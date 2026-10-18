El Niño: crecen los ríos en el Litoral, prevén nuevas lluvias y aumenta la cantidad de evacuados

En Corrientes, aumentó el nivel del agua en las zonas costeras

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El fenómeno de El Niño continúa castigando al Litoral argentino. “El Niño recién empieza, se intensificará entre octubre y febrero”, había advertido esta semana la jefa del sector de Hidrología, María Alejandra Cristanchi.

En este sentido, una de las provincias afectadas es Corrientes. El aumento del caudal dejó a varias localidades en etapa de evacuación. El nivel del río Paraná alcanzó los 6,91 metros en la capital provincial, mientras Itatí, Paso de la Patria y Puerto Ituzaingó ya habían superado sus respectivas cotas críticas. Defensa Civil contabilizó 646 personas que debieron abandonar sus hogares entre evacuados y autoevacuados.

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La crecida afecta de manera desigual a las localidades ribereñas, aunque las mediciones de la Prefectura Naval Argentina muestran una tendencia ascendente en buena parte de la provincia. Las autoridades mantienen controles en las zonas costeras, restringieron el uso de algunos balnearios y reiteraron las advertencias para navegantes, pescadores y vecinos de áreas bajas.

En la ciudad de Corrientes, la escala del puerto marcó 6,91 metros durante la mañana, luego de registrar 6,89 metros en las primeras horas del día. La marca se ubicó a nueve centímetros del umbral de evacuación, fijado en los 7 metros, y confirmó la continuidad de la suba.

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Según informó El Litoral, el relevamiento de Defensa Civil registró 289 evacuados y 357 autoevacuados. La capital concentró 339 de estas últimas personas, mientras que el reporte incluyó situaciones similares en Paso de los Libres, Isla Apipé, Ituzaingó, Yahapé, Paso de la Patria e Itatí.

La crecida se vincula con los aportes que llegan desde la alta cuenca, las lluvias registradas en el sur de Brasil y el río Iguazú, además de las erogaciones de la represa de Yacyretá. El agua se desplaza aguas abajo y mantiene bajo vigilancia a los puertos correntinos.

Más al sur, el puerto de Goya pasó a etapa de alerta al marcar 5,28 metros a las 10, ocho centímetros por encima de su umbral de 5,20 metros. La cota de evacuación local se ubica en 5,70 metros.

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El incremento del caudal repercute sobre el Riacho Goya, los terrenos bajos y las islas cercanas. Las autoridades mantienen el seguimiento sobre residentes isleños y productores ganaderos, que comenzaron a prever el traslado de animales hacia campos más elevados.

Otra provincia afectada es Chaco, donde el avance del agua en la ribera chaqueña llevó a las autoridades a reforzar los traslados preventivos, el monitoreo hidrológico y las medidas de seguridad en sectores expuestos de Resistencia y localidades cercanas al río Paraná. El Comité Provincial de Emergencia anticipó que el nivel podría alcanzar los 7,50 metros en el corto plazo.

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Policía de Chaco ayuda en la evacuación de vecinos

La situación también mantiene bajo vigilancia al riacho Arazá, donde equipos municipales realizan controles sobre la evolución del caudal y asisten a vecinos de zonas vulnerables. De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, hubo traslados hacia espacios de evacuación mientras continúan las recorridas preventivas.

El Comité Provincial de Emergencia dispuso alerta roja para los sectores ubicados fuera del sistema de defensas, entre ellos Puerto Antequeras, Barranqueras, Puerto Vilelas y el barrio San Pedro Pescador. La medida implica una atención reforzada ante el incremento sostenido del nivel del Paraná y el riesgo de anegamientos.

En tanto, continúan bajo alerta naranja: Puerto Vilelas, Resistencia, Barranqueras, Margarita Belén, Colonia Benítez, Isla del Cerrito incluyendo el barrio San Pedro Pescador y Puerto Antequeras. A su vez, permanecen bajo alerta amarilla, las localidades de La Leonesa, Puerto Bermejo y Puerto Bermejo Viejo, Colonia Tacuarí, General Vedia, Tres Horquetas, Basail, Colonia Cancha Larga, Las Palmas, El Palmar y Yatay.

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La situación en Entre Ríos, debido a la crecida simultánea de los ríos Paraná y Uruguay, obligó a 472 personas a dejar sus hogares o reubicarse por cuenta propia en Corrientes, según el último relevamiento de Defensa Civil. El informe registró 206 evacuados y 266 autoevacuados en seis localidades afectadas por las lluvias persistentes y el aumento del caudal.

Itatí concentró la mayor cantidad de evacuados, con 110 personas de 43 familias alojadas en la Casa Promesera y el hospedaje Taba Cué. En la capital correntina, en cambio, 266 personas de 65 familias se autoevacuaron de manera preventiva. También hubo traslados en Isla Apipé, Paso de los Libres, Ituzaingó y Yahapé.

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Las proyecciones oficiales señalaban que el Paraná superaría los 7 metros frente a Corrientes, un umbral que activa el protocolo de evacuación. Bruno Lovinson, titular de Defensa Civil provincial, advirtió que podrían registrarse nuevos evacuados. El gobernador Juan Pablo Valdés aseguró que la provincia coordinará con el Municipio la apertura de espacios de resguardo con alimentos, servicios y atención sanitaria.

La situación también era seguida en el río Uruguay. Concordia registraba evacuados, aunque Salto Grande preveía descenso tras la represa.

Policía de Misiones habilitó varios accesos, luego de las últimas lluvias en la provincia

En Misiones, la circulación en la ruta nacional 12 comenzó a normalizarse tras las contingencias climáticas de los últimos días. Desde esta mañana, quedó habilitado por completo el tránsito sobre el puente Piray Guazú, conocido como puente Banana.

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La decisión fue tomada por Vialidad Nacional luego de una nueva inspección técnica sobre la estructura y las condiciones de seguridad del viaducto, afectado por la crecida de arroyos en la zona.

Sin embargo, persisten las restricciones en el puente Paranaí, ubicado entre El Alcázar y Caraguatay. Allí el tránsito continúa habilitado de forma parcial, con circulación alternada por un solo carril y controles de fuerzas de seguridad y personal vial.

La habilitación total del puente Paranaí dependerá de futuros estudios que confirmen la seguridad de ambas calzadas. Mientras tanto, las autoridades pidieron a los conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones en los puestos de control y extremar las precauciones al circular por ese tramo.

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El pronóstico del tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que, para lo que queda de este día, el cielo en el Litoral estará algo nublado, con gran presencia del sol. Luego, y en el inicio de la semana, habrá un aumento considerable en el caudal de nubes.

El organismo climatológico adelantó que para la tarde del miércoles habrá chaparrones en toda la provincia de Misiones, mientras que en el resto de las provincias litoraleñas estará mayormente nublado. Hacia el jueves, la inestabilidad aumentará en el norte de la provincia misionera, donde se esperan tormentas.