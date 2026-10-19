Procesaron a los sospechosos del crimen narco de Palermo: la suela de zapatilla que fue clave para la acusación

Carlos Andrés Migales Viera, la víctima

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En las últimas horas, la Justicia procesó a los acusados del feroz crimen sicario de Carlos Andrés Migales Viera, el narco uruguayo baleado por un comando frente a su esposa en la madrugada del domingo 4 de octubre último en Palermo, una decisión tomada por el juez de instrucción del caso, Damián Kirzsenbaum.

Los acusados son Cristian Nahuel Paiva y Ulises Aladro, de 20 y 21 años, ambos oriundos de Longchamps, detenidos mientras huían de la escena del hecho por la Policía de la Ciudad. Existe un tercer sospechoso, que no fue hallado hasta hoy. Ambos fueron procesados no solo por el homicidio, sino también por la portación ilegal del arma con la que habría cometido el hecho y el uso de un auto denunciado como robado, su vehículo de fuga. El auto, irónicamente, marcó el fracaso de su plan: no arrancó al momento de huir.

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“A los acusados se los pudo vincular al hecho a través de las cámaras de seguridad del edificio. Si bien los sicarios usaron guantes y máscaras para evitar ser reconocidos, las ropas que vestían eran idénticas a las que tenían Paiva y Aladro al ser detenidos. Particularmente, Aladro llevaba unos jeans con bordados blancos y una gorra con visera blanca, los cuales tenía consigo cuando fue detenido. Paiva llevaba un chaleco gris, pantalones negros con un estampado y zapatillas idénticos a las de uno de los sicarios en el video. Además, al huir de la policía descartó una pistola Glock con silenciador que no figuraba en los registros del ANMAT”, aseguró una alta fuente del caso a este medio.

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Peritos de la Policía de la Ciudad no hallaron huellas dactilares en el departamento del crimen. Sin embargo, se halló la marca de una suela de zapatilla. Este rastro “correspondía a las zapatillas que tenía Paiva cuando fue detenido”, continúa un detective del caso. Ocho de los disparos se hicieron a través de la puerta del baño del departamento, mientras Migales Viera se encontraba dentro: una bala en el abdomen le costó la vida a la víctima. Un tercer detenido fue liberado por falta de mérito: resultó ser una persona en situación de calle detenida por error.

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La hipótesis principal para explicar el crimen, aseguran fuentes del caso, por lo pronto, es la guerra narco en Montevideo que involucra a Migales y a un clan rival y que llevó a que la víctima del crimen de Palermo se refugie en Argentina. Medios uruguayos como Subrayado señalaron a Migales como uno de los jugadores clave en la violencia narco de Villa Española, un barrio de la periferia montevideana, integrante de Los Puglia, una de las bandas basadas en el lugar.

Los enemigos de Los Puglia, según estas crónicas, son los Suárez, otra familia criminal. En el último año, la guerra asesina en torno a Villa Española dejó una serie de muertos. En julio último, tres miembros de la familia Suárez fueron asesinados en el marco de un quíntuple homicidio en el barrio El Monarca.

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