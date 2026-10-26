El gas de Vaca Muerta ya abastece a la Patagonia: se inauguró una obra de USD 40 millones que se licitó en 2017 y estuvo parada cuatro años

La Planta Compresora Holdich, en Chubut, fue la última de las cuatro intervenciones que completaron la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico

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Después de cuatro años, la Patagonia cordillerana volvió a tener capacidad para sumar usuarios al gas natural. Con la inauguración de la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico, una obra de más de USD 40 millones, 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén quedaron conectadas al Gasoducto General San Martín, una de las arterias troncales del sistema de gasoductos del país, que permite canalizar gas de múltiples cuencas, incluida Vaca Muerta.

La obra, que habilitó 12.500 nuevas factibilidades de servicio en ciudades como Bariloche, Esquel, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

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La compañía puso en marcha la planta compresora Holdich, en Chubut, la última de las cuatro intervenciones que completaron el proyecto. El acto contó con la presencia de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén), además de la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, y el vicepresidente del Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad (Enrege), Vicente Serra.

El camino hasta la inauguración fue largo. El Gobierno nacional había licitado el proyecto en 2017, con el objetivo de ampliar la capacidad del sistema que abastece a más de 124.500 familias en tres provincias. Para enero de 2019 se terminaron las cañerías, pero las plantas compresoras previstas nunca se completaron. Los equipos compresores quedaron almacenados en un predio de Santa Fe durante cuatro años.

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El sistema abastece a más de 124.500 familias de 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén a través de 1.700 kilómetros de cañerías

En paralelo, el congelamiento tarifario impuesto por la Ley de Solidaridad dejó al sistema sin recursos para invertir. El resultado fue concreto: en julio de 2022, la distribuidora se vio obligada a cerrar el acceso al gas a nuevos usuarios en toda la región para garantizar el suministro a quienes ya estaban conectados, tal como exige el marco regulatorio vigente.

La medida afectó a hogares, comercios e industrias de una de las regiones con temperaturas más extremas del país. El sistema comenzó a operar al límite de su capacidad y no había margen para incorporar nuevas conexiones. La paralización de las obras agravó un problema que se acumulaba desde hacía años: la red dependía de un único yacimiento cercano a Comodoro Rivadavia, muy maduro y con producción en declive, incapaz de garantizar el abastecimiento futuro.

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“Muchas familias gastan entre $500.000 y $700.000 mensuales para calefaccionarse a leña, con todo lo que eso implica en lo sanitario y en la calidad de vida, y realmente el salto de calidad de una familia que pasa de la leña al gas es la verdadera movilidad social ascendente; el resto son discursos pomposos”, señaló el gobernador Torres durante la inauguración.

A fines de 2023 se destrabó el proyecto y se amplió su alcance

A partir de diciembre de 2023, el Gobierno nacional, las provincias y la distribuidora acordaron destrabar la obra. Los equipos fueron trasladados desde Santa Fe y se decidió ampliar el proyecto original: además de terminar las plantas de Alto Río Senguer y Gobernador Costa, se construyó una tercera planta compresora en Holdich y, lo más relevante, se ejecutó la interconexión del sistema con el Gasoducto General San Martín.

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“Frente a esas obras que quedaron inconclusas, teníamos dos opciones: la primera y más fácil, que era patear la pelota hacia afuera, y la segunda, juntarnos y ponernos de acuerdo para ver cómo podíamos apalancarnos financieramente para hacer esas obras”, explicó Torres.

Desde que se levantaron las restricciones a principios de 2026, más de 4.420 hogares de la Patagonia cordillerana accedieron al servicio de gas natural (VisualesIA Scribnews)

La obra estuvo a cargo de Camuzzi, la mayor distribuidora de gas de la Argentina. Las plantas de Alto Río Senguer y Gobernador Costa fueron financiadas con créditos del Banco del Chubut y del Banco Provincia del Neuquén. El resto de la inversión corrió por cuenta de la compañía.

La interconexión con el Gasoducto San Martín modificó por completo el esquema de abastecimiento. El Sistema Cordillerano-Patagónico quedó vinculado al sistema troncal que recorre el país desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires, lo que permite recibir gas de múltiples cuencas, incluida la producción no convencional de Vaca Muerta.

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“Esta obra demuestra lo que es posible alcanzar cuando existe una visión compartida y la decisión de trabajar juntos”, señaló Alejandro Macfarlane, accionista y socio cocontrolante de la distribuidora. “El principal desafío que tenemos en Camuzzi es que cada vez más hogares, comercios e industrias puedan acceder al gas natural. Para eso necesitamos infraestructura, inversiones sostenidas y planificación de largo plazo”, agregó.

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, puso en valor el acuerdo alcanzado entre los gobiernos provinciales, las entidades financieras y la distribuidora. “Nos pusimos esta obra al hombro y en menos del tiempo previsto, hoy estamos celebrando este logro”, expresó. El mandatario rionegrino también recordó que la Patagonia provee el 90% del gas del país y sostuvo que “hoy estamos repotenciando el federalismo”.

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Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) durante la inauguración de la Planta Compresora Holdich

Desde Neuquén, Figueroa participó mediante un mensaje en video: “Quiero destacar el trabajo conjunto que nos permitió terminar este gasoducto, que durante años fue postergado. Esta labor mancomunada nos permite brindarle soluciones a nuestra gente”, expresó.

Más de 4.400 usuarios ya se conectaron al sistema

El impacto de las obras ya se mide en cifras. A comienzos de 2026, con los trabajos avanzados, Camuzzi suspendió las restricciones y volvió a otorgar factibilidades para nuevas conexiones. A la fecha, 4.420 nuevos usuarios accedieron al servicio en toda la región. Entre los avances, se destaca que la localidad chubutense de Corcovado podrá alcanzar el 100% de cobertura domiciliaria de gas, y que en menos de un año y medio más de 3.800 familias de Chubut estarán conectadas a la red.

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Con la repotenciación completa, el sistema alcanza una capacidad de 3,1 millones de m³ de gas por día en el pico invernal, lo suficiente para incorporar un total de 12.500 nuevos usuarios. La obra, según la Secretaría de Energía, fue posible gracias a la normalización del sector: tarifas que reflejan los costos reales del servicio y un marco regulatorio que vuelve a exigir y controlar inversiones obligatorias.