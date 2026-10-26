Crimen y Justicia

Amenazaba a su ex pareja con hacerle brujerías y la instigó al suicidio: lo condenaron a cuatro años y medio de prisión

La Justicia de Tucumán consideró probado que Diego Zerda manipuló a Karla Robles y aprovechó su vulnerabilidad para persuadirla de quitarse la vida. Los mensajes que le envió antes de su muerte y las capturas que conservaron sus amigas fueron claves en el juicio

Diego Zerda fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por instigar el suicidio de su ex pareja, Karla Robles (Tiempo Judicial)
Diego Zerda fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por instigar el suicidio de su ex pareja, Karla Robles (Tiempo Judicial)
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Diego Zerda (34) fue condenado este lunes a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por instigar el suicidio de Karla Robles (27), quien fue su pareja durante cinco años. La joven se quitó la vida el 24 de octubre de 2025, después de recibir mensajes en los que el acusado la amenazaba con hacerle brujerías y la instaba a matarse.

La sentencia, dictada por la jueza Fanny Siriani, también lo declaró culpable de amenazar al hermano de la víctima. Aunque la magistrada consideró acreditada la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), la pena fue inferior a los seis años que había solicitado el fiscal Pedro Gallo.

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Durante el debate, la Unidad Especializada de Homicidios I, a cargo de Gallo, sostuvo que Zerda ejercía un dominio sostenido sobre Robles y que se aprovechó de su situación de vulnerabilidad para persuadirla de quitarse la vida. La magistrada dio por acreditados el dolo y el nexo causal entre la conducta del acusado y la muerte de la joven.

“Sabía que podía sugestionarla con amenazas de brujerías y alejarla del círculo de contención”, expresó la jueza.

Durante el debate se acreditó que Zerda ejercía un dominio sostenido sobre Robles y que se aprovechó de su situación de vulnerabilidad (Foto/MPF Tucumán)
Durante el debate se acreditó que Zerda ejercía un dominio sostenido sobre Robles y que se aprovechó de su situación de vulnerabilidad (Foto/MPF Tucumán)

La investigación reconstruyó una relación atravesada por la violencia de género desde 2022. De acuerdo con la acusación, Zerda, conocido en su entorno como “Mocho”, ejerció violencia física y psicológica sobre Robles de manera sistemática. Le decía frases como “Estás loca, por eso te internaron” o “Matate de una vez” y la amenazaba con matar a toda su familia si no volvía con él, según se expuso durante el debate oral.

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En su alegato de cierre, Gallo sostuvo que el caso debía analizarse con perspectiva de género. “No podemos invisibilizar el sometimiento y la vulnerabilidad que tenía Karla cuando se quitó la vida, que tiene obviamente una vinculación directa con el contexto de violencia de género”, afirmó.

“Karla se quita la vida sumida en una absoluta vulnerabilidad que era conocida y aprovechada por Diego Zerda, quien la manipulaba y dominaba”, agregó el fiscal. Para la acusación, ese sometimiento fue determinante para comprender el poder de persuasión que el condenado ejerció sobre la víctima durante sus últimas horas.

Entre las pruebas del juicio fueron determinantes las capturas de pantalla de mensajes aportadas por amigas de la víctima
Entre las pruebas del juicio fueron determinantes las capturas de pantalla de mensajes aportadas por amigas de la víctima

“Te acabo de maldecir”

La madrugada del 24 de octubre de 2025, a la 1.55, Zerda le envió un mensaje de WhatsApp a Robles: “Te acabo de maldecir. Averiguá quién es Baphomet. Le acabo de entregar mi alma”.

Cerca de una hora y media después, alrededor de las 3.20, la joven se quitó la vida en una habitación trasera de su domicilio de San Miguel de Tucumán. La causa de muerte fue asfixia mecánica por ahorcadura.

Antes de morir, Karla había iniciado una transmisión en vivo en TikTok a la que ingresaron 96 personas. Varias amigas presenciaron la emisión e intentaron comunicarse con ella. Durante el vivo, la joven habló sobre su relación con Zerda y el temor que sentía. “Prefiero matarme antes que él me mate a mí”, expresó, según reconstruyeron las testigos ante la Justicia.

En otra de las conversaciones incorporadas a la investigación, el acusado le habría escrito: “En el peor de los infiernos vas a terminar”. Ella le respondió: “¿No querías que me muera? Ahí te doy el gusto”.

Familiares y amigos de Karla pideron "Justicia" en la puerta de los tribunales
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Otros testimonios

Las amigas de Robles también declararon sobre el tratamiento psicológico que recibía la joven y el miedo que le provocaban las amenazas de brujería de su ex pareja.

La violencia que sufría Karla había sido denunciada en reiteradas oportunidades. Su madre, Mirta Robles, aseguró que su hija había realizado seis presentaciones contra Zerda y que ella misma había formulado otras dos. En el expediente constan cuatro denuncias vinculadas con hechos de violencia.

A las 4.17 de aquella madrugada, menos de una hora después del horario establecido para la muerte de Karla, Zerda envió un audio de WhatsApp al hermano de la víctima. En la grabación negó toda responsabilidad y lanzó amenazas.

“Yo voy a andar en la sombra”, le advirtió. También lo amenazó: “Si vos la tocás a mi vieja, yo te voy a descuartizar”.

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Ese mensaje fue la base de la segunda acusación por la que resultó condenado. La jueza consideró probado que Zerda “coartó la libertad de la familia” mediante las amenazas dirigidas al hermano de Robles.

Entre las pruebas determinantes se destacaron los informes de los peritos de Informática Forense del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y los testimonios de las amigas de Karla, quienes aportaron capturas de pantalla de conversaciones que Zerda había intentado borrar al formatear su teléfono celular.

Esos elementos permitieron reconstruir los mensajes que intercambiaron el acusado y la víctima, así como el contexto de violencia que, según la Fiscalía, había condicionado la capacidad de decisión de la joven.

Al momento de fijar la pena, Siriani tuvo en cuenta como atenuante el consumo problemático de sustancias que padece Zerda. Por ese motivo, la condena quedó en cuatro años y seis meses de prisión efectiva, por debajo de los seis años reclamados por el Ministerio Público Fiscal.

Hasta tanto la sentencia quede firme, el fiscal Gallo solicitó que se dicte la prisión preventiva del condenado por cuatro meses.

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