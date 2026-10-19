Crimen y Justicia

Moreno: lo acusaron de robar un kiosco, lo persiguieron y lo asesinaron en un búnker derrumbado

Fuentes de la investigación describieron el homicidio como una “cacería humana”. La víctima estaba en situación de calle

Composición de dos imágenes: un terreno con escombros y peritaje policial a la izquierda, y un detenido junto a un oficial de policía a la derecha
Moreno: lo confundieron con un ladrón, lo persiguieron y lo mataron en un búnker derrumbado
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Gastón Ezequiel Giménez, de 35 años, murió baleado en un búnker narco derrumbado del barrio Milenio, en Cuartel V, Moreno, después de que sus atacantes lo confundieran con uno de los autores de un robo en un kiosco de la zona. Las cámaras de seguridad del comercio y el testimonio de un testigo descartaron después que la víctima hubiera participado del hecho.

Giménez estaba en situación de calle y dormía en los restos de la vivienda, ubicada entre las calles Rosalía Castro y Montes de Oca, cuando dos hombres lo interceptaron en la madrugada del 14 de octubre. Uno de ellos le dijo “vos le robaste a mi hermano” y le disparó dos veces, en el tórax y en el abdomen. Un joven que dormía en el mismo predio presenció la escena y declaró ante la Policía.

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Aunque Giménez no participó del robo al comercio, los investigadores creen que pudo haber estado vinculado a otro asalto, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El repudiable ataque, que los investigadores describieron como “una cacería humana”, se originó después de un robo en un maxikiosco situado en Rosalía Castro y Portugal, de donde se llevaron una caja registradora y algunas golosinas. Un vecino alertó al comerciante y disparó al aire para ahuyentar a los intrusos, lo que desató una persecución improvisada por parte de varias personas del barrio.

El recorrido terminó en la vivienda abandonada donde dormía Giménez. Según las fuentes, las prendas de vestir que tenía puestas al momento del crimen y su rostro no coincidían con las imágenes de las cámaras de seguridad del local asaltado.

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Personal del Grupo Táctico Operativo de la comisaría Moreno 4ª, junto con la DDI Moreno-General Rodríguez, identificó y detuvo a Máximo Dávalos Benítez, de 37 años y nacionalidad paraguaya, que vivía a pocas cuadras del lugar del crimen.

La fiscalía avaló el procedimiento y lo imputó por homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego. La investigación continúa para localizar a un segundo hombre señalado por testigos como “Juanchi” o “Manquito”.

En el lugar del hecho trabajó el ayudante fiscal Pablo Córdoba junto a la auxiliar letrada Milagros Giménez, ambos a cargo de Luisa Pontecorvo.

En paralelo, la Policía detuvo a Fernando Céspedes, a quien se le atribuye el robo del kiosco y al que le secuestraron la caja registradora sustraída. Quedó imputado por robo agravado por efracción.

También fue investigado Ariel Esteban Morales, el vecino que disparó al aire durante la persecución inicial. Le incautaron un pistolón calibre .14 de doble cañón con tres cartuchos y quedó imputado por portación ilegal de arma y abuso de arma, aunque recuperó la libertad.

La escena del crimen correspondía a un búnker narco demolido por orden judicial en 2019, que permanecía en ruinas e inhabitable. La causa, caratulada como homicidio, está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

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