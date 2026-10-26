“Soy yo”: la foto vintage que compartió el Chato Prada a días de su separación de Lourdes Sánchez

El reconocido productor compartió una foto de los inicios de su carrera y sorprendió en las redes (Candela Teicheira)

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La separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Después de casi dos décadas de relación y un hijo en común, el final de la pareja sorprendió tanto a su entorno como al público que siguió su historia durante años.

En las últimas semanas, el productor y la bailarina fueron mostrando de manera gradual cómo atraviesan esta nueva etapa por separado, y ahora Prada volvió a llamar la atención con una fotografía retro vinculada con uno de los momentos más importantes de su carrera televisiva.

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El productor compartió en su cuenta de Instagram una imagen tomada durante sus días de trabajo en la producción de ShowMatch, en 2006. En la postal, Prada estaba dentro de la sala de control del estudio, rodeado de consolas y decenas de monitores. Con una pose relajada, aparecía descansando con los pies apoyados sobre el escritorio, en una escena que refleja parte de la dinámica que se vivía detrás de cámara durante las emisiones del programa.

Junto a la fotografía, Prada eligió escribir una frase breve y directa: “Soy yo”. El mensaje acompañó la imagen sin mayores explicaciones y permitió que sus seguidores reconocieran al productor en una etapa anterior de su recorrido profesional. La publicación también funcionó como un recuerdo de los años en los que estuvo al frente de la producción de uno de los ciclos más vinculados con su trayectoria en la televisión.

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La imagen que compartió el Chato Prada y generó elogios en las redes (Instagram)

La fotografía generó una gran cantidad de reacciones y recibió comentarios de colegas y seguidores. Entre quienes respondieron aparecieron Guillermo Lobo, Connie Ansaldi y Guillermo Favale, además de otros usuarios que destacaron la imagen y la presencia de Prada en aquel momento. “Capo”; “Groso”; “Facha” y “Seeee” fueron algunas de las expresiones que se repitieron en la publicación.

Otros seguidores también resaltaron su recorrido profesional y su aspecto en la postal. “El mejor productor”; “El auténtico Chato” y “Qué pinta” fueron algunos de los comentarios que recibió la fotografía. La respuesta de los usuarios mostró el reconocimiento que todavía conserva Prada entre quienes siguieron sus trabajos en televisión y recuerdan su participación en distintas producciones vinculadas al espectáculo.

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El hijo de Prada y Sánchez, de espalda, camino a la despedida de Lionel Messi (Instagram)

La publicación se conoció mientras Sánchez continúa con su nueva vida en Corrientes y vive su romance con Francisco Liotta, un empresario y rugbier correntino de 27 años. La bailarina no realizó ningún gesto público relacionado con la fotografía retro de Prada, pero el productor dejó en claro que atraviesa una etapa diferente y que, en medio de los cambios personales, también elige mirar hacia atrás y recordar momentos de su carrera.

La imagen de sus días en ShowMatch se suma a otras fotografías que Prada comenzó a compartir en redes sociales después de confirmar su separación de Sánchez a comienzos de octubre. Sus primeras publicaciones de esta nueva etapa coincidieron con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. En aquella oportunidad, el productor asistió al estadio Monumental junto a su hijo Valentín, de nueve años, para presenciar el último partido del capitán con la Albiceleste.

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El encuentro fue ante Benín y marcó el cierre del ciclo del astro rosarino en el seleccionado. Prada decidió compartir parte de esa experiencia a través de sus historias de Instagram, donde primero publicó una imagen de Valentín caminando por la calle rumbo al estadio. El niño llevaba puesta la camiseta argentina y avanzaba acompañado por su padre hacia el Monumental, en una jornada que tuvo un significado especial para los hinchas de la Selección.

El productor y su hijo disfrutando de la despedida de Lionel Messi en el Monumental (Instagram)

Minutos más tarde, el productor subió una segunda fotografía en la que se lo veía junto a Valentín dentro del estadio. Ambos posaron sonrientes con la camiseta argentina y las tribunas del Monumental como telón de fondo. La imagen estuvo acompañada por un mensaje que reflejó el clima emotivo de la jornada y el entusiasmo de ambos por estar presentes en ese momento: “Estamos muy felices. Qué alegría, capitán @leomessi”.

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La publicación de Prada coincidió con otra que realizó Lourdes Sánchez en sus propias redes sociales. La bailarina también compartió una fotografía de Valentín desde la tribuna del estadio, aunque no asistió personalmente al partido. En la imagen, su hijo aparecía disfrutando del encuentro junto a su padre, mientras ella acompañaba la experiencia a la distancia a través de la publicación.

Mientras Lourdes Sánchez continúa instalada en Corrientes y atraviesa su relación con Liotta, Prada parece concentrarse en su vínculo con Valentín y en los recuerdos de su recorrido profesional.

La fotografía de 2006 lo mostró en una escena de trabajo junto a las consolas y los monitores de ShowMatch, mientras que las imágenes del estadio reflejaron un momento familiar junto a su hijo. Entre recuerdos televisivos y nuevas experiencias personales, el productor comenzó a compartir públicamente distintos fragmentos de esta etapa posterior a la separación.

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