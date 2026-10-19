Hernán Casciari denunciado por estafa: qué dice la letra chica de sus “términos y condiciones” para invertir en dólares

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Hernán Casciari (Candela Teicheira)

La causa penal por estafa contra Hernán Casciari y su proyecto Orsai Audiovisuales, que se convirtió en el escándalo mediático y viral de este último fin de semana, ya está en marcha.

El Juzgado N°34 a cargo de la magistrada Laura Bruniard, que recibió la denuncia, delegó la investigación en la experimentada fiscal Mónica Cuñarro, reconocida por la resolución de investigaciones de presuntas megaestafas como el caso del clan L’Abbate o el holding Wenance, encabezado por Alejandro Muszak, según confirmaron altas fuentes judiciales a Infobae. Ahora, se esperan las primeras medidas de prueba, luego de que Ariel Gil Ces, el abogado denunciante que representa a 15 víctimas, ratificara su presentación.

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Para Casciari, que lo denuncien, o siquiera lo demanden, parece una novedad. El escritor mercedino no tiene otras denuncias por delito alguno en el fuero de instrucción porteño. Tampoco tiene demandas por daños y perjuicios, o cobro ejecutivo, no enfrentó presentaciones en el fuero comercial. Sus 15 denunciantes -de los supuestos 10 mil que invirtieron en sus ideas de películas- optaron por la vía penal, un punto de no retorno, en el que es difícil lograr una mediación.

El autor de Más Respeto Que Soy Tu Madre y sus firmas no tienen rastros de cheques sin fondos o rojos escandalosos, la literal norma para acusados de estafa como Enrique Blaksley o Leonardo Cositorto. Primero, se sangra en negro. Luego, se sangra en blanco. Hoy, el botón de financiamiento del sitio de Orsai Audiovisuales está fuera de línea. Ofrece un mensaje algo inquietante. Da dos opciones: “volvé a tu vida” y “volvé a equivocarte”.

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Casciari dio un breve descargo en los últimos días. Dijo, básicamente, que de tantas que le salieron bien, una le salió mal. Precisamente, fue su plan más ambicioso, el ingreso al cine, el que promocionó con grandes declaraciones en programas como Perros de la Calle. El abogado Gil Ces presentó una batería de documentos, entre ellos, los términos y condiciones de la inversión, siempre en dólares.

En esta denuncia, los 15 presuntos damnificados, los llamados “socios inversores” de su esquema de financiamiento, lo denunciaron por el delito de estafa en el Juzgado N°34. Aseguraron que la plata que pusieron para una serie de películas anunciadas -con la fantasía de convertir a un ciudadano de a pie en un productor cinematográfico- no volvió. Una víctima afirmó que, de mil dólares, le volvieron 28 con veinte centavos. Otra aseveró que, de 2600, solo recuperó 47.

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También, afirmaron que los términos y condiciones, un posible contrato, no le fueron entregados en su momento, o ni siquiera los vieron, gracias a la fugacidad de cualquier trámite de internet. Quienes los obtuvieron, pudieron hacerlo tras repetidos reclamos.

En diversas declaraciones mediáticas, Casciari aseguró que sus “socios inversores” recibirían “mucho más” de lo que pusieron. En esos términos, en donde Orsai ofrecía facilidades de pago con plataformas cripto y una cuenta en dólares vinculada a Fuentirol, su sociedad en Uruguay, la firma no apuntaba a ganancia alguna: hablaba, una y otra vez, de “reparto proporcional”. El discurso de Casciari en sus giras mediáticas, tomado como válido por los denunciantes, era bastante más altisonante.

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"Los dividendos del socio" según los términos y condiciones de Orsai

El fragmento que ilustra esta nota es parte del contrato del proyecto “Cinco Pelis”, anunciado en 2023, donde se financiarían cinco guiones ligados a reconocidos autores como Pedro Saborido, Tamara Tenembaum y Felipe Pigna. El guion más financiado se convertiría en película, lo que ocurrió con el proyecto de “Dibu” Martínez, arquero de la Selección, estrenado en Netflix.

Casciari dice que nunca tuvo intención alguna de estafar. Sin embargo, estiman fuentes en torno al caso, podría ser investigado por el delito de administración fraudulenta, que apunta al abuso en la función del manejo de bienes o intereses ajenos. Pero un negocio que salió mal, por definición, no es una estafa.

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El proyecto Maradona, vinculado a Andy Kusnetzoff, anunciado en 2023: nunca se llevó a cabo

“Nunca Hernán Casciari dijo que era una inversión riesgosa, por el contrario, siempre optó por incentivarnos a invertir más, porque era muy seguro que íbamos a tener ganancias en todos los productos, hasta llegó a decir que íbamos a poder cambiar de auto. Hoy 18 de agosto de 2026 me encuentro decepcionado, estafado y he perdido la confianza en alguien que creía honesto, me refiero al Sr. Hernán Casciari, quien con su capacidad de oratoria logra convencer a cualquiera”, afirmó un inversor parte de la denuncia.

La denuncia que habla de “23640 participaciones en proyectos”, apunta a una “ausencia de presupuestos desglosados por rubro, rendiciones económicas incompletas, modificaciones presupuestarias sin explicación suficiente, información económica suministrada de manera parcial o tardía, decisiones relevantes adoptadas sin mecanismos efectivos de consulta”.

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La duda, entonces, se vuelve obvia: ¿a dónde terminó toda la plata que la gente puso en Orsai?