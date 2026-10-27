República Dominicana

Cancillería dominicana desmiente un mensaje falso atribuido a Bukele sobre la frontera con Haití

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el presidente salvadoreño no emitió las críticas contra el Gobierno ni las Fuerzas Armadas, difundidas desde una cuenta inexistente en redes sociales este lunes

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana desmintió este lunes un mensaje falso atribuido a Bukele, en el que supuestamente cuestionaba al Gobierno dominicano y a sus Fuerzas Armadas por la situación en la frontera con Haití.

La publicación circuló en redes sociales en medio de la búsqueda de cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos hace ocho días tras una emboscada de bandas armadas en las afueras de Puerto Príncipe. La Cancillería dominicana confirmó que el mandatario salvadoreño no realizó las declaraciones y señaló que el contenido se difundió desde una cuenta inexistente.

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El mensaje apócrifo afirmaba: “Ya sabemos que el Gobierno de la República Dominicana y sus militares en la frontera no son confiables, pero seguimos creyendo que Dios nos dará la victoria”. La frase buscaba vincular a Bukele con una crítica directa a las autoridades dominicanas en un momento de tensión regional por el deterioro de la seguridad en Haití.

Según informó EFE, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que inició las verificaciones para determinar el origen de la cuenta desde la que se propagó el contenido. La cartera advirtió que analizará las responsabilidades que puedan surgir de la difusión, según el marco legal vigente, y que no descarta presentar acciones judiciales contra quienes resulten responsables.

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Fotografía de archivo en la que se captó al ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor Bisonó, durante una conferencia de prensa, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
Fotografía de archivo en la que se captó al ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor Bisonó, durante una conferencia de prensa, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

El pedido de verificar cuentas oficiales antes de compartir información

La Cancillería exhortó a la población a constatar la autenticidad de las informaciones adjudicadas a autoridades extranjeras antes de compartirlas. El llamado estuvo dirigido, en especial, a publicaciones de perfiles no oficiales o sin verificación.

El desmentido llegó mientras El Salvador mantiene una operación para localizar a los cuatro integrantes de su contingente que desaparecieron el 18 de octubre. Los militares viajaban en un vehículo blindado que fue atacado con disparos y explosivos en Santo, un sector de Croix-des-Bouquets, en las afueras de la capital haitiana.

De acuerdo con la información divulgada por la Fuerza Armada de El Salvador, los ocupantes lograron salir del vehículo tras la emboscada, pero desde entonces no hubo comunicación con ellos. Bukele sostuvo que los aerotécnicos no cumplían tareas de combate, sino funciones de apoyo a evacuaciones médicas dentro de la misión de seguridad desplegada en el país caribeño.

El jueves, el Gobierno salvadoreño envió un contingente adicional a Haití para apoyar las tareas de búsqueda, sin precisar la cantidad de efectivos movilizados. La circulación del mensaje falso coincidió con ese despliegue y con los informes sobre el posible hallazgo de restos humanos en las cercanías de Puerto Príncipe.

Miembros de un contingente militar salvadoreño hacen fila tras llegar para reforzar una misión de mantenimiento de la paz para combatir la violencia en Haití, en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, Haití, el 4 de febrero de 2025. REUTERS/Ralph Tedy Erol
Miembros de un contingente militar salvadoreño hacen fila tras llegar para reforzar una misión de mantenimiento de la paz para combatir la violencia en Haití, en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, Haití, el 4 de febrero de 2025. REUTERS/Ralph Tedy Erol

Bukele descartó que los cuerpos recibidos en Puerto Príncipe fueran los de sus soldados

El sábado 25 de octubre, Bukele negó que los cuerpos recibidos por una delegación de su país en el aeropuerto de Puerto Príncipe pertenecieran a los cuatro aerotécnicos. “No son nuestros hombres”, escribió el mandatario en la red social X.

Según el presidente salvadoreño, una organización no gubernamental entregó restos humanos con la versión de que podían corresponder a los desaparecidos. Sin embargo, una revisión preliminar descartó esa posibilidad. Bukele afirmó que entre los cuerpos había un niño, un hombre de mayor estatura que los técnicos de aviación y una persona que vestía parte de un uniforme militar de otro país.

La información fue difundida después de un reporte de The New York Times sobre cuerpos localizados en las afueras de la capital haitiana. El diario indicó que los restos presentaban quemaduras graves y requerían autopsias para establecer su identidad. El Gobierno de El Salvador no confirmó que se tratara de sus militares.

Según fuentes del medio haitiano Le Nouvelliste, 450 soldados salvadoreños ya estaban en Puerto Príncipe para participar de la búsqueda.

Miembros de las Fuerzas Armadas haitianas patrullan las calles del barrio de Kenscoff tras varios días de violencia entre pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 29 de enero de 2025. REUTERS/Ralph Tedy Erol
Miembros de las Fuerzas Armadas haitianas patrullan las calles del barrio de Kenscoff tras varios días de violencia entre pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 29 de enero de 2025. REUTERS/Ralph Tedy Erol

La violencia de las bandas en Haití, contexto de la búsqueda

Los cuatro salvadoreños forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una operación multinacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asistir a las autoridades haitianas ante la expansión de los grupos criminales.

La violencia de las bandas mantiene bajo presión a Haití, donde esos grupos controlan gran parte de Puerto Príncipe y varias vías de acceso a la ciudad. Según datos de la ONU citados por EFE, más de 5,700 personas murieron o resultaron heridas en lo que va de 2026 por ataques vinculados a esas organizaciones.

El organismo también atribuye a las bandas más de 230 secuestros y la violación de más de 1,000 mujeres y niñas durante el mismo período. Mientras continúa la búsqueda de los aerotécnicos, las autoridades dominicanas avanzan en la investigación sobre la publicación falsa que intentó involucrar a Bukele en un conflicto con el país vecino.

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