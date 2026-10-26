Del departamento de Retiro a un hotel: el recorrido de "Iván", el supuesto femicida de Daniela Villalba y Tatiana Fernández

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Los investigadores que buscan esclarecer femicidio de Daniela Villalba, en Córdoba, y la muerte de Tatiana Fernández, en CABA, reconstruyeron, a través de cámaras de seguridad, el recorrido que realizó el presunto femicida Renato Iván Tabella antes y después de su visita al departamento de Retiro en el que hallaron muerta a la segunda víctima.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que “Iván” llegó a la Ciudad el viernes pasado, luego de sacar dos pasajes en la terminal de Córdoba con su DNI. Estiman que, durante ese tiempo, estuvo buscando dónde quedarse. De acuerdo a la investigación, el hombre de 28 años no tiene vínculos en territorio porteño por lo que no descarta que haya dormido en la calle.

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Santa Fe y Suipacha: el recorrido del presunto doble femicida

El sábado se contactó este sábado con Tatiana, a través de la plataforma “Gemidos” con la intención de pasar la noche. Fue captado por primera vez a las 00:30 horas del domingo en Santa Fe y Maipú, mientras se desplazaba a pie por Maipú. Luego, continuó por avenida Santa Fe, Suipacha, Arenales, Cerrito, nuevamente Arenales y Libertad, en dirección a las inmediaciones del lugar del hecho.

A las 00:43:15 horas, fue captado en Libertad y Arenales, donde se obtuvo una nueva imagen de su desplazamiento mientras manipulaba su celular

. De acuerdo con las imágenes aportadas por cámaras privadas, salió del edificio a las 01:59, es decir, más de dos horas después. Caminó por la calle Libertad en dirección a Juncal.

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Arenales y Libertad

Minutos más tarde, a las 02:03 horas, fue captado en Cerrito y Juncal, desplazándose a pie en sentido a la avenida 9 de Julio. Segundos después, se registró su paso por Juncal en dirección a Carlos Pellegrini.

Al llegar a la calle Arenales, el sospechoso retrocedió hacia detrás de la arboleda y luego continuó su desplazamiento por Carlos Pellegrini, para finalmente doblar por Arenales.

A las 02:05 horas, se lo captó cuando se desplazaba en dirección a Suipacha. A las 02:08 horas se lo ve a la distancia o, al menos, a alguien con características similares por Arenales en dirección al interior de la Plaza General San Martín.

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Pellegrini y Arenales

A las 02:09 horas, la cámara ubicada en Santa Fe 700, volvió a registrarlo mientras caminaba por el interior del espacio verde. Un minuto después, a las 02:10 horas, la cámara lo muestra a la carrera por el interior de la plaza. Finalmente, a las 02:11 horas se lo ve cruzando Reconquista y avenida Leandro N. Alem. En ese lugar se perdió.

Sin embargo, la Policía de Cordoba estaba tras sus pasos y contaban con una línea que iba impactando en diferentes antenas. De esta manera, establecieron que estaría en las inmediaciones de la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón al 1500.

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Los detectives porteños llegaron al Hotel Central. Y, al ver las cámaras, ven al sospechoso ingresar al lugar a las 12:57. Tenía otra ropa. Llevaba una gorra celeste con vivos blancos en los laterales, el número 46 en color verde flúor en la parte delantera.

Libertad al 1200

Asimismo, llevaba un buzo gris claro con capucha negra y una inscripción en letras blancas sobre fondo rojo en la parte superior izquierda, pantalón y calzado oscuros, y una campera azul apoyada sobre el brazo izquierdo.

A las 23 horas, con la autorización del fiscal, se procedió a su detención. Los investigadores se muestran cautos: aguardan el resultado de pericias y analizan los elementos secuestrados en la habitación 108 donde se alojaba para confirmar con certeza que se trata de la misma persona.

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En ese punto es clave el análisis de los dos celulares hallaron en el lugar. Aún resta establecer si alguno de los aparatos pertencen a las víctimas debido a que ninguno de ellos fueron hallados en la escena del hecho.

A la vez, esperan el resultado de la autopsia debido, a simple vista, el cuerpo de Tatiana no presentaba signos de violencia. “No se secuestraron armas de fuego ni blancas y no había sangre”, indicaron las fuentes que aguardan el dictamen de los forenses.

En tanto, en Córdoba, el fiscal Pablo Camacho espera que “Iván” sea trasladado a esa ciudad para indagarlo por el femicidio de Daniela Villalba.

Recepción del hotel