Pese a los cuatro triunfos al hilo, Argentina no peleará por el título en el Mundial Sub 15: los motivos

La selección argentina Sub 15 sumó su cuarto triunfo en la Copa Mundial y Festival (AFA)

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La selección argentina Sub 15 cerró la etapa inicial de la Copa Mundial y Festival de la categoría con dos nuevos triunfos que extendieron su racha positiva. La Albiceleste derrotó por 3-0 a Surinam y luego se impuso por 4-2 ante Malaui, resultados con los que alcanzó cuatro victorias consecutivas en la competencia que se desarrolla en Azerbaiyán. El torneo presenta una modalidad inédita, con la participación de 189 países y una estructura creada para ampliar la experiencia internacional de las federaciones juveniles. La propuesta reúne a seleccionados de distintas regiones en una extensa agenda de partidos y permite que los equipos continúen en actividad aun después de la fase inicial.

Ante Surinam, los goles argentinos llevaron las firmas de Joaquín Reinoso, Elías Torres y Renzo Gonella. La siguiente presentación, frente a Malaui, tuvo como anotadores a Ezequiel Garfagnoli, Ian Mosquerira y Nicolás Losavio, quien convirtió en dos oportunidades. Garfagnoli terminó la fase de grupos como el máximo goleador del plantel, con cinco tantos. El delantero de Rosario Central, perteneciente a la categoría 2011, había marcado tres veces contra Omán y también convirtió ante China Taipéi y Malaui.

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El combinado juvenil se ubicó segundo de su grupo (AFA)

El conjunto dirigido por Adrián Gallará terminó segundo en el grupo B, luego de reunir cuatro victorias y una derrota. Esa ubicación le permitirá continuar dentro del bombo B, donde todavía podrá competir por el primer puesto de ese nivel. El formato del festival, no obstante, reserva la pelea por el título principal únicamente para los 32 equipos que finalizaron primeros en sus respectivos grupos. Argentina deberá aguardar la conclusión del resto de los partidos para conocer al rival que enfrentará el próximo miércoles. Los juveniles tienen garantizados cuatro encuentros más en la continuidad de la competencia, una posibilidad que les permitirá sumar rodaje frente a otros seleccionados.

El recorrido argentino había comenzado con una derrota por 1-0 frente a Argelia en el Complejo de Competición Hovsan, ubicado en Bakú. El equipo reaccionó en la segunda jornada, cuando venció por la mínima a China Taipéi gracias a un gol de Garfagnoli, que le dio al plantel sus primeros tres puntos. Después llegó una goleada por 5-1 ante Omán, con tantos de Gonella, Reinoso y Garfagnoli. Gallará trabaja en las divisiones formativas de la Selección desde 2017 y encabeza un grupo que logró revertir el traspié inicial para mantenerse en competencia.

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El peculiar formato del Mundial Sub 15 de la FIFA

El conjunto quedó fuera de la pelea por el título mundial pero sigue en competencia para ganar su nivel (AFA)

La Copa Mundial y Festival Sub 15 se disputa con equipos de ocho futbolistas, planteles de hasta 14 integrantes y campos de juego de 68 por 47 metros. Los arcos mantienen las dimensiones reglamentarias y los encuentros se juegan en dos tiempos de 20 minutos. El Complejo de Competición Hovsan dispone de una infraestructura que permite desarrollar hasta 20 partidos de manera simultánea en diferentes canchas. La organización prevé un máximo de diez compromisos diarios en cada uno de esos escenarios.

La primera fase parte de una clasificación previa que busca distribuir a los seleccionados en grupos equilibrados y favorecer los enfrentamientos entre equipos de rendimiento similar. Para elaborar ese ordenamiento, se toman en cuenta los resultados de las selecciones absolutas y la presencia de las categorías juveniles de cada federación en torneos internacionales. También se considera el desempeño que tuvieron esos representativos en sus respectivas competencias.

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Después de esa instancia, los países avanzan hacia una segunda etapa dividida en seis niveles de rendimiento. La ubicación de cada equipo dentro de esa estructura queda determinada por los resultados obtenidos en la ronda inicial. Cada delegación disputará entre cuatro y cinco partidos adicionales, por lo que ninguna quedará eliminada antes de la jornada final del festival.

Cada uno de los seis niveles tendrá un ganador propio, aunque el campeón de la Copa Mundial y Festival Sub 15 será el seleccionado que termine primero en el nivel A. La FIFA diseñó el calendario bajo una premisa: sostener la exigencia deportiva sin descuidar el bienestar de los jugadores. La cantidad de encuentros y la distribución de las fechas forman parte de esa planificación.

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El nuevo sistema apunta a que las federaciones con mayores dificultades para clasificarse a otras competencias de la FIFA puedan sumar partidos internacionales de valor. El formato también les permite medirse con rivales de distintas regiones y observar su posición competitiva. La entidad organizadora considera que el certamen puede aportar a la formación de futbolistas, entrenadores y miembros de los cuerpos técnicos de una nueva generación.

El fixture de la selección argentina en el Mundial Sub 15

24 de octubre

Argentina 0-1 Argelia

25 de octubre

Argentina 1 (Ezequiel Garfagnoli) - 0 China Taipéi

Omán 1-5 Argentina (Renzo Gonella, Ezequiel Garfagnoli x3 y Joaquín Reinoso)

26 de octubre

Argentina (Joaquín Reinoso, Elías Torres y Renzo Gonella) 3-0 Surinam

Argentina 4 (Ezequiel Garfagnoli, Ian Mosquerira y Nicolás Losavio x2) -2 Malaui

Los convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 15

Joaquín del Campo - Independiente

Santino Arias - Estudiantes de La Plata

Bruno Juárez - Independiente

Salvador Rivadeneira - Talleres

Ramiro Díaz - Banfield

Renzo Gonella - Independiente

Ramiro Gómez - Independiente

Felipe Benavídez - Racing

Ezequiel Garfagnoli - Rosario Central

Joaquín Reinoso - Vélez

Ian Mosqueira - Racing

Elías Torres - Banfield

Nicolás Losavio - San Lorenzo

Camilo Lachera - Argentinos

El plantel de la selección argentina conducido por Adrián Gallará en el Mundial Sub 15 (AFA)