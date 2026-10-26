La victoria de Lula frustra las esperanzas del lobby agrícola brasileño de consolidar su poder

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil representa un revés para las expectativas del sector del agronegocio. (REUTERS/Brian Snyder)

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El sorprendente resultado de las elecciones presidenciales en Brasil supone una gran decepción para los líderes del agronegocio; la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva plantea desafíos continuos para una de las fuerzas económicas más importantes del país.

El poderoso lobby agrícola de Brasil había apoyado abiertamente al candidato de derecha, Flávio Bolsonaro. El grupo de legisladores que defiende los intereses del sector esperaba acercarse aún más al poder en caso de una victoria de Bolsonaro. Con el triunfo de Lula, el grupo permanecerá firmemente en la oposición.

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“Sus voces no serán silenciadas”, afirmó la senadora Tereza Cristina, una de las figuras más destacadas del bloque parlamentario agrícola de Brasil. “Estaremos presentes para exigir rendición de cuentas a este gobierno y luchar por el país que queremos”, señaló en una publicación en redes sociales, destacando el buen desempeño de los legisladores respaldados por el sector agrícola en las elecciones al Congreso.

Los grandes productores comerciales acusan a Lula de priorizar a la pequeña agricultura frente a la agroindustria. (EP)

Este grupo parlamentario ha acusado a menudo a Lula de favorecer a los pequeños agricultores en detrimento de los grandes productores comerciales. Las tensiones con Lula también reflejan diferencias ideológicas y de políticas en torno a los derechos sobre la tierra, la regulación medioambiental, los impuestos y el apoyo gubernamental a la agricultura, lo que incluye el crédito agrícola y los seguros de cosecha. El grupo esperaba que Bolsonaro actuara con rapidez para reducir los tipos de interés mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas y el recorte del gasto.

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Se prevé que este grupo se centre en medidas destinadas a ofrecer alivio a los agricultores que atraviesan dificultades, señaló el lunes Arnaldo Jardim, otro miembro influyente del grupo, al margen de una conferencia celebrada en São Paulo. Una medida provisional firmada por Lula para atender las preocupaciones de los agricultores fue considerada insuficiente y está previsto que expire en aproximadamente un mes.

El sector agrícola esperaba que un eventual gobierno de Bolsonaro redujera los tipos de interés mediante el recorte del gasto público. (REUTERS/Rodolfo Buhrer/Archivo)

No obstante, Jardim y otros líderes también buscaron pasar página tras una campaña tensa y divisiva.

“Las elecciones han terminado; ahora debemos centrarnos en los desafíos que enfrenta la agricultura”, dijo Jardim. “El bloque trabajará con el Congreso y el poder ejecutivo para defender los intereses del sector”.

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Evandro Gussi, director ejecutivo de Unica —organización que representa al sector del azúcar y el etanol—, señaló que las políticas públicas para la industria no dependen de los cambios de gobierno; por su parte, la Asociación Brasileña del Agronegocio hizo un llamado a favor de un liderazgo “capaz de ayudar a mitigar las divisiones en el país”.

© 2026 , Bloomberg