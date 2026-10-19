Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) traslada a un hombre esposado hacia el interior de una sede de la policía de investigaciones. El individuo es escoltado desde la vía pública hasta el ingreso del edificio por oficiales identificados con la indumentaria de la fuerza.

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La DDI de La Matanza detuvo a un hombre acusado de un homicidio agravado por el empleo de arma de fuego ocurrido el 25 de diciembre de 2025 en Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza. El arresto se concretó el 16 de octubre, tras un allanamiento, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El detenido fue identificado por la investigación como Rodrigo Ezequiel González, de 36 años. La causa está a cargo del Juzgado de Garantías N° 4, a cargo de Fernando Pino Guevara, y de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio especializada en homicidios dolosos del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de Adrián Carlos Arribas.

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El hecho investigado tuvo como víctima a Jonathan Ariel Díaz, de 32 años. Según la información incorporada al expediente, ingresó el 25 de diciembre de 2025 al hospital Simplemente Evita, en González Catán, con una herida de arma de fuego en la cabeza.

Pese a la atención médica que recibió en el centro de salud, Díaz murió poco después. La investigación ubicó el ataque en la intersección de las calles Encina y Recuero, en la localidad de Laferrere.

Amenazó a su madre para esconderse y cayó tras diez meses prófugo por un homicidio en Laferrere

De acuerdo con la reconstrucción inicial de la DDI La Matanza, el episodio se habría originado a partir de un conflicto previo por la ocupación de una vivienda situada en esa zona. Familiares habrían acudido al lugar para reclamarle a la víctima que dejara el inmueble.

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Siempre según la versión policial, durante la discusión intervino González, quien era pareja de una familiar de Díaz. Los investigadores sostienen que el acusado portaba un revólver y que efectuó un disparo que impactó en la cabeza de la víctima antes de retirarse del lugar.

Tras el homicidio, el sospechoso permaneció prófugo. El gabinete de Homicidios de la fuerza fue convocado por el Ministerio Público Fiscal para identificar al presunto autor material y establecer su paradero.

Las tareas de inteligencia se extendieron durante cerca de 10 meses. En ese período, los detectives analizaron movimientos y contactos del entorno familiar del acusado.

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El operativo que terminó con la detención

La investigación determinó que González habría regresado aproximadamente veinte días antes a la vivienda de su madre, en Laferrere. De acuerdo con el informe policial, el hombre habría amenazado a la mujer y a sus familiares para que le permitieran pasar las noches allí.

Con esos elementos, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento para el domicilio. El Juzgado de Garantías concedió la medida y, tras un operativo encubierto realizado durante la madrugada del 16 de octubre, los efectivos constataron la presencia del buscado.

González quedó a disposición de la Justicia. La fiscalía ordenó su traslado a sede judicial para cumplir con los trámites procesales correspondientes en la investigación por el homicidio de Díaz.

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