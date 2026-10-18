Sociedad

Video: rescataron a dos obreros que habían quedado colgados de un séptimo piso en Formosa

El hecho ocurrió en la Torre Costanera mientras los operarios realizaban una tarea de mantenimiento de las paredes exteriores del edificio. Uno de ellos sufrió una lesión en el tobillo

Efectivos de la Policía de Formosa realizaron un operativo de rescate vertical luego de que un andamio se desprendiera en un edificio, dejando a dos trabajadores suspendidos a la altura de un séptimo piso. (Video: Policía de Formosa)

Guardar

Dos obreros que realizaban tareas de mantenimiento en un edificio de la ciudad de Formosa vivieron momentos de alta tensión este sábado, cuando uno de los extremos del andamio colgante en el que trabajaban se desprendió y los dejó suspendidos a la altura del séptimo piso.

La rápida intervención de dos integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) de la Policía de Formosa, que descendieron con sogas desde el piso 14, permitió ponerlos a salvo y evitar una posible tragedia.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrió este sábado, alrededor de las 10, en las Torres Costanera, ubicadas sobre la calle Salta, casi Costanera, en el barrio San Martín de la capital provincial. Los trabajadores, de 32 y 34 años, pertenecían a una empresa privada y estaban realizando reparaciones en las paredes exteriores de uno de los edificios.

Por motivos que se intentan establecer, uno de los extremos que sostenían la plataforma se desprendió mientras los operarios desarrollaban sus tareas. Como consecuencia, el andamio quedó sujeto únicamente de uno de sus lados y los dos hombres quedaron atrapados a varios metros del suelo, sin posibilidad de descender por sus propios medios.

PUBLICIDAD

Ante la emergencia, se desplegó un operativo de rescate en altura que requirió conocimientos técnicos, coordinación y precisión para evitar que los trabajadores sufrieran una caída.

El rescate desde el piso 14: una maniobra de alto riesgo

Tras recibir el aviso, efectivos del Grupo Especial de Rescate del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa se trasladaron hasta el edificio para intervenir. La complejidad del escenario obligó a diseñar una maniobra específica para alcanzar a los dos operarios, que permanecían atrapados en el séptimo piso.

Dos rescatistas, un hombre y una mujer, fueron los encargados de ejecutar el procedimiento. Ambos descendieron mediante sogas desde el piso 14 hasta llegar al lugar donde se encontraban los trabajadores.

La maniobra exigió un cuidadoso trabajo en altura, debido a la inestabilidad que había provocado el desprendimiento de uno de los extremos del andamio. Los especialistas debieron aproximarse a los obreros y trabajar para ponerlos a salvo en condiciones que requerían máxima precaución.

La intervención permitió completar el rescate sin que ninguno de los dos trabajadores cayera al vacío. Luego de alcanzar a los operarios, los integrantes del GER lograron asegurarlos y llevar adelante el procedimiento hasta que ambos estuvieron fuera de peligro.

Imagen CSCCCKED3ZCX7EVKAKWAW4UO24

Cómo se encuentran los dos obreros rescatados

Una vez finalizado el procedimiento, los dos trabajadores recibieron asistencia del personal del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC), que acudió al lugar para evaluar su estado de salud.

Según el informe de la Policía de Formosa, uno de los hombres presentaba una lesión en el tobillo derecho, mientras que el otro no tenía heridas. A pesar del riesgo al que habían estado expuestos, ambos pudieron ser rescatados sin consecuencias de mayor gravedad.

Después de la evaluación médica en el lugar, el personal sanitario determinó que no era necesario trasladarlos a un centro asistencial.

Además del Grupo Especial de Rescate y del personal sanitario, en el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Seccional Primera, que colaboraron con las actuaciones preventivas correspondientes.

También intervino personal de la Dirección General de Policía Científica, encargado de realizar las tareas necesarias para documentar lo sucedido.

Temas Relacionados

salvatajeoperariosandamioPolicía de FormosaTorre Costaneraúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Santa Fe: una camioneta volcó sobre la Ruta Nacional 34 y murieron dos personas

El hecho ocurrió a la altura de la localidad de Rafaela. Las víctimas fatales eran oriundas de la localidad de Ituzaingó. Otros pasajeros quedaron hospitalizados con pronóstico reservado

Santa Fe: una camioneta volcó sobre la Ruta Nacional 34 y murieron dos personas

“Tuve un pequeño pestañeo”: se quedó dormido mientras manejaba, chocó y volcó en el barrio porteño de Flores

El siniestro ocurrió en el cruce de avenida Directorio y Esteban Bonorino. El conductor fue asistido por el SAME, pero rechazó ser trasladado al Hospital Piñero

“Tuve un pequeño pestañeo”: se quedó dormido mientras manejaba, chocó y volcó en el barrio porteño de Flores

Desde lluvias a nubosidad: cómo estará el clima en el AMBA y el resto del país durante el Día de la Madre

La máxima porteña prevista es de 15 grados, en un domingo con cielo cubierto hacia la tarde. Mientras tanto, el sur del país afrontará las condiciones más inestables

Desde lluvias a nubosidad: cómo estará el clima en el AMBA y el resto del país durante el Día de la Madre

Las silvers que se hicieron escritoras y museólogas para dejar un legado a hijos y nietos

El proyecto nació en el marco de un taller para adultos mayores animado por la narradora Maribel García y dio como resultado un libro colaborativo que reúne las historias ocultas detrás de objetos de la vida cotidiana

Las silvers que se hicieron escritoras y museólogas para dejar un legado a hijos y nietos

Se cumplen diez años de la canonización del Cura Brochero y lo homenajean con una canción

El tema se grabó en la Casa de Ejercicios Espirituales fundada por otra santa argentina, María Antonia de Paz y Figueroa. La interpretan Athenas y Joaquín Chávez

Se cumplen diez años de la canonización del Cura Brochero y lo homenajean con una canción

DEPORTES

La trama del luchador que “arruinó su carrera en 8 segundos”: se negó a saludar al presidente de UFC y sufrió un impactante nocaut

La trama del luchador que “arruinó su carrera en 8 segundos”: se negó a saludar al presidente de UFC y sufrió un impactante nocaut

El gesto de Messi contra un ex Boca tras uno de sus goles y su reacción junto a la de Rodrigo De Paul en un festejo en el triunfo del Inter Miami

Rápel fallido en el Alamodome: un militar cayó desde más de 30 metros de altura en una exhibición previa al partido UTSA-Navy

Fue mamá, dejó el fútbol profesional durante 7 años y volvió para firmar una página histórica en la Copa Libertadores femenina

Con su jefe prófugo, la barra de Racing tiene nuevo líder: sus antecedentes y la interna que genera preocupación

TELESHOW

Helmut Ditsch buscó ocho años dónde dejar las cenizas de su esposa y lo hizo película: “El lugar gritó ‘soy la última morada’”

Helmut Ditsch buscó ocho años dónde dejar las cenizas de su esposa y lo hizo película: “El lugar gritó ‘soy la última morada’”

Zorrito Quintiero y Fernando Samalea celebran el MTV Unplugged de Charly García: “Detrás de ese genio hay una persona cariñosa”

El director Martín Saban reflexionó sobre el presente la ficción argentina: “Contar nuestra cultura es una obligación”

Marcada por el dolor y la resiliencia familiar, Trinidad Grehan Podestá convirtió un sueño de infancia en una obra propia en el Teatro Maipo

De Buenos Aires a Hollywood: la historia de Tomás Videla, el compositor argentino nominado al Latin GRAMMY

INFOBAE AMÉRICA

Cuba enfrentará una contracción del 10.3% del PIB, la mayor caída desde 2020, según la CEPAL

Cuba enfrentará una contracción del 10.3% del PIB, la mayor caída desde 2020, según la CEPAL

¿Cuáles son los departamentos de El Salvador con más población expuesta a sismos de alta amenaza?

Mujeres son mayoría entre los visitantes de museos y usuarios de bibliotecas públicas en República Dominicana

Capturan a sospechoso de la banda Los Bustillo por asesinato del hijo del expresidente de Honduras Ricardo Maduro

Israel: la elección del 27 está tan cerrada que los partidos árabes-israelíes podrían decidir el futuro político de Netanyahu