Activan el Alerta Sofía por la desaparición de una adolescente de 15 años en Entre Ríos

El Sistema Federal de Búsqueda activó la Alerta Sofía para localizar a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo.

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El Sistema Federal de Búsqueda activó la Alerta Sofía para localizar a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, de 15 años, vista por última vez el viernes 16 de octubre en la zona del puente internacional que une la ciudad de Colón, en Entre Ríos, con la uruguaya de Paysandú.

La adolescente tiene cabello castaño oscuro, ojos marrones, tez trigueña y contextura delgada. Mide aproximadamente 1,65 metros, según la información difundida por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

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Al pedido de ayuda para hallar a la adolescente se sumó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien difundió la alerta a través de su cuenta X y lo propio hizo el ministerio que conduce a través de un posteo en la misma red social.

La búsqueda de Camila Rodríguez Caraballo

El SIFEBU activó el Programa Alerta Sofía para ampliar la difusión del caso y solicitó colaboración de la comunidad. Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de la adolescente pueden comunicarse a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación o al 911.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, difundió el pedido de paradero a través de las redes sociales.

La línea 134 es gratuita, anónima y está disponible las 24 horas. En el afiche difundido por la ministra Pettovello, y la cuenta oficial de su cartera, se pidió: “Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134”.

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La búsqueda también alcanzó a Uruguay, al haber sido vista en uno de los puentes que conecta con ese país. Allí se activó una Alerta Amber con el nombre completo y la fotografía de Camila, informó El Once, mientras que en Argentina circuló el aviso emitido por el SIFEBU.

El puente Paysandú-Colón comunica la ciudad de Colón, en Entre Ríos, con la República Oriental del Uruguay. La difusión en ambos países busca reunir información que permita establecer dónde se encuentra la adolescente desde su desaparición.

Qué es el Programa Alerta Sofía y cómo opera

Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para informar desapariciones de menores de edad que presentan un alto riesgo inminente para su integridad física o biopsicosocial, según explicó Fiscales.gob.ar.

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El mecanismo apunta a reforzar las capacidades de búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos mediante la colaboración de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Lleva el nombre de Sofía Herrera y es similar al sistema estadounidense “Alerta AMBER”, aplicado en otros países.

La coordinación del programa está a cargo del SIFEBU. El Ministerio Público Fiscal de la Nación se incorporó a la iniciativa a partir de un convenio de cooperación firmado por la Procuración General de la Nación el 25 de noviembre de 2019, mediante la Resolución PGN 101/2019.

En ese marco, el Ministerio Público Fiscal integra el Comité Nacional Interinstitucional y la Coordinación Operativa Nacional del programa. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) gestiona las alertas y coordina la interrelación entre las fiscalías intervinientes y los demás organismos participantes.

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