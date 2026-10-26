Dos colombianos muertos en Costa del Sol y una tercera persona desaparecida: el oleaje que atrapó a tres turistas en El Salvador

Los cuerpos de un hombre de 50 años y una mujer de 57 fueron recuperados en el cantón El Zapote, mientras equipos de rescate buscan a una tercera persona desaparecida (Fotografía cortesía Comandos de Salvamento)

Guardar

Dos ciudadanos colombianos, un hombre de 50 años y una mujer de 57, murieron tras ser arrastrados por corrientes marinas en la playa Costa del Sol, en El Salvador. Una tercera persona permanece desaparecida, según una alerta difundida por Comandos de Salvamento Seccional Nonualcos a medios de la zona paracentral, informaron este lunes medios locales atribuyendo a la organización de rescate Comandos de Salvamento.

La emergencia ocurrió en el departamento de La Paz, en el sector del cantón El Zapote, donde los equipos de búsqueda recuperaron los cuerpos de las dos víctimas adultas. El comunicado indicó que ambos eran turistas de nacionalidad colombiana.

PUBLICIDAD

El operativo reúne a integrantes de Comandos de Salvamento, la Policía Nacional Civil (PNC), el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), la Marina Nacional y guardavidas de Protección Civil.

El operativo acuático continúa por una tercera persona desaparecida

Las instituciones mantienen el despliegue de búsqueda en el litoral para localizar a la tercera persona que fue alcanzada por el oleaje. La alerta no precisó su identidad, edad, nacionalidad ni las circunstancias en las que ingresó al mar junto a las víctimas.

Comandos de Salvamento informó que las víctimas, de 50 y 57 años, fueron halladas sin vida en Costa del Sol, donde participan la policía, la Marina Nacional y guardavidas de Protección Civil (Fotografía cortesía Comandos de Salvamento)

Dos personas fueron halladas sin vida y una continúa desaparecida, de acuerdo con el reporte de la seccional Nonualcos. Las autoridades tampoco informaron, hasta el momento, cuánto tiempo permanecerá activo el dispositivo de rastreo ni si las condiciones marítimas dificultan las tareas.

PUBLICIDAD

La playa Costa del Sol es uno de los principales puntos turísticos del litoral salvadoreño. El episodio vuelve a poner el foco sobre los riesgos asociados a las corrientes y al oleaje en sectores de playa, en especial para visitantes que no conocen las condiciones del mar. Esta es información en desarrollo.

Una turista resultó herida durante el descenso del volcán Ilamatepec

En un hecho separado, la PNC informó que una turista de 31 años sufrió una caída mientras descendía el volcán Ilamatepec, en el departamento de Santa Ana.

La mujer no pudo continuar el recorrido por sus propios medios, por lo que un equipo de la Policía de Turismo (Politur) acudió al lugar para asistirla. Con el apoyo de otras personas que se encontraban en la zona, el grupo completó el descenso.

PUBLICIDAD

La Policía de Turismo asistió a la visitante de 31 años, que no pudo continuar por sus propios medios, y completó el descenso con apoyo de otras personas presentes en la zona (Fotografía cortesía Comandos de Salvamento)

Tras el rescate, la turista fue trasladada a un centro asistencial para una evaluación médica, según la información divulgada por la Policía Nacional Civil. La institución no dio detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la nacionalidad de la visitante.