Habló la madre de una de las jóvenes baleadas en la persecución de Arrecifes: “Está luchando para seguir viviendo”

La Auditoría General de Asuntos Internos apartó a dos policías de la fuerza bonaerense por el procedimiento

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La madrugada del sábado en Arrecifes terminó con dos jóvenes internadas y dos policías apartados de sus funciones después de que un Volkswagen Gol evadiera un control de tránsito y fuera perseguido durante unos seis kilómetros por la Ruta Nacional 8. En el kilómetro 180, los tiros dirigidos al vehículo atravesaron el habitáculo e hirieron a Celeste y Maite, que viajaban como acompañantes.

Elsa, madre de Celeste, recibió las noticias mientras su hija, de 21 años, era trasladada y operada por las heridas de bala. La joven recibió dos impactos y uno de ellos le dañó de forma irreversible un órgano. “Le destrozaron el riñón, se lo tuvieron que extirpar”, relató la mujer en Infobae Al Mediodía.

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Los disparos y la persecución

Todo había empezado cerca de la avenida Marlacino y Roque Sáenz Peña, donde el conductor del Gol no se detuvo ante un control policial. En el auto viajaban seis personas, entre ellas Celeste y Maite, después de haber salido de un boliche.

Una persecución policial de seis kilómetros en la Ruta 8 concluyó con dos jóvenes heridas de bala en Arrecifes

Según la reconstrucción expuesta en la entrevista, el vehículo avanzó en zigzag, tomó tramos a contramano y recorrió cerca de seis kilómetros antes de que los agentes dispararan contra las ruedas. “Este chico hizo mal en no frenar”, reconoció Elsa sobre la decisión del conductor.

En ese recorrido, las jóvenes que iban en el auto habrían intentado detener la marcha. Elsa contó que su hija y las demás pasajeras le insistieron al conductor para que frenara, mientras la situación se volvía cada vez más riesgosa. “Las chicas dijeron que gritaron demasiado, que parara, que parara”, sostuvo la madre de Celeste.

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También hubo un intento de accionar el freno de mano, de acuerdo con el relato de la mujer. “Le han agarrado el freno de mano, no sé si no funcionaba”, dijo Elsa, sin poder precisar por qué esa maniobra no logró detener el vehículo. Para ella, ese dato muestra que las acompañantes no compartían la decisión de continuar la fuga.

Celeste, remarcó su madre, no tenía control sobre la conducción del Gol. La joven viajaba entre los seis ocupantes y quedó expuesta a la persecución y a los disparos pese a no haber tomado la decisión de evadir el control. “Mi hija no iba al volante, entonces ella no tenía manera de decidir”, expresó Elsa.

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Los cirujanos extirparon un riñón a Celeste tras el impacto de dos proyectiles que atravesaron el vehículo

Cuando el auto llegó a la altura del kilómetro 180 de la Ruta Nacional 8, los policías lograron alcanzarlo. Los tiros impactaron en los neumáticos, aunque algunos proyectiles entraron al interior del vehículo y alcanzaron a las dos jóvenes. “No sé quién disparó, pero lamentablemente fueron a cazar”, cuestionó Elsa al hablar de la intervención de los agentes.

Celeste permanecía estable, aunque en estado crítico, luego de la cirugía a la que fue sometida. Su madre describió horas de espera en las que cualquier novedad médica resulta determinante. “Está luchando para seguir viviendo”, afirmó Elsa.

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Los dos disparos afectaron el riñón, que debió ser extirpado, además del intestino delgado, el duodeno, el estómago y la arteria cava, según detalló la madre. Tras la operación, la familia recibió una señal de alivio dentro de un cuadro que sigue siendo delicado. “Estas veinticuatro horas estuvo estable”, explicó.

Las acompañantes exigieron al conductor que detuviera la marcha e intentaron accionar el freno de mano

Con esa referencia como único dato alentador, Elsa pidió acompañamiento para su hija y para Maite. “Lo único que pido es oración, porque estas veinticuatro horas estuvo estable”, expresó, mientras la familia aguarda la evolución clínica de Celeste.

Maite también resultó herida dentro del Volkswagen Gol. La bala quedó alojada en el sacro y fue intervenida quirúrgicamente; de acuerdo con Elsa, la madre de la joven le informó que su estado era estable. Aun así, eligió no extenderse sobre ese diagnóstico.

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Policías desafectados e investigación interna

El accionar de los efectivos que participaron de la persecución quedó bajo revisión de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. Dos policías fueron desafectados de la fuerza en el marco de una investigación interna que busca establecer cómo se produjeron los disparos y las responsabilidades del operativo.

“Manejar un arma no es para cualquiera”, manifestó Elsa al cuestionar la formación de quienes intervinieron.

La madre de Celeste sostuvo que el conductor cometió una falta al escapar del control, pero insistió en que eso no habilitaba el desenlace que dejó a dos pasajeras baleadas. “Hay maneras de parar totalmente diferentes”, dijo, al plantear que la persecución podía haberse resuelto sin abrir fuego contra el auto.

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Antes de esa madrugada, Celeste vivía con sus padres, estudiaba para maestra jardinera, buscaba trabajo y había realizado estudios para ingresar a una empresa. Esa noche había cenado con Maite en su casa y luego aceptó salir. “Lo único que querían era salir a bailar”, contó Elsa.

La salida, según relató la madre, era excepcional para Celeste. “Era la primera vez que ella salía”, expresó. Ahora, mientras aguarda novedades de la internación y de la pesquisa sobre el procedimiento policial, Elsa reclama que las familias puedan confiar en quienes deben intervenir ante una situación de riesgo. “Tendríamos que tener que la policía cuide a nuestros hijos, que nosotros estemos tranquilos”, sostuvo.

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El pedido de la mujer quedó concentrado en la situación de su hija, que continúa bajo atención médica, y en el papel que atribuye a la fuerza de seguridad en la vida cotidiana de los jóvenes. “Que la policía la cuide, no que haga esto”, afirmó Elsa sobre Celeste.

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