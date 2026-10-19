Honduras

Honduras: Congreso sin los 86 votos para renovar los órganos electorales por falta de acuerdos

El Congreso Nacional de Honduras continúa sin reunir los 86 votos necesarios para nombrar nuevos representantes en los órganos electorales, una negociación que permanece estancada desde febrero de 2026

El Congreso proyecta prorrogar un decreto transitorio para resolver la atención de trámites administrativos.
El Congreso proyecta prorrogar un decreto transitorio para resolver la atención de trámites administrativos.
Guardar

La falta de consensos políticos mantiene paralizada la renovación de representantes en organismos clave del sistema electoral hondureño, mientras el Congreso Nacional busca alternativas para alcanzar la mayoría calificada requerida para concretar los nombramientos.

Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Legislativo, confirmó que los diputados todavía no reúnen los 86 votos necesarios para elegir a los nuevos funcionarios, pese a que las negociaciones comenzaron en febrero de este año.

PUBLICIDAD

La ausencia de acuerdos mantiene abierta la discusión sobre la distribución de los cargos y la posibilidad de incorporar perfiles independientes de los partidos políticos.

El estancamiento además obliga al Congreso a buscar mecanismos para evitar que los asuntos administrativos de los organismos electorales queden sin atención mientras se resuelve la disputa.

Ante la dificultad para alcanzar un acuerdo entre las fuerzas políticas, Rivera Callejas mencionó a varios profesionales que, según dijo, podrían contribuir a equilibrar la representación dentro de las instituciones electorales.

Otras propuestas

Entre los nombres que destacó figuran Kenneth Madrid, Fátima Mena, Germán Leitzelar y Karen Guandique, a quienes describió como personas capacitadas que no pertenecen a los partidos Nacional, Liberal ni Libre.

PUBLICIDAD

“Ahí hay personas para mí sumamente capacitadas, que no tienen color político, que realizaron todo el proceso. Hay un Kenneth Madrid, hay una Fátima Mena, hay un Germán Leitzelar, hay una Karen Guandique, por mencionar algunos, que no son nacionalistas, liberales ni libres y que harían una extraordinaria balanza”, manifestó el diputado.

El partido Libre mantiene la postura de reclamar espacios específicos dentro de los organismos electorales.
El partido Libre mantiene la postura de reclamar espacios específicos dentro de los organismos electorales.

La propuesta introduce la posibilidad de considerar perfiles sin militancia partidaria como una alternativa ante la falta de consenso. Sin embargo, sus declaraciones no implican que exista un acuerdo legislativo para nombrar a esas personas ni que sus candidaturas hayan sido formalmente aprobadas.

El principal obstáculo sigue siendo la ausencia de los votos necesarios para completar las designaciones.

Las negociaciones continúan marcadas por las diferencias en torno a la representación de los partidos dentro de los organismos electorales.

Posiciones políticas

Según Rivera Callejas, Libre mantiene la postura de que determinados espacios le corresponden a esa fuerza política, mientras las demás bancadas no han logrado reunir el respaldo necesario para concretar los nombramientos.

La discusión involucra al Registro Nacional de las Personas (RNP) y a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, conocida como Unidad de Política Limpia, instituciones centrales para la administración electoral y el funcionamiento del sistema democrático hondureño.

Antonio Rivera Callejas propuso la inclusión de perfiles independientes para equilibrar la representación institucional. REUTERS/Fredy Rodriguez
Antonio Rivera Callejas propuso la inclusión de perfiles independientes para equilibrar la representación institucional. REUTERS/Fredy Rodriguez

En el caso del RNP, se menciona a Óscar Rivera dentro de la representación vinculada a Libre. La disputa sobre los cargos refleja las dificultades para conciliar los intereses partidarios con la necesidad de completar la integración de los organismos.

Ante la falta de acuerdos, Rivera Callejas señaló que el Congreso deberá prorrogar un decreto transitorio que permite a los funcionarios electorales continuar celebrando sesiones destinadas a resolver asuntos administrativos pendientes.

La extensión del decreto dependerá de las disposiciones vigentes para garantizar la continuidad administrativa de los organismos. El proceso permanece condicionado a que las bancadas alcancen un consenso que permita reunir los 86 votos requeridos.

Temas Relacionados

HondurasCongresovotosCNEpolítica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Colegio Médico de Honduras mantiene asambleas por salarios pendientes

La dirigencia anunció una reunión virtual con delegados territoriales para actualizar los registros, evaluar nuevos desembolsos y definir las acciones frente al incumplimiento de fechas oficiales anunciadas previamente por las autoridades

Colegio Médico de Honduras mantiene asambleas por salarios pendientes

EE. UU. advierte a hondureños sobre riesgos de las caravanas migrantes y posibles deportaciones

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa lanzó una advertencia a los hondureños que desplazarse en grupos numerosos no garantiza llegar a la frontera ni obtener autorización de entrada

EE. UU. advierte a hondureños sobre riesgos de las caravanas migrantes y posibles deportaciones

Honduras aprueba nueva política de vivienda ante déficit habitacional

La estrategia gubernamental proyecta construir 550,000 viviendas y mejorar otras 750,000 en 15 años

Honduras aprueba nueva política de vivienda ante déficit habitacional

“Contrató a dos sicarios”: El escalofriante crimen de una joven embarazada asesinada por venganza pasional en Honduras

Según las autoridades, el móvil del crimen responde a un conflicto pasional donde la imputada habría contratado a dos ejecutores materiales para quitarle la vida a la joven gestante

“Contrató a dos sicarios”: El escalofriante crimen de una joven embarazada asesinada por venganza pasional en Honduras

Ataque armado en Honduras deja un muerto y cuatro heridos

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital, donde una de ellas falleció y los sobrevivientes permanecen bajo atención médica

Ataque armado en Honduras deja un muerto y cuatro heridos

TECNO

Cómo vaciar la papelera de reciclaje de WhatsApp sin eliminar chats

Cómo vaciar la papelera de reciclaje de WhatsApp sin eliminar chats

Cómo revisar qué dispositivos están conectados a tu WiFi desde el router

Los videojuegos que llegan esta semana a PC, PS5, Xbox y Switch: Call of Duty, Final Fantasy y más

Criptomonedas: el precio de Bitcoin para este lunes

Las Guerreras K-pop vs el equipo 7 de Naruto: cómo recrear esta pelea con IA

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian revela varios secretos de su matrimonio con Kanye West: obsesión, un cambio total de guardarropa y un embarazo inesperado

Kim Kardashian revela varios secretos de su matrimonio con Kanye West: obsesión, un cambio total de guardarropa y un embarazo inesperado

Aaron Pierre: del éxito de Rebel Ridge al universo de DC y Star Wars

Selena Gomez revela que el vapeo cambió permanente su voz y manda un mensaje a los que aún lo practican

Chris Hemsworth confirmó que Extraction 3 se está filmando en Tailandia y mostró su entrenamiento para las escenas de combate

“Estoy más que destrozada”: Cindy Crawford se expresó en las redes tras la muerte de su hijo Presley Gerber

MUNDO

Derribaron la estatua de Paul Bocuse, el chef que inspiró a Ratatouille, durante los disturbios en Lyon

Derribaron la estatua de Paul Bocuse, el chef que inspiró a Ratatouille, durante los disturbios en Lyon

El Kremlin no descarta una cumbre entre Trump, Putin y Xi Jinping en China para negociar el fin de la guerra en Ucrania

El perro de 15 años que dejó de caminar y volvió a correr con la ayuda del Pilates

Rebeldes hutíes arrasaron un cuartel militar de Yemen y causaron decenas de bajas en el ejército regular

Entró al recinto de un tigre en un zoológico británico y murió atacado: ahora investigan accesos irregulares a su historial clínico