Crimen y Justicia

Procesaron a los sospechosos del crimen narco de Palermo: la suela de zapatilla que fue clave para la acusación

Se trata de Cristian Nahuel Paiva y Ulises Aladro, ambos oriundos de Longchamps, detenidos por el ataque sicario que terminó con la vida del uruguayo Carlos Migales Viera. La decisión fue tomada por el juez Damián Kirszenbaum

Andrés MIGALES, narco uruguayo asesinado en Palermo
Carlos Andrés Migales Viera, la víctima
Guardar

En las últimas horas, la Justicia procesó a los acusados del feroz crimen sicario de Carlos Andrés Migales Viera, el narco uruguayo baleado por un comando frente a su esposa en la madrugada del domingo 4 de octubre último en Palermo, una decisión tomada por el juez de instrucción del caso, Damián Kirzsenbaum.

Los acusados son Cristian Nahuel Paiva y Ulises Aladro, de 20 y 21 años, ambos oriundos de Longchamps, detenidos mientras huían de la escena del hecho por la Policía de la Ciudad. Existe un tercer sospechoso, que no fue hallado hasta hoy. Ambos fueron procesados no solo por el homicidio, sino también por la portación ilegal del arma con la que habría cometido el hecho y el uso de un auto denunciado como robado, su vehículo de fuga. El auto, irónicamente, marcó el fracaso de su plan: no arrancó al momento de huir.

PUBLICIDAD

“A los acusados se los pudo vincular al hecho a través de las cámaras de seguridad del edificio. Si bien los sicarios usaron guantes y máscaras para evitar ser reconocidos, las ropas que vestían eran idénticas a las que tenían Paiva y Aladro al ser detenidos. Particularmente, Aladro llevaba unos jeans con bordados blancos y una gorra con visera blanca, los cuales tenía consigo cuando fue detenido. Paiva llevaba un chaleco gris, pantalones negros con un estampado y zapatillas idénticos a las de uno de los sicarios en el video. Además, al huir de la policía descartó una pistola Glock con silenciador que no figuraba en los registros del ANMAT”, aseguró una alta fuente del caso a este medio.

Crimen en Palermo: así escapaban los sicarios que mataron a tiros al narco uruguayo

Peritos de la Policía de la Ciudad no hallaron huellas dactilares en el departamento del crimen. Sin embargo, se halló la marca de una suela de zapatilla. Este rastro “correspondía a las zapatillas que tenía Paiva cuando fue detenido”, continúa un detective del caso. Ocho de los disparos se hicieron a través de la puerta del baño del departamento, mientras Migales Viera se encontraba dentro: una bala en el abdomen le costó la vida a la víctima. Un tercer detenido fue liberado por falta de mérito: resultó ser una persona en situación de calle detenida por error.

PUBLICIDAD

La hipótesis principal para explicar el crimen, aseguran fuentes del caso, por lo pronto, es la guerra narco en Montevideo que involucra a Migales y a un clan rival y que llevó a que la víctima del crimen de Palermo se refugie en Argentina. Medios uruguayos como Subrayado señalaron a Migales como uno de los jugadores clave en la violencia narco de Villa Española, un barrio de la periferia montevideana, integrante de Los Puglia, una de las bandas basadas en el lugar.

Los enemigos de Los Puglia, según estas crónicas, son los Suárez, otra familia criminal. En el último año, la guerra asesina en torno a Villa Española dejó una serie de muertos. En julio último, tres miembros de la familia Suárez fueron asesinados en el marco de un quíntuple homicidio en el barrio El Monarca.

Temas Relacionados

Crimen narcoPalermoCarlos Migales Vieraúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallaron cuchillos y prendas con manchas rojas en la casa de un sospechoso detenido por la desaparición de Nancy Godoy

La docente de 52 años se contactó por última vez con su familia el 7 de octubre, cuando se encontraba en una estancia cercana a la escuela rural donde trabaja en Esquina, Corrientes

Hallaron cuchillos y prendas con manchas rojas en la casa de un sospechoso detenido por la desaparición de Nancy Godoy

Moreno: lo acusaron de robar un kiosco, lo persiguieron y lo asesinaron en un búnker derrumbado

Fuentes de la investigación describieron el homicidio como una “cacería humana”. La víctima estaba en situación de calle

Moreno: lo acusaron de robar un kiosco, lo persiguieron y lo asesinaron en un búnker derrumbado

Hernán Casciari denunciado por estafa: qué dice la letra chica de sus “términos y condiciones” para invertir en dólares

El Juzgado N°34 delegó la investigación en la experimentada fiscal Mónica Cuñarro tras la acusación de 15 damnificados. Documentos del caso obtenidos por este medio apuntan a una mecánica de negocios que puede ser clave

Hernán Casciari denunciado por estafa: qué dice la letra chica de sus “términos y condiciones” para invertir en dólares

Detuvieron al presunto femicida de Camila Iglesias, la joven cuyo cuerpo había sido hallado dentro de la heladera de su casa

Pablo Ezequiel Gómez, la expareja de la víctima, fue arrestado en la ciudad cordobesa de Malagueño, tres días después del hallazgo de los restos de la mujer

Detuvieron al presunto femicida de Camila Iglesias, la joven cuyo cuerpo había sido hallado dentro de la heladera de su casa

Amenazó a su madre para esconderse y cayó tras diez meses prófugo por un homicidio en Laferrere

La investigación determinó que el sospechoso había regresado al domicilio materno y forzó a su entorno familiar a encubrirlo hasta que un operativo encubierto concretó su arresto en La Matanza

Amenazó a su madre para esconderse y cayó tras diez meses prófugo por un homicidio en Laferrere

DEPORTES

Impacto en la Premier League: Manchester City podría sufrir una “enorme” quita de puntos que provocaría su descenso

Impacto en la Premier League: Manchester City podría sufrir una “enorme” quita de puntos que provocaría su descenso

La contundente reflexión de Luis Enrique sobre las comparaciones entre Lionel Messi y Lamine Yamal

El jugador de Los Leones Nicolás Keenan confirmó que serán padres con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

El argentino Mattia Colnaghi correrá en un equipo de punta en la Fórmula 3: la intervención clave de Red Bull

La impactante revelación de una escudería en medio de su peor temporada en la historia de la Fórmula 1: “Perdimos dos años”

TELESHOW

"Me dio mucha bronca": Juan Alberto Mateyko explicó su duro posteo por la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

"Me dio mucha bronca": Juan Alberto Mateyko explicó su duro posteo por la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Benicio, el hijo de Ernestina Pais, recordó a su mamá con una imagen familiar que conmovió en el Día de la Madre

El romántico mensaje de Abel Pintos a Mora Calabrese: “Te amamos con locura”

“No tenés corazón”: el comentario de Marcela Kloosterboer a Celeste Cid que generó risas al hablar de sus hijos

El sorpresivo ida y vuelta de Lourdes Sánchez y Francisco Liotta que causó revuelo tras la ruptura con el Chato Prada

INFOBAE AMÉRICA

Alimentación durante la quimioterapia: los errores que pueden complicar el tratamiento, según una cirujana oncóloga

Alimentación durante la quimioterapia: los errores que pueden complicar el tratamiento, según una cirujana oncóloga

Nasry Asfura viajará a Italia para buscar inversiones y cooperación para Honduras

Comunidades indígenas de Costa Rica pierden sus cultivos por inundaciones y sequías: mujeres recurren al trueque de semillas para sobrevivir

Canal de Panamá es punto de riesgo para cadenas de suministro globales, según informe

Honduras: Congreso sin los 86 votos para renovar los órganos electorales por falta de acuerdos