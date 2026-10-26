Economía

El BCRA decidió no comprar reservas hoy ante la tensión cambiaria generada tras las elecciones en Brasil

La autoridad monetaria interrumpió una racha de 19 ruedas con compras netas, mientras el dólar mayorista cerró en $1.540 y las reservas quedaron en USD 50.481 millones. Es apenas la quinta vez en el año que la entidad no suma divisas a sus arcas

Un agente de seguridad se encuentra en la entrada del Banco Central de Argentina, un día después de las elecciones de mitad de legislatura, en Buenos Aires, Argentina, el 27 de octubre de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas
Un agente de seguridad se encuentra en la entrada del Banco Central de Argentina, un día después de las elecciones de mitad de legislatura, en Buenos Aires, Argentina, el 27 de octubre de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas
Guardar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no compró dólares este lunes, una pausa poco frecuente en una estrategia que lo mantuvo como demandante neto de divisas durante casi todas las ruedas cambiarias de 2026. El saldo de la jornada fue cero, sin ventas netas, en un contexto de presión sobre el peso por la fuerte depreciación del real brasileño y una nueva suba del dólar en todas las franjas del mercado local.

La ausencia de intervención compradora tuvo lugar después de 19 ruedas consecutivas con saldo positivo para la autoridad monetaria. Aunque el resultado diario no modificó la tendencia de fondo, destacó por su escasa frecuencia: entre el 2 de enero y el 26 de octubre, el Central compró divisas en 194 de las 199 ruedas registradas, el 97,5% del total.

PUBLICIDAD

Las reservas internacionales brutas cerraron en USD 50.481 millones, según la información oficial. Ese stock no depende sólo de las compras o ventas del BCRA en el mercado de cambios: también inciden pagos de deuda, movimientos de las cuentas del sector público y variaciones en la valuación de los activos que integran las reservas.

Sólo cinco ruedas de 2026 terminaron sin compras netas

La jornada de este 26 de octubre fue apenas la quinta del año en la que el Banco Central terminó sin adquirir divisas. Las otras cuatro fueron el 2 de enero, el 28 de julio, el 7 de septiembre y el 25 de septiembre. En los cinco casos el saldo fue cero; la serie relevada no registra ninguna rueda con ventas netas de dólares.

PUBLICIDAD

Infografía con cuatro recuadros numéricos y un gráfico de barras verticales verdes con marcadores naranjas sobre un eje de meses
El BCRA registró adquisiciones de divisas en 194 de las 199 ruedas cambiarias de 2026 sin computar ventas netas.

El dato adquiere relevancia por la persistencia de la política de acumulación. La mayor racha del año se extendió durante 135 ruedas, entre el 5 de enero y el 27 de julio. Luego hubo una secuencia de 27 jornadas con compras, desde el 29 de julio hasta el 4 de septiembre, y otra de 13 ruedas, entre el 8 y el 24 de septiembre. La última comenzó el 28 de septiembre y concluyó el viernes 23 de octubre, con 19 intervenciones compradoras consecutivas.

La diferencia entre una jornada sin compras y una venta neta resulta central para leer la dinámica cambiaria. El BCRA no salió a desprenderse de reservas, sino que se mantuvo al margen de las operaciones. Esa decisión puede responder a una menor oferta de divisas o a una demanda privada más elevada, escenarios en los que una compra oficial podría añadir presión sobre la cotización.

La meta oficial apunta a compras cercanas a USD 20.000 millones

Hasta el viernes 23 de octubre, el BCRA acumulaba compras por USD 15.821 millones en 2026, tanto dentro como fuera del mercado cambiario, desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero. El monto ya excedía en más de 50% la meta anual de USD 10.000 millones establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno proyecta cerrar el año con adquisiciones próximas a USD 20.000 millones. El objetivo es ampliar el margen de acción del organismo ante eventuales episodios de tensión en el mercado cambiario durante 2027 y reforzar el nivel de activos externos de la entidad.

La pausa de este lunes se produjo luego de un marcado repunte de las compras durante octubre. Al 23 de ese mes, el saldo acumulado alcanzaba USD 1.253 millones, casi tres veces los USD 473 millones adquiridos durante todo septiembre. Ese viernes, la entidad sumó USD 42 millones y completó la racha de 19 jornadas positivas que quedó interrumpida en la rueda siguiente.

Infografía con un gráfico circular verde y rojo, una tabla cronológica y un gráfico de barras con datos numéricos de operaciones cambiarias
El Banco Central finalizó la jornada cambiaria con saldo neutro tras 19 ruedas consecutivas de compras netas.

El ritmo mensual había perdido fuerza en septiembre, cuando se registró el menor volumen de compras de 2026. Antes, el BCRA había comprado USD 768 millones en agosto y USD 2.162 millones en julio. Los mayores registros mensuales correspondieron a abril, con USD 2.769 millones, y mayo, con USD 2.596 millones.

El real brasileño añadió presión al mercado local

La decisión de no intervenir como comprador coincidió con una jornada de volatilidad regional, luego de las elecciones en Brasil. El real se depreció y el dólar mayorista argentino avanzó por séptima rueda consecutiva, hasta $ 1.540, de acuerdo con las cotizaciones de cierre. La divisa había finalizado el viernes anterior en $ 1.529,50.

El dólar minorista promedió $ 1.560,401 para la venta, mientras que el tipo de cambio de referencia se ubicó en $ 1.540,4751. El dólar mayorista quedó a unos $ 406 del límite superior de la banda cambiaria, fijado en $ 1.946,73 para la jornada.

Brasil es el principal socio comercial de Argentina y tiene una ponderación relevante en el tipo de cambio real multilateral. Una depreciación del real reduce la competitividad relativa del peso frente a la moneda brasileña y puede trasladar tensión a la plaza local. En ese escenario, el Central optó por no sumar demanda en el mercado de contado.

La continuidad de las compras durante 2026 no asegura, por sí sola, aumentos diarios equivalentes en las reservas. Por ejemplo, los saldos del mercado cambiario conviven con pagos, depósitos y cambios de valuación. Sin embargo, la frecuencia de las intervenciones muestra una política sostenida: 194 ruedas con compras netas sobre 199 relevadas, a falta de poco más de dos meses para el cierre del año y con la meta oficial de aproximarse a USD 20.000 millones todavía vigente.

Temas Relacionados

BCRAReservas internacionalesMercado cambiarioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gas de Vaca Muerta ya abastece a la Patagonia: se inauguró una obra de USD 40 millones que se licitó en 2017 y estuvo parada cuatro años

La repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico conectó a 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén con el Gasoducto General San Martín. Ciudades como Bariloche, Esquel y San Martín de los Andes podrán sumar 12.500 nuevos usuarios tras años sin poder habilitar conexiones

El gas de Vaca Muerta ya abastece a la Patagonia: se inauguró una obra de USD 40 millones que se licitó en 2017 y estuvo parada cuatro años

El dólar avanzó a precios récord en todas las franjas del mercado de cambios por la suba del real brasileño

La divisa mayorista subió a $1.541, en la séptima sesión en alza, con influencia de la devaluación del real brasileño. Al público cerró a $1.560 en el Banco Nación

El dólar avanzó a precios récord en todas las franjas del mercado de cambios por la suba del real brasileño

Cuál es la empresa argentina más golpeada por la victoria de Lula en Brasil

El cambio de escenario político en Brasil repercutió en los mercados y arrastró a los ADR argentinos que cotizan en Nueva York

Cuál es la empresa argentina más golpeada por la victoria de Lula en Brasil

Los colegios privados bonaerenses subirán hasta 3% en noviembre y diciembre

El sector advirtió que las actualizaciones no alcanzan para cubrir los mayores costos salariales

Los colegios privados bonaerenses subirán hasta 3% en noviembre y diciembre

El empleo privado formal acumula 14 meses de caída consecutiva y ya se ubica en niveles de 2014

Según un relevamiento de la UBA, desde noviembre de 2023 se registraron 266.000 puestos menos en el sector privado. Los mayores retrocesos se dieron en la industria, comercio y construcción

El empleo privado formal acumula 14 meses de caída consecutiva y ya se ubica en niveles de 2014

DEPORTES

Francisco Cerúndolo, a un paso de la mejor ubicación de su carrera: así quedó el ranking ATP con 10 argentinos en el Top 100

Francisco Cerúndolo, a un paso de la mejor ubicación de su carrera: así quedó el ranking ATP con 10 argentinos en el Top 100

Con Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entrega el Balón de Oro 2026: Lautaro Martínez ocupó el puesto 22 del ranking

La sentencia de Guillermo Barros Schelotto sobre el Superclásico entre Boca y River: la postura que le conviene a Vélez

Pese a los cuatro triunfos al hilo, Argentina no peleará por el título en el Mundial Sub 15: los motivos

La brutal calificación de un medio inglés a Colapinto por su actuación en el GP de Estados Unidos: “Un error lo dejó fuera”

TELESHOW

Valentino Merlo reveló la conmovedora canción que cantará frente al Papa León XIV en la Argentina: “Todavía me cuesta creerlo”

Valentino Merlo reveló la conmovedora canción que cantará frente al Papa León XIV en la Argentina: “Todavía me cuesta creerlo”

República Folklore, dos días imperdibles para disfrutar a La Sole, Abel Pintos, el Chaqueño Palavecino, Cazzu y otros artistas de la música popular

Tras el levantamiento de la perimetral, Candela Arizaga publicó una romántica foto con Facundo Moyano: “El amor sabe esperar”

“Soy yo”: la foto vintage que compartió el Chato Prada a días de su separación de Lourdes Sánchez

Wanda Nara celebró el cumpleaños de Martín Migueles con una serie de fotos íntimas de la pareja

INFOBAE AMÉRICA

Flavio Bolsonaro aseguró que la justicia de Brasil le prohibió salir del país

Flavio Bolsonaro aseguró que la justicia de Brasil le prohibió salir del país

Cuba retrasa la entrada a las escuelas para aprovechar más horas de luz solar

América Latina enfrenta un desastre natural cada semana: casi 100,000 muertos y pérdidas superiores a USD 360,000 millones en las últimas cinco décadas

Santa Sede suspendió el encuentro previsto entre los obispos de Nicaragua y León XIV

República Dominicana: Más de 283 mil personas ingresaron o reingresaron al sistema financiero en un año