Francisco Cerúndolo, a un paso de la mejor ubicación de su carrera: así quedó el ranking ATP con 10 argentinos en el Top 100

Francisco Cerúndolo subió otros dos escalones en el ranking (Crédito: REUTERS/Dylan Martinez)

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Francisco Cerúndolo volvió a acercarse a la mejor ubicación de su carrera en el ranking mundial de la ATP. El número uno del tenis argentino avanzó dos posiciones en la actualización de este lunes y quedó 19°, luego de alcanzar las semifinales del ATP de Bruselas, disputado sobre cancha dura y bajo techo.

El porteño, de 28 años, quedó a un escalón de su récord personal: el puesto 18, que alcanzó el 5 de mayo de 2025. Su próximo desafío será el ATP 500 de Viena, donde debutará este martes frente al británico Cameron Norrie.

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Detrás de Cerúndolo, Tomás Etcheverry se mantuvo en el puesto 29 y Mariano Navone protagonizó otro de los movimientos positivos de la semana. El tenista de 25 años subió dos lugares y quedó 43°.

Facundo Díaz Acosta escaló una posición hasta el 70°, mientras que Marco Trungelliti subió un lugar y se ubicó 89°. De esta manera, la Argentina conserva 10 representantes entre los 100 primeros lugares del ranking mundial.

En sentido contrario, Thiago Tirante perdió un puesto y quedó 51°, mientras que Juan Manuel Cerúndolo descendió hasta el 54°. La caída más pronunciada entre los argentinos del Top 100 fue la de Román Burruchaga: sin competir desde el US Open debido a una lesión en el codo derecho, retrocedió 15 posiciones y quedó 77°.

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Los 10 argentinos del Top 100

Francisco Cerúndolo — 19°

Tomás Etcheverry — 29°

Mariano Navone — 43°

Sebastián Báez — 49°

Thiago Tirante — 51°

Juan Manuel Cerúndolo — 54°

Facundo Díaz Acosta — 70°

Camilo Ugo Carabelli — 76°

Román Burruchaga — 77°

Marco Trungelliti — 89°

Entre quienes buscan recuperar terreno, Francisco Comesaña continúa su intento de regresar al grupo de los cien mejores. El marplatense, que comenzó el año en el puesto 66, subió seis lugares y se ubicó 128° después de alcanzar las semifinales del Challenger de Santa Cruz de la Sierra. En Cali, en cambio, debió retirarse a raíz de una lesión muscular en la pierna derecha y quedó eliminado en la segunda ronda.

El mayor salto de la semana entre los argentinos fue para Valerio Aboian. A los 24 años, el zurdo escaló 57 posiciones tras alcanzar la final del Challenger de Cali y llegó al puesto 283°, la mejor ubicación de su carrera profesional.

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Valerio Aboian, el mayor ascenso de la semana entre los argentinos

El Top 10 del ranking ATP

La cima del ranking masculino también registró movimientos en una semana marcada por la actividad del circuito europeo: El ruso Daniil Medvedev se coronó campeón en el ATP 250 de Almaty, el italiano Lorenzo Musetti celebró en el ATP 250 de Lyon y el neerlandés Tallon Griekspoor levantó el título en el ATP 250 de Bruselas.

El italiano Jannik Sinner continúa como número uno del mundo, aunque el alemán Alexander Zverev finalmente lo desplazará a partir del próximo lunes si alcanza los cuartos de final del ATP 500 de Viena, donde parte esta semana como máximo favorito. El español Carlos Alcaraz, por su parte, se ubica en el tercer lugar.

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La clasificación del Top 10 al 26 de octubre quedó de la siguiente manera:

Jannik Sinner (Italia) — 10.450 puntos Alexander Zverev (Alemania) — 9.750 Carlos Alcaraz (España) — 5.610 Ben Shelton (Estados Unidos) — 4.680 Daniil Medvedev (Rusia) — 3.860 Flavio Cobolli (Italia) — 3.690 Felix Auger-Aliassime (Canadá) — 3.515 Arthur Fils (Francia) — 3.425 Frances Tiafoe (Estados Unidos) — 3.380 Alex de Miñaur (Australia) — 3.280

Alexander Zverev podría ser número 1 a partir del próximo lunes (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)

El Top 10 del ranking WTA

En el circuito femenino, la kazaja Elena Rybakina lidera la clasificación mundial y este fin de semana ganó su primer título como número 1: fue en el WTA 500 de Ningbo, tras superar a la canadiense Leylah Fernández por 6-2 y 6-2 en la final. Detrás la siguen la bielorrusa Aryna Sabalenka y la rusa Mirra Andreeva. La polaca Iga Swiatek avanzó al octavo lugar, mientras que la checa Linda Noskova cayó al noveno.

El Top 10 de la WTA al 26 de octubre es el siguiente:

Elena Rybakina (Kazajistán) — 9.501 puntos Aryna Sabalenka (Bielorrusia) — 7.550 Mirra Andreeva (Rusia) — 6.306 Jessica Pegula (Estados Unidos) — 6.225 Coco Gauff (Estados Unidos) — 5.973 Elina Svitolina (Ucrania) — 5.229 Karolina Muchova (República Checa) — 4.725 Iga Swiatek (Polonia) — 4.389 Linda Noskova (República Checa) — 4.353 Marta Kostyuk (Ucrania) — 3.920

En cuanto a las argentinas, Solana Sierra quedó en el puesto 101, a las puertas del Top 100. Julia Riera se ubicó 140°, Jazmín Ortenzi avanzó hasta el 173° y Luisina Giovannini quedó 199°. Nadia Podoroska, por su parte, apareció en el puesto 201.

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Solana Sierra, la tenista argentina mejor ubicada en el ranking WTA (Crédito: REUTERS/Toby Melville)