Honduras: Congreso sin los 86 votos para renovar los órganos electorales por falta de acuerdos

El Congreso proyecta prorrogar un decreto transitorio para resolver la atención de trámites administrativos.

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La falta de consensos políticos mantiene paralizada la renovación de representantes en organismos clave del sistema electoral hondureño, mientras el Congreso Nacional busca alternativas para alcanzar la mayoría calificada requerida para concretar los nombramientos.

Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Legislativo, confirmó que los diputados todavía no reúnen los 86 votos necesarios para elegir a los nuevos funcionarios, pese a que las negociaciones comenzaron en febrero de este año.

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La ausencia de acuerdos mantiene abierta la discusión sobre la distribución de los cargos y la posibilidad de incorporar perfiles independientes de los partidos políticos.

El estancamiento además obliga al Congreso a buscar mecanismos para evitar que los asuntos administrativos de los organismos electorales queden sin atención mientras se resuelve la disputa.

Ante la dificultad para alcanzar un acuerdo entre las fuerzas políticas, Rivera Callejas mencionó a varios profesionales que, según dijo, podrían contribuir a equilibrar la representación dentro de las instituciones electorales.

Otras propuestas

Entre los nombres que destacó figuran Kenneth Madrid, Fátima Mena, Germán Leitzelar y Karen Guandique, a quienes describió como personas capacitadas que no pertenecen a los partidos Nacional, Liberal ni Libre.

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“Ahí hay personas para mí sumamente capacitadas, que no tienen color político, que realizaron todo el proceso. Hay un Kenneth Madrid, hay una Fátima Mena, hay un Germán Leitzelar, hay una Karen Guandique, por mencionar algunos, que no son nacionalistas, liberales ni libres y que harían una extraordinaria balanza”, manifestó el diputado.

El partido Libre mantiene la postura de reclamar espacios específicos dentro de los organismos electorales.

La propuesta introduce la posibilidad de considerar perfiles sin militancia partidaria como una alternativa ante la falta de consenso. Sin embargo, sus declaraciones no implican que exista un acuerdo legislativo para nombrar a esas personas ni que sus candidaturas hayan sido formalmente aprobadas.

El principal obstáculo sigue siendo la ausencia de los votos necesarios para completar las designaciones.

Las negociaciones continúan marcadas por las diferencias en torno a la representación de los partidos dentro de los organismos electorales.

Posiciones políticas

Según Rivera Callejas, Libre mantiene la postura de que determinados espacios le corresponden a esa fuerza política, mientras las demás bancadas no han logrado reunir el respaldo necesario para concretar los nombramientos.

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La discusión involucra al Registro Nacional de las Personas (RNP) y a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, conocida como Unidad de Política Limpia, instituciones centrales para la administración electoral y el funcionamiento del sistema democrático hondureño.

Antonio Rivera Callejas propuso la inclusión de perfiles independientes para equilibrar la representación institucional. REUTERS/Fredy Rodriguez

En el caso del RNP, se menciona a Óscar Rivera dentro de la representación vinculada a Libre. La disputa sobre los cargos refleja las dificultades para conciliar los intereses partidarios con la necesidad de completar la integración de los organismos.

Ante la falta de acuerdos, Rivera Callejas señaló que el Congreso deberá prorrogar un decreto transitorio que permite a los funcionarios electorales continuar celebrando sesiones destinadas a resolver asuntos administrativos pendientes.

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La extensión del decreto dependerá de las disposiciones vigentes para garantizar la continuidad administrativa de los organismos. El proceso permanece condicionado a que las bancadas alcancen un consenso que permita reunir los 86 votos requeridos.