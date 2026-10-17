Más de 400 personas abandonaron sus hogares en Corrientes tras la crecida de los ríos Paraná y Uruguay

Una embarcación traslada colchones protegidos con plástico y a tripulantes con chalecos salvavidas por las aguas cercanas a la Isla Apipé.

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La crecida simultánea de los ríos Paraná y Uruguay obligó a 472 personas a dejar sus hogares o trasladarse por sus propios medios en Corrientes. Según el último relevamiento de Defensa Civil, el viernes por la noche se contabilizaron 206 evacuados y 266 autoevacuados.

Hasta el momento, Itatí es la localidad con más personas evacuadas, con un total de 110 integrantes de 43 familias. Ante esta situación, los damnificados fueron trasladados a la Casa Promesera y al hospedaje Taba Cué.

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En cambio, en la capital correntina se concentró el mayor número de autoevacuados. Luego del avance que tuvo el agua durante las últimas horas, unas 266 personas de 65 familias dejaron sus viviendas de forma preventiva.

De acuerdo con los datos obtenidos por El Litoral, en Isla Apipé, 44 personas de 19 familias fueron evacuadas y alojadas en viviendas municipales y casas de familiares. En tanto, en Paso de los Libres se registraron 31 evacuados, pertenecientes a seis familias, que permanecen resguardados en el ex Regimiento.

Itatí es la localidad correntina más afectada por las crecidas de los ríos

La emergencia también alcanzó a Ituzaingó, donde 19 personas de cuatro familias se trasladaron a domicilios de familiares, al salón de usos múltiples y al albergue del Club San Martín. Mientras tanto, en Yahapé, dos integrantes de una familia debieron abandonar su casa y se alojan en la vivienda de familiares.

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Las previsiones oficiales indicaron que el río Paraná superará los 7 metros frente a la ciudad de Corrientes entre el viernes y el sábado, un nivel que activa el protocolo de evacuación. Ante ese escenario, las autoridades prevén que más familias podrían requerir asistencia estatal.

“En Capital ya tenemos autoevacuados. Pero hoy tendríamos los primeros evacuados”, precisó Bruno Lovinson, titular de Defensa Civil provincial, durante un diálogo con Infobae. Asimismo, el gobernador Juan Pablo Valdés recorrió el jueves las zonas afectadas y anticipó que la provincia coordinará acciones con el Municipio ante un posible aumento de las evacuaciones.

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“Ante la posibilidad de que más familias deban ser evacuadas, habilitaremos junto al Municipio espacios de resguardo con servicios, alimentos y atención sanitaria”, afirmó el mandatario. Mientras tanto, el río continúa con una tendencia creciente aguas abajo de la central hidroeléctrica. Además de Itatí, las localidades de Paso de la Patria y Barranqueras, en Chaco, permanecen en estado de alerta.

Más de 400 personas abandonaron sus hogares producto de las crecidas

Las crecidas también afectaron a Entre Ríos

De acuerdo con El Once, Concordia era la única ciudad que registraba evacuados. No obstante, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande estimó que el nivel del río frente a esa localidad no superaría los 11 metros durante los próximos días.

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El registro del viernes ubicó la altura del Uruguay en 10,86 metros, un valor inferior al nivel de alerta. Según las proyecciones, las precipitaciones podrían volver a la cuenca a partir del 22 de octubre. A pesar de esto, Concepción del Uruguay permanecía en situación de alerta, al igual que las localidades correntinas de Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bompland.

Sin embargo, la situación presentaría otra dinámica en el tramo comprendido entre las represas de Itaipú y Yacyretá. Aunque las ciudades misioneras de Libertad, Libertador y Santa Ana continúan en etapa de evacuación, y Eldorado se mantiene bajo alerta, las mediciones muestran que el Paraná se encuentra estable o en descenso en ese sector.

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Concordia fue la única localidad entrerriana afectada por las crecidas (Facebook: 7Paginas)

En su último informe hidrológico, Yacyretá señaló que, respecto del Paraná, “en los próximos días, las previsiones indican una tendencia creciente en los caudales afluentes hasta el viernes 16”. De la misma manera, el organismo anticipó “valores estables a levemente decrecientes a partir del sábado 17”.

Por su parte, el complejo de Salto Grande difundió una previsión similar para el río Uruguay. Según su reporte, el nivel aguas abajo de la represa “continuará con tendencia descendente durante los días venideros”. No obstante, advirtió que persistirá una condición de “aguas altas, propia del trimestre actual, muy influenciado por el fenómeno El Niño”.

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