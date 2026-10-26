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Tras el levantamiento de la perimetral, Candela Arizaga publicó una romántica foto con Facundo Moyano: “El amor sabe esperar”

“El tiempo pone todo en su lugar”, expresó la modelo en sus redes sociales, donde volvió a mostrarse junto a su pareja luego de tres meses de restricción

Arizaga y Moyano pudieron compartir una tarde de pareja en la Argentina luego de tres meses
Arizaga y Moyano pudieron compartir una tarde de pareja en la Argentina luego de tres meses
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Luego de que la Justicia dejara sin efecto la medida perimetral que impedía el contacto con Facundo Moyano, Candela Arizaga publicó una foto junto a él y compartió un mensaje sobre “la verdad” y el amor que “sabe esperar”. Las historias en Instagram fueron difundidas horas después de la resolución judicial y el resurgir de los rumores de embarazo.

En la primera publicación, Arizaga aparece sonriente detrás de Moyano, a quien etiquetó en la imagen con un corazón blanco. La historia incluye como música de fondo “Como si no importara”, de Emilia y Duki.

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La segunda publicación consistió en una placa negra con una frase que pareció aludir al proceso que atravesaron durante los últimos meses: “El tiempo pone todo en su lugar, la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar”. También acompañó el texto con un corazón blanco.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Arizaga celebró el fin de la restricción perimetral con un romántico posteo

La Justicia levantó la restricción tras la declaración de Moyano

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4 resolvió este lunes suspender la medida de restricción que impedía el acercamiento entre la modelo y el exdiputado nacional.

Según informó Infobae, Arizaga había pedido que se levantara la disposición y, durante su audiencia, sostuvo que no sufrió violencia de género. Tras declarar ante la Justicia, Moyano confirmó que podía retomar el contacto con su pareja. “Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya puedo verla a Candela con normalidad”, afirmó ante la prensa.

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La joven había expresado que la medida no había sido solicitada por ella. “Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar”, dijo, de acuerdo con el medio.

La imagen que compartió Arizaga junto a Moyano en su cuenta de Instagram
La imagen que compartió Arizaga junto a Moyano en su cuenta de Instagram

La investigación contra Facundo Moyano continúa

El levantamiento de la perimetral no implica el cierre del expediente. Moyano sigue imputado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad, en una causa iniciada tras el episodio ocurrido el 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano.

Durante su contacto con los medios a la salida del tribunal, el dirigente insistió con su versión de los hechos. “No pasó nada. Todo el mundo sabe que no pasó nada. Veinticuatro testigos dijeron que no pasó nada”, declaró.

El reporte elaborado por profesionales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires consignó que Arizaga negó haber sido amenazada, condicionada o compensada económicamente para modificar su postura.

Moyano evitó confirmar los rumores de embarazo

Luego de prestar declaración ante la justicia, Facundo Moyano sorprendió a la prensa ante su inesperada respuesta sobre los rumores de embarazo de su pareja (Canal 7)

Después de la resolución judicial, Moyano también fue consultado por versiones sobre un supuesto embarazo de Arizaga y por la posibilidad de un casamiento. El exdiputado evitó dar precisiones y sostuvo que ese anuncio debía hacerlo ella.

“Yo no puedo confirmar nada”, respondió cuando le preguntaron de manera directa. Ante la insistencia, agregó: “Candela es irregular y que lo diga ella, yo no voy a decir nada”.

Las recientes historias de Arizaga no hacen mención a esos rumores. Sí muestran, por primera vez tras la decisión judicial, una imagen compartida con Moyano y un mensaje público sobre la continuidad de su vínculo.

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