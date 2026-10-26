El Papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina: todo lo que hay que saber sobre su agenda en el país

El papa León XIV realizará una gira pastoral por Uruguay, Argentina y Perú con un itinerario que abarcará diez ciudades (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Papa León XIV finalmente confirmó que viajará a la Argentina y visitará el país entre el 8 y 10 de noviembre, en una gira donde también estará en Uruguay y Perú. Con un mensaje a través de sus redes sociales, la máxima autoridad del Vaticano remarcó: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”.

El sumo pontífice enfatizó en la misma publicación: “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”.

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El viaje del Papa incluirá diez ciudades en tres países distintos en un plazo de once días. Según la previsión de la Santa Sede, el inicio de la gira será en Uruguay entre el 6 y 8 de noviembre, donde visitará localidades como Montevideo, Paysandú y Florida.

El papa León XIV confirmó que viajará a Uruguay, Argentina y Perú: “Me llena de alegría”

Del 8 al 11 de noviembre, León XIV viajará a la Argentina, con paradas en Buenos Aires, Luján y Córdoba. Tres días que pondrán fin a una espera de 39 años desde la última visita de un Papa al país: Juan Pablo II pisó suelo argentino en abril de 1987, y desde entonces transcurrió por completo el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia, que nunca regresó a su país natal.

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El tramo más extenso de la gira será el de Perú, del 11 al 17 de noviembre, con paradas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Siete días en cuatro ciudades, el bloque más largo de todo el recorrido, y también el de mayor peso personal para el Pontífice. Antes de ser elegido sucesor de Francisco, Robert Prevost —hoy León XIV— desarrolló durante décadas su labor pastoral en ese país y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

Los detalles de su visita a la Argentina

La Ciudad de Buenos Aires concentrará las actividades oficiales de mayor peso institucional durante los cuatro días de estadía del Papa en el país. El pontífice arribará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Su primera actividad en suelo argentino será un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en Plaza San Martín.

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Esa misma jornada, León XIV se trasladará a la Casa Rosada para mantener una reunión con el presidente Javier Milei. Más tarde, a las 18:30, encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará uno de los discursos previstos durante su escala en la Argentina.

La llegada de León XIV terminará con una ausencia de visitas papales en la Argentina que duró 39 años

El lunes 9 de noviembre marcará el inicio de la agenda con mayor contenido social. A primera hora, el sumo pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, para encontrarse con trabajadores y personas asistidas por la institución. A las 11:30, regresará a la capital para celebrar una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

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Por la tarde, la actividad se trasladará a Puerto Madero. En la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), el Papa mantendrá un encuentro con representantes del mundo laboral, dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales. El programa también incluye una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada concluirá con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con los obispos.

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba. El vuelo despegará de Buenos Aires a las 7:30 y aterrizará a las 9:00 en el aeropuerto Ambrosio Taravella. A las 10:00, celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Posteriormente, se reunirá en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

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La elección de la provincia mediterránea respondió a un doble criterio. Su ubicación en el centro del país facilitará la participación de fieles del norte y del interior sin necesidad de trasladarse hasta la capital. A ese factor federal se suma el peso eclesiástico de Córdoba, donde desarrolla su ministerio el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de la ciudad, jesuita y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

De regreso en la Capital Federal, el pontífice presidirá a las 20:15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde también pronunciará un discurso.

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El miércoles 11 de noviembre comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires en Devoto. A las 10:00, celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación del país. La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en Ezeiza, y el vuelo a Lima partirá media hora después.

Una infografía de Infobae detalla el itinerario de actividades, misas y reuniones del papa León XIV en Argentina del 8 al 11 de noviembre.

La expectativa por el encuentro con Milei

La audiencia entre el Papa y el presidente Javier Milei fue confirmada por el canciller Pablo Quirno durante una conferencia de prensa. El titular de la Cancillería también anticipó que el Poder Ejecutivo emitirá un decreto para declarar la visita “de interés nacional”.

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El propio mandatario argentino celebró la confirmación del viaje con un mensaje que publicó en redes sociales: “ALEGRÍA ENORME...!!!”.

Sin embargo, otro punto clave será el encuentro el lunes 9 que se llevará a cabo en la UCA, en Puerto Madero, con representantes del mundo del trabajo. Fueron convocados dirigentes sindicales, empresarios, trabajadores y referentes de movimientos sociales. El encuentro estará centrado en el mundo laboral, un asunto al que el pontífice asignó relevancia desde el inicio de su pontificado.

Ese mismo lunes, a las 18.45, la Catedral Metropolitana será sede de las Vísperas, una oración litúrgica que el Papa compartirá con el Episcopado argentino y los equipos sinodales.

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Qué días serán los feriados por la visita de León XIV

A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, estableció que habrá días feriados diferenciados para Córdoba, Ciudad y provincia de Buenos Aires el 10 y el 11 de noviembre, respectivamente.

El lunes, fecha en la que se realizará la multitudinaria misa en Palermo, será feriado en todo el territorio nacional. El martes 10, regirá únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba, donde el líder de la iglesia encabezará una ceremonia multitudinaria. En tanto, el miércoles 11 será feriado sólo en la provincia de Buenos Aires, ya que el sumo pontífice celebrará una misa en la Basílica de Luján.

Representantes gremiales, empresarios y movimientos sociales acudirán a una reunión con el papa en la Universidad Católica Argentina (Foto: Vatican News)

Los cortes de calle para los preparativos por la visita del Papa

La Ciudad de Buenos Aires ya puso en marcha un operativo logístico escalonado para garantizar el montaje de las estructuras necesarias en los actos multitudinarios. Los primeros trabajos se concentraron en Palermo, en los alrededores del Monumento de los Españoles, donde León XIV celebrará la misa del lunes 9 y encabezará la vigilia con jóvenes del martes 10.

El cronograma oficial de restricciones al tránsito comenzó el sábado 24 de octubre con un corte total durante la madrugada y las primeras horas de la mañana en la avenida del Libertador, entre las avenidas Colombia y Sarmiento. Tras esa primera etapa, la restricción pasó a ser parcial, con dos carriles habilitados por sentido de circulación, un esquema que se mantendrá hasta la noche del martes 3 de noviembre, según precisó el Gobierno porteño.

A partir del miércoles 4 de noviembre, comenzará una nueva fase con cortes totales progresivos en un tramo más amplio de la avenida, entre Olleros y Ugarteche. Las restricciones se extenderán hasta el sábado 14 de noviembre, tres días después de la partida del pontífice hacia Perú. La administración porteña aclaró que el esquema podrá modificarse de acuerdo con las necesidades del operativo y que los desvíos se comunicarán a medida que avancen los trabajos.

Las restricciones al tránsito para la próxima visita de León XIV en el barrio de Palermo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al complejo dispositivo se suma otro factor que afectará la movilidad en la zona norte de la capital: las obras del Anillo Pampa, un proyecto de infraestructura que incluye un nuevo túnel vehicular y un puente peatonal para vincular el Bajo Belgrano con el Aeroparque y la Costanera del Río de la Plata. Debido a esas tareas, la avenida Lugones registrará interrupciones totales en horario nocturno entre las avenidas Udaondo y de los Ombúes.

En paralelo a los operativos viales, los preparativos institucionales también avanzaron. Fuentes eclesiásticas confirmaron a Infobae que una nueva avanzada del Vaticano llegará a Buenos Aires alrededor del 2 o 3 de noviembre. La comitiva estará integrada por funcionarios de la Secretaría de Estado, efectivos de la Gendarmería Vaticana y de la Guardia Suiza Pontificia, además de responsables de protocolo, seguridad y liturgia. Su misión incluirá la inspección de instalaciones, la revisión de las medidas de seguridad y la coordinación de los desplazamientos con las autoridades argentinas.

También comenzó la distribución de las invitaciones para los encuentros institucionales del lunes 9, tanto para la reunión en la UCA como para las vísperas en la Catedral Metropolitana. El procedimiento exige el envío anticipado de las nóminas para las verificaciones de seguridad, y ya se inició la impresión de las credenciales para los periodistas que cubrirán las actividades. Con esos mecanismos en marcha, la organización del viaje papal ingresó en su tramo final, a menos de dos semanas de la llegada de León XIV al país.