 para la jornada.

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Brasil es el principal socio comercial de Argentina y tiene una ponderación relevante en el tipo de cambio real multilateral. Una depreciación del real reduce la competitividad relativa del peso frente a la moneda brasileña y puede trasladar tensión a la plaza local. En ese escenario, el Central optó por no sumar demanda en el mercado de contado.

La continuidad de las compras durante 2026 no asegura, por sí sola, aumentos diarios equivalentes en las reservas. Por ejemplo, los saldos del mercado cambiario conviven con pagos, depósitos y cambios de valuación. Sin embargo, la frecuencia de las intervenciones muestra una política sostenida: 194 ruedas con compras netas sobre 199 relevadas, a falta de poco más de dos meses para el cierre del año y con la meta oficial de aproximarse a USD 20.000 millones todavía vigente.

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