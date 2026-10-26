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Wanda Nara celebró el cumpleaños de Martín Migueles con una serie de fotos íntimas de la pareja

La conductora publicó un álbum en blanco y negro con besos, viajes, hoteles y escenas privadas que compartió con su novio

Algunas de las fotos que compartió Wanda junto a Migueles en las redes
Algunas de las fotos que compartió Wanda junto a Migueles en las redes
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Wanda Nara compartió una secuencia de imágenes junto a Martín Migueles por su cumpleaños, una publicación que volvió a poner el foco sobre el vínculo entre la conductora y el hombre a quien, durante los primeros meses de la relación, presentó públicamente como su entrenador.

La empresaria eligió una serie de postales en blanco y negro para saludar a Migueles. En una de las fotografías se los ve durante un viaje, abrazados frente a unas estructuras de madera con inscripciones asiáticas. Wanda lleva una gorra negra y una campera deportiva, mientras que él aparece con una campera clara y mira a cámara. Ella le sostiene el rostro con una mano y apoya un beso sobre su mejilla.

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La selección incluyó además imágenes tomadas en la intimidad de una habitación de hotel. En una de ellas, Martín Migueles posa sin remera frente a un ventanal, con el torso tatuado y una cadena alrededor del cuello. Otra toma lo muestra recostado sobre una cama, con la ciudad de fondo. En la misma secuencia, la conductora publicó una fotografía en la que ambos se besan y otra en la que aparecen sentados, envueltos en batas blancas.

El saludo fue acompañado por un mensaje breve que dejó poco margen para las interpretaciones. Sobre una de las imágenes, Wanda Nara escribió “HB” junto a emojis de una torta y un corazón rojo, y etiquetó la cuenta de Migueles. En otra postal, sumó los emojis de un cangrejo y un corazón naranja.

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La publicación también mostró un costado más distendido de la celebración. En la última foto del collage, Migueles aparece apoyado sobre el marco de una puerta, vestido con una remera negra y con una mano sobre el rostro, como si buscara esquivar la cámara. El gesto contrastó con la exposición de las demás imágenes y completó el álbum que la empresaria dedicó a su pareja.

Collage de seis fotos en blanco y negro de una mujer y un hombre en diversas situaciones cotidianas, vestidos con batas, ropa interior y deportiva
Wanda Nara compartió una composición de seis fotografías en blanco y negro junto a Martín Migueles con motivo del cumpleaños de su pareja

Las postales llegaron después de meses en los que el vínculo atravesó rumores, versiones de ruptura y apariciones públicas que alimentaron las especulaciones. De acuerdo con lo que trascendió, la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles habría comenzado a mediados del año pasado en Nordelta, donde son vecinos. Con el paso del tiempo, comenzaron a ser vistos juntos en distintas situaciones cotidianas.

Al principio, la conductora evitó definir el vínculo en términos románticos. Ante las primeras imágenes que los mostraban cerca, solía sostener: “No, no tengo novio. Es mi entrenador”. La frase se instaló como una respuesta recurrente frente a las preguntas sobre su vida sentimental y mantuvo la relación en un terreno ambiguo durante un tiempo.

Más adelante, las apariciones compartidas se volvieron más frecuentes. Migueles acompañó a Nara en actividades familiares y en compromisos que excedieron el entrenamiento. Uno de esos momentos tuvo lugar en el egreso de la hija mayor de la empresaria de quinto grado, una jornada significativa para la familia en la que ambos estuvieron juntos.

La presencia de Migueles en esa instancia fue leída como una señal de cercanía con el entorno de la conductora. Hasta entonces, la pareja había mantenido un perfil intermedio: sin anuncios formales sobre el noviazgo, aunque con gestos y apariciones que mostraban una dinámica compartida.

En mayo de este año comenzaron a circular rumores sobre una posible distancia entre la empresaria y Migueles. Las versiones llegaron a los programas de espectáculos y a las redes sociales, donde cada movimiento de la conductora suele generar repercusión.

Wanda Nara se mostró con Martín Migueles el día que salió su divorcio de Mauro Icardi
Wanda Nara se mostró con Martín Migueles el día que salió su divorcio de Mauro Icardi (RS Fotos)

Consultada entonces por su situación sentimental, Wanda Nara fue directa al descartar una reconciliación con el empresario. “Estoy sola”, afirmó. La frase abrió nuevas especulaciones sobre el estado de la relación y pareció marcar un punto de quiebre después de las imágenes y actividades que habían compartido.

Sin embargo, pocos días después volvieron a aparecer señales de acercamiento entre ambos. La secuencia posterior incluyó nuevas apariciones juntos y dejó en evidencia que el vínculo continuaba, aunque lejos de cualquier confirmación extensa por parte de los protagonistas.

La relación se consolidó entre versiones públicas y mensajes breves en redes sociales. Nara, que suele administrar de manera personal la información sobre su vida privada, alternó declaraciones escuetas con publicaciones que expusieron momentos puntuales de su intimidad.

El nuevo saludo de cumpleaños se diferenció de otras publicaciones de la conductora por la cantidad de fotos y por el tono personal de la selección. Las imágenes no se limitaron a una postal de celebración: incluyeron besos, abrazos, momentos de descanso y escenas tomadas durante una escapada.

En una de las fotografías, Wanda aparece con el cabello recogido y una bata blanca, sentada junto a Migueles frente a un ventanal con persianas. Él también lleva una bata y ambos se acercan para besarse. La toma muestra una escena relajada, lejos de los eventos públicos y de las cámaras de televisión.

Las románticas fotos de Wanda Nara y Martín Migueles en Punta del Este
Las románticas fotos de Wanda Nara y Martín Migueles en Punta del Este (RS Fotos)

Otra imagen los encuentra muy cerca frente a un espejo o una superficie reflectante. Ella usa un gorro de lana oscuro y sostiene la cara de Migueles con ambas manos mientras él le da un beso. Las fotografías expusieron una faceta íntima de la pareja, que hasta ahora había quedado en segundo plano frente a las versiones sobre sus idas y vueltas.

La publicación estuvo musicalizada con “Rinconcito”, de Javi Love, una canción cuya letra acompaña el tono romántico de las imágenes. El tema habla de una relación que ocupa los pensamientos, encuentra refugio en la voz del otro y transforma la rutina en una experiencia emocional. “Cuando me abrazas se detiene el tiempo”, dice uno de los versos que Wanda eligió para acompañar las fotos junto a Migueles.

La elección musical reforzó el mensaje de la conductora. Entre postales de besos, abrazos, viajes y escenas de hotel, el tema sumó una declaración indirecta sobre el presente que atraviesan como pareja.

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