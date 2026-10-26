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La sentencia de Guillermo Barros Schelotto sobre el Superclásico entre Boca y River: la postura que le conviene a Vélez

El Mellizo, DT del Fortín, palpitó el cruce entre los dos grandes y dejó a un lado cualquier sentimiento por el Xeneize

River vs Vélez
Guillermo Barros Schelotto habló sobre el Superclásico
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Guillermo Barros Schelotto, identificado con Boca Juniors y hoy entrenador de Vélez, palpitó el Superclásico entre el Xeneize y River Plate, que repercutirá en la pelea por la Tabla Anual, aunque remarcó que su prioridad pasa por los resultados del Fortín. El entrenador habló tras la goleada por 5-0 ante Central Córdoba, que metió al equipo en los Playoffs del Torneo Clausura y lo ubicó tercero en la clasificación acumulada, con 55 puntos.

Consultado sobre el cruce entre los dos grandes, el técnico priorizó la cuestión profesional por sobre cualquier interés particular en la tabla. “Nosotros somos profesionales. Sabemos que tenemos que tratar de enfrentar a rivales donde tenemos un montón de sentimientos. Tenemos que ser profesionales e intentar ganar”, sostuvo en Estudio Fútbol.

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El Mellizo también se refirió al presente de Boca, club que dirigió en el pasado. “Creo que siempre que un equipo grande está bien tiene motivos futbolísticos para estar ahí. River también ha ganado una serie de partidos y se ha metido en la pelea. Son equipos que tienen jugadores para jugar bien. Boca desde que arrancó el Vasco ha ido de menor a mayor”, analizó, en referencia al ciclo de Rodolfo Arruabarrena al frente del plantel.

En la tabla anual, Vélez marcha tercero con 55 unidades, detrás de Boca, que lidera con 57, y de Rosario Central, con 56. Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia completan el lote de equipos que pelean esa carrera, con un partido menos disputado. Sobre ese grupo, el entrenador apuntó: “Cualquiera de los cuatro estamos ahí. Creo que el que no gane entre Argentinos e Independiente Rivadavia va a quedar un poco más atrasado”.

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Tres hombres en el campo de juego de un estadio. El hombre de la izquierda viste una chaqueta azul, el del centro una chaqueta negra, y el de la derecha una chaqueta negra con un escudo
Vélez sigue de cerca a Boca en la lucha por la Tabla Anual

Respecto a su futuro, el técnico de 53 años confirmó que su vínculo con el club de Liniers vence a fin de año y que recién entonces se definirá la continuidad. “Tengo contrato hasta diciembre y voy a seguir hasta ahí. Después veremos si seguimos o no y analizaré. Tenemos que hablar, hay un montón de cosas que dialogar”, explicó.

Sobre una eventual vuelta al club de la Ribera, donde obtuvo varios títulos y llegó a una final de la Copa Libertadores, fue cauto: “No sé dónde terminará la historia, puede ser que sí o que no. En esos años Boca vendió por más de cien millones de dólares. Ganamos los torneos, llegamos a la final de la Copa Libertadores. El análisis que se hace es más con otros intereses, políticos. Y no los entiendo. No tengo por qué dar pelea públicamente. En los equipos no tiene nada que ver la política nacional”.

Consultado por la incorporación de Ronaldo Martínez, delantero que llegó a Vélez luego de perder terreno en Talleres, Barros Schelotto detalló el proceso de contratación: “Estábamos buscando un nueve con experiencia porque teníamos muchos juveniles en esa posición. Viendo que no jugaba en Talleres planteamos la situación con los encargados del fútbol para ver la posibilidad de traerlo. Hablé con Martín Palermo porque lo tuvo en Platense. Consulté la parte humana. Después, por más que te hablen bien, si vos no estás convencido, no lo traés”.

El técnico se mostró a favor de que la tabla anual otorgue un trofeo propio, en línea con su experiencia en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. “Estoy de acuerdo. Cuando a mí me tocó jugar en la MLS, el que ganaba la temporada regular era el campeón del año. Me parece bien. Es desafiante, me parece interesante”, señaló.

Sobre los puntos perdidos frente a Deportivo Riestra, que hoy ubicarían a Vélez en la punta de la tabla anual, el entrenador prefirió no detenerse en el pasado: “Es una situación que ya pasó, aunque hoy estaríamos en la punta. Tenemos que ganarle a San Lorenzo el sábado y después veremos. No podemos quedarnos en aquello. Tenemos que ser positivos y pensar que podemos lograr algo muy importante”.

Barros Schelotto cerró con una reflexión sobre Lionel Messi y su candidatura al Balón de Oro. “Es brillante. Más allá de que sea argentino. Que un tipo de 39 años marque esa diferencia, no hay otro que equipare todo lo que él hizo. No hablo de dárselo por toda su carrera. En su liga o su equipo marca goles todos los fines de semana. En la Selección también. Si hubiese seguido en Barcelona, lo mismo”, opinó.

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