Las acciones argentinas operan en baja mientras Wall Street rebota gracias a las tecnológicas

Las tecnológicas vuelven a dar sostén a Wall Street.

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Las acciones argentinas son negociadas con bajas este lunes, mientras que en el exterior destaca la mejora de las cotizaciones de las compañías tecnológicas, que son el sostén de las cifras positivas de Wall Street.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se imponen a las 12 horas las pérdidas de hasta 3,9%, encabezadas por Edenor. Entre los títulos más representativos, YPF cede 2,7%, Grupo Galicia, un 2,4% y Mercado Libre, un 0,4% negativo.

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En EEUU el índice Nasdaq sube un firme 1,5%, mientras que el S&P 500 gana 0,7%, y el Dow Jones de Industriales, el 0,1 por ciento.

Fuente: rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12 horas)

La semana pasada, las acciones de semiconductores contribuyeron a la caída de Wall Street. Este lunes, están impulsando los índices mientras que la mayoría de las acciones siguen bajando.

Una grupo de 60 acciones relacionadas con la industria de los semiconductores, seleccionada por Yahoo Finance, está recuperando casi 250.000 millones de dólares en valor de mercado, con ganancias que abarcan fabricantes de memorias, diseñadores de chips y proveedores de equipos.

Las ganancias diarias son notorias para Micron (+5%), Intel (+5,5%), Sandisk (+7,6%), AMD (+4,4%), Nvidia (+1,9%) y Western Digital (+6,2%).

Cambios en los índices de la Bolsa porteña

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires inició este lunes 19 de octubre una nueva etapa con un cambio en la administración de su principal índice accionario. MSCI, uno de los mayores proveedores de índices financieros del mundo reemplaza a S&P en esta función, por lo tanto dejará de tener vigencia el anterior índice S&P Merval.

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El panel líder de la Bolsa porteña pasa denominarse MSCI Merval y está constituido por 19 empresas, mientras que el índice general, que reune a 43 compañías, lleva el nombre de MSCI ByMA Argentina General. Con este cambio habrá además nuevos criterios para determinar qué acciones pueden formar parte de cada panel y qué ponderación tendrá cada compañía dentro de los indicadores.

Para integrar el MSCI Merval, las empresas deberán contar con un capital flotante mínimo del 15%, mientras que para el índice general el requisito será del 5%. Además, se establece un límite del 15% a la ponderación de cada acción dentro del indicador, con el objetivo de evitar una concentración excesiva en pocas compañías.

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Ahora Cresud se incorpora al MSCI Merval, a la vez que Telecom Argentina y Sociedad Comercial del Plata abandonarán el panel de acciones líderes.

La composición de los índices será revisada trimestralmente, en febrero, mayo, agosto y noviembre, lo que permitirá ajustar periódicamente la selección de empresas.

Baja el petróleo

Los precios del petróleo bajan cerca de 1%, ya que los inversores tomaban ganancias tras los máximos de varios meses alcanzados a finales de la semana pasada, mientras la atención seguía centrada en la posibilidad de que los conflictos en Oriente Medio y Ucrania alteraran el equilibrio mundial entre la oferta y la demanda de petróleo.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte caían 1,7%, a 108 dólares para diciembre, tras cerrar el viernes en su nivel más alto desde el 19 de mayo.

El crudo WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos descendía 0,7%, a USD 100,70 el barril para entregar en noviembre, tras cerrar la semana pasada en su nivel más alto desde el 17 de septiembre.

Un petrolero se incendió y explotó tras chocar contra una mina naval en la parte sur del estrecho de Ormuz el domingo, informó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a través de los medios de comunicación iraníes.

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El aumento de los ataques contra buques comerciales redujo los flujos de crudo del Golfo a un promedio de siete días de unos 8,5 millones de barriles diarios la semana pasada, frente a los más de 20 millones de barriles diarios de la semana anterior, señaló la empresa de análisis consultora especializada Kpler, en una nota el viernes. La semana pasada se registraron al menos diez incidentes confirmados que afectaron a buques comerciales, añadió Kpler.

No es seguro que se mantengan los recientes volúmenes más elevados de exportación desde Ormuz, ya que es probable que Irán intensifique aún más sus ataques en el período previo a las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos del 3 de noviembre, afirmó a Reuters el analista de SEB Bjarne Schieldrop.

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