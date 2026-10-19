Crimen y Justicia

Detuvieron al presunto femicida de Camila Iglesias, la joven cuyo cuerpo había sido hallado dentro de la heladera de su casa

Pablo Ezequiel Gómez, la expareja de la víctima, fue arrestado en la ciudad cordobesa de Malagueño, tres días después del hallazgo de los restos de la mujer

Composición con dos fotografías: a la izquierda, el rostro de un hombre joven; a la derecha, el retrato de una mujer joven con cabello recogido
Pablo Ezequiel Gómez es el principal sospechoso de asesinar a su pareja, Camila Belén Iglesias (24).
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La investigación por el femicidio de Camila Belén Iglesias, la joven de 24 años que apareció muerta dentro de la heladera en su domicilio en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que la Policía provincial concretara la detención de Pablo Ezequiel Gómez, la expareja de la víctima y principal sospechoso del crimen.

Según confiaron fuentes judiciales a Infobae, Gómez, de 37 años, fue atrapado por personal de la Brigada de Investigaciones de Cruz del Eje, dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, en un domicilio del barrio San Nicolás, en la ciudad de Malagueño, ubicada a unos 25 kilómetros de la capital provincial.

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Detuvieron al presunto asesino de Camila Iglesias en Córdoba
Pablo Ezequiel Gómez se ocultaba en un domicilio de la ciudad de Malagueño, Córdoba.

Así, los investigadores pudieron determinar que Gómez escapó de la ciudad y recorrió 125 kilómetros por la Ruta Nacional 38 para llegar hasta la propiedad donde fue encontrado esta mañana.

El procedimiento se llevó a cabo luego de diversas tareas investigativas y de vigilancia que permitieron dar con el paradero del hombre, quien quedó detenido a disposición de la fiscalía de instrucción de Cruz del Eje, a cargo de Sabrina Ardiles.

Detuvieron al presunto asesino de Camila Iglesias en Córdoba
El sospechoso permanece detenido a la espera de ser indagado por la fiscal Sabrina Ardiles.

El hecho

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) cordobés, el cuerpo de Camila fue encontrado el pasado viernes en una vivienda del barrio Los Altos, Cruz del Eje. Los restos hallados estaban cubiertos con una sustancia que sería cal hidratada.

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La heladera fue trasladada al Instituto de Medicina Forense de Córdoba, donde se realizarán las pericias correspondientes. Hasta el momento se encuentra pendiente la determinación de la causa de muerte.

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por la hermana de Camila, quien declaró que mantuvo su último contacto con ella el 2 de octubre pasado. Según su relato, dos días después recibió mensajes de Gómez, quien le informó que había discutido con Camila y que la joven se había retirado del domicilio, aunque desde entonces se desconocía su paradero.

Córdoba: encontraron restos humanos en una heladera, investigan un femicidio y buscan a un prófugo
Si bien en un principio se sospechaba que Gómez se había fugado a La Rioja, el sospechoso finalmente fue detenido en la ciudad de Malagueño, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Durante las averiguaciones, surgieron antecedentes de conflictos y situaciones de violencia dentro de la pareja. A partir de este dato, junto con el hallazgo de los restos en la heladera, la Fiscalía orientó la investigación hacia la hipótesis de un probable femicidio.

Familiares de Gómez manifestaron a los investigadores que el sospechoso les había expresado que “se había mandado una cagada”, que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida, indicó el MPF provincial.

Durante el procedimiento en el que hallaron los restos, los investigadores secuestraron diversos elementos de interés para la causa. Entre ellos figuran prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular que se encontraba destruido.

Tras el macabro hallazgo, las autoridades también habrían hallado una carta escrita por la pareja de la joven, en la que admitiría haber cometido el crimen antes de darse a la fuga.

El mensaje que levantó sospechas

Romina, la hermana de Camila, reveló al medio El Doce una un mensaje que recibió de parte de Gómez, en el que le decía que había tenido una discusión con la joven y que luego se había ido. Según le dijo, él no sabía nada de su paradero.

“El lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a donde, le escribo y no me responde”, arrancó el texto vía Facebook y siguió: “Por favor, si hablas con ella ¿le podés decir que me conteste o que vuelva acá?”.

“Hola Romina como estás? Disculpá que te moleste a esta hora, el lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a dónde, le escribo y no me responde. Por favor si hablas con ella le podés decir que me conteste o que vuelva acá. Si me dice dónde está la voy a buscar. Gracias, cualquier cosa avisame”, reza el mensaje completo que recibió Romina.

Tras las respuestas de la mujer donde comentaba que no podía contactar a Camila, Gómez escribió: “Si te llega a contestar, decile que vuelva por favor”.

Pasaron los días y Camila seguía sin aparecer.

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