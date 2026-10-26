La brutal calificación de un medio inglés a Colapinto por su actuación en el GP de Estados Unidos: “Un error lo dejó fuera”

Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos por daños en su monoplaza (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)

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Franco Colapinto culminó con un abandono prematuro en el Gran Premio de Estados Unidos. El argentino tuvo un adverso fin de semana en Austin y no logró finalizar la carrera en COTA después de un contacto con Arvid Lindblad que le provocó daños en su Alpine. Medios especializados calificaron la actuación individual de los pilotos y el joven de 23 años recibió un duro veredicto por parte de un portal británico.

A diferencia de las ediciones anteriores en las que seleccionaban un ranking del 1° al 22°, el portal The Race modificó su sistema de calificación: del Nivel S para el mejor, al Nivel F para el peor. Elaborado por el periodista Edd Straw, Colapinto fue colocado en la sección F, la más baja posible.

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“Franco Colapinto se vio perjudicado, sin tener culpa alguna, por una penalización de 10 puestos en la parrilla de salida, lo que significa que su desventaja en la clasificación con respecto a Gasly no fue un factor determinante en su posición, ya que no se centró en trabajar el ritmo con poca gasolina durante todo el fin de semana”, argumentó el periodista mencionado. En efecto, Colapinto fue sancionado por cambiar componentes (unidad electrónica) en su monoplaza y exceder el límite permitido, por lo que utilizó los entrenamientos para practicar tandas largas.

Más allá de que el periodista valoró la situación adversa del argentino, argumentó que el lugar de Colapinto en lo más bajo del ranking se centró en su ritmo en el domingo, además de atribuirle la culpa en el toque con el Racing Bulls en el giro 25. “Sin embargo, su ritmo general nunca tuvo un impacto significativo, y el choque con Lindblad en la curva 1 fue un error que finalmente lo dejó fuera de la carrera”, señaló Straw de The Race, sobre la carrera del pilarense.

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La calificación con una F del portal The Race a la actuación de Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

El medio citado aseguró que cambió el sistema del ranking numérico para encontrar “una forma más precisa de comparar el rendimiento de los pilotos durante un fin de semana de carreras en términos de velocidad, consistencia, técnica de carrera, errores y los innumerables criterios que se relacionan con el arte del piloto”.

El periodista británico posicionó a Andrea Kimi Antonelli (S) como el mejor del fin de semana y sumó a Pierre Gasly al segundo grupo más alto (A). “Sacó el máximo partido al Alpine a pesar de no sentirse del todo cómodo con el coche. Encontró ritmo en su última vuelta de la Q2 para situar al coche en la undécima posición, pero tras adelantar momentáneamente a Lawson en la salida, lo rezagó en la curva 1. Sufrió daños en el fondo plano del lado derecho tras la colisión con Ollie Bearman, pero a pesar de ello logró terminar en los puntos”, argumentó sobre el francés de Alpine.

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A diferencia de The Race, otros medios especializados no calificaron a Colapinto como uno de los puntos más bajos del fin de semana en Austin. El cronista Leo Turrini del portal Sky Sports F1, le puso un “6” a la carrera del argentino. “Considerando su posición de partida, su rendimiento no es ni bueno ni malo, hasta que el Alpine lo deja varado”, señaló.

Mat Coch, de PlanetF1, fue en la misma línea y le puso un puntaje de 5/10. “Colapinto se retiró tras 35 vueltas por daños en su monoplaza, poniendo fin a una carrera en la que había salido desde las últimas posiciones tras una penalización en la parrilla. Su abandono prematuro impidió evaluar con precisión su ritmo a lo largo de la carrera o su posible recuperación”, argumentó.

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*El toque entre Colapinto y Lindblad que terminó con el abandono del argentino

“No es agradable tener que ver el final de la carrera desde fuera por segunda vez consecutiva, solo que esta vez ha sido por sufrir algunos daños. Me vi atrapado entre dos coches al subir la cuesta hacia la curva 1 y vi a Pierre salir de boxes por mi interior. Arvid (Lindblad) me adelantó por el exterior y me quedé sin sitio para esquivarlo; por desgracia, chocamos”, comentó el propio Colapinto en la gacetilla de prensa oficial de Alpine.

Sobre el doloroso abandono, comentó: “Se rompió todo el suelo y el pontón lateral, lo que fue suficiente para no poder continuar hasta el final. Habíamos optado por salir con los neumáticos duros e intentar algo diferente a los demás, pero siempre iba a ser difícil avanzar mucho. El equilibrio del coche se notaba bien en aire limpio, pero al salir desde atrás nos afectó mucho correr en medio del tráfico y en aire sucio. Ahora tengo muchas ganas de ir a Ciudad de México y espero que podamos darle la vuelta a nuestra suerte”.

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La gira de la Fórmula 1 por América continuará la próxima semana con el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con un esquema tradicional, la actividad iniciará el viernes 30 de octubre y se cerrará el domingo 1 de noviembre: la carrera iniciará a las 17:00 (hora argentina).