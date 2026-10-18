Video: rescataron a dos obreros que habían quedado colgados de un séptimo piso en Formosa

Efectivos de la Policía de Formosa realizaron un operativo de rescate vertical luego de que un andamio se desprendiera en un edificio, dejando a dos trabajadores suspendidos a la altura de un séptimo piso. (Video: Policía de Formosa)

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Dos obreros que realizaban tareas de mantenimiento en un edificio de la ciudad de Formosa vivieron momentos de alta tensión este sábado, cuando uno de los extremos del andamio colgante en el que trabajaban se desprendió y los dejó suspendidos a la altura del séptimo piso.

La rápida intervención de dos integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) de la Policía de Formosa, que descendieron con sogas desde el piso 14, permitió ponerlos a salvo y evitar una posible tragedia.

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El episodio ocurrió este sábado, alrededor de las 10, en las Torres Costanera, ubicadas sobre la calle Salta, casi Costanera, en el barrio San Martín de la capital provincial. Los trabajadores, de 32 y 34 años, pertenecían a una empresa privada y estaban realizando reparaciones en las paredes exteriores de uno de los edificios.

Por motivos que se intentan establecer, uno de los extremos que sostenían la plataforma se desprendió mientras los operarios desarrollaban sus tareas. Como consecuencia, el andamio quedó sujeto únicamente de uno de sus lados y los dos hombres quedaron atrapados a varios metros del suelo, sin posibilidad de descender por sus propios medios.

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Ante la emergencia, se desplegó un operativo de rescate en altura que requirió conocimientos técnicos, coordinación y precisión para evitar que los trabajadores sufrieran una caída.

El rescate desde el piso 14: una maniobra de alto riesgo

Tras recibir el aviso, efectivos del Grupo Especial de Rescate del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa se trasladaron hasta el edificio para intervenir. La complejidad del escenario obligó a diseñar una maniobra específica para alcanzar a los dos operarios, que permanecían atrapados en el séptimo piso.

Dos rescatistas, un hombre y una mujer, fueron los encargados de ejecutar el procedimiento. Ambos descendieron mediante sogas desde el piso 14 hasta llegar al lugar donde se encontraban los trabajadores.

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La maniobra exigió un cuidadoso trabajo en altura, debido a la inestabilidad que había provocado el desprendimiento de uno de los extremos del andamio. Los especialistas debieron aproximarse a los obreros y trabajar para ponerlos a salvo en condiciones que requerían máxima precaución.

La intervención permitió completar el rescate sin que ninguno de los dos trabajadores cayera al vacío. Luego de alcanzar a los operarios, los integrantes del GER lograron asegurarlos y llevar adelante el procedimiento hasta que ambos estuvieron fuera de peligro.

Cómo se encuentran los dos obreros rescatados

Una vez finalizado el procedimiento, los dos trabajadores recibieron asistencia del personal del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC), que acudió al lugar para evaluar su estado de salud.

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Según el informe de la Policía de Formosa, uno de los hombres presentaba una lesión en el tobillo derecho, mientras que el otro no tenía heridas. A pesar del riesgo al que habían estado expuestos, ambos pudieron ser rescatados sin consecuencias de mayor gravedad.

Después de la evaluación médica en el lugar, el personal sanitario determinó que no era necesario trasladarlos a un centro asistencial.

Además del Grupo Especial de Rescate y del personal sanitario, en el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Seccional Primera, que colaboraron con las actuaciones preventivas correspondientes.

También intervino personal de la Dirección General de Policía Científica, encargado de realizar las tareas necesarias para documentar lo sucedido.