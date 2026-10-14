Imputaron a un policía por ayudar a cuatro presos a fugarse de una cárcel de Neuquén

Los presos fueron atrapados al día siguiente de la fuga

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La Justicia de Neuquén imputó al policía Francisco Agustín Quiroz por presuntamente favorecer la fuga de cuatro detenidos de la Unidad de Detención 12, ocurrida el 17 de noviembre de 2025. La fiscalía afirmó que el efectivo, que estaba a cargo de la custodia del sector, dejó sin vigilancia durante unas dos horas el lugar por el que escaparon los internos.

La fiscal del caso, Paula González, le atribuyó haber contribuido a la evasión de Diego Ezequiel Bastías, Lucas Nicolás Cruces, Rogelio Alejandro Rojas Cisterna y Jeremías Fresco, quienes estaban alojados en la dependencia policial de la capital provincial.

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Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal neuquino, el enrejado de una terraza situada sobre un patio del pabellón 3 tampoco tuvo custodia durante ese lapso. Por ese punto escaparon los cuatro presos, que habían dañado la estructura para salir de la unidad.

La fiscalía indicó que Quiroz mantuvo comunicaciones telefónicas con la madre de uno de los detenidos durante el mes anterior al escape. De acuerdo con el planteo de la acusación, el efectivo recibió luego transferencias de dinero enviadas por esa mujer. Los comprobantes de dichas operaciones bancarias fueron hallados en el teléfono celular de la sospechosa.

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Entre los elementos reunidos en el expediente figura la declaración de un interno, quien señaló que el policía habría recibido dinero para permitir la fuga y también el ingreso de teléfonos celulares a la dependencia. El testigo, además, sostuvo que Quiroz entregó la sierra con la que los presos habrían cortado el enrejado.

Los presos escaparon dañando el enrejado

Entre las pruebas reunidas hasta el momento hay entrevistas realizadas por la División de Asuntos Internosde la Policía de Neuquén, registros de cámaras de seguridad, informes sobre llamadas e intervenciones telefónicas, además de los comprobantes de las transferencias.

También se incorporó un plano de la dependencia policial que fue secuestrado durante un allanamiento en la casa del imputado.

Los internos escaparon el 17 de noviembre de 2025 y fueron recapturados al día siguiente, después de un operativo policial que incluyó una persecución en la zona de Senillosa y el barrio Gran Neuquén.

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Dos de los prófugos fueron detenidos cuando descendieron de un Volkswagen Virtus gris que había sido detectado por efectivos policiales. Los otros dos continuaron la fuga en el vehículo, pero chocaron contra un montículo de tierra y quedaron arrestados poco después.

La jueza de garantías dio por formulados los cargos contra Quiroz por favorecimiento de evasión agravado por su condición de funcionario público, en carácter de autor. También fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

Los cuatro presos involucrados en el hecho

El policía fue puesto en disponibilidad por un máximo de cuatro meses dentro del expediente administrativo abierto por la fuerza.

La defensa pública anticipó una teoría del caso distinta, aunque no cuestionó la formulación de cargos, la calificación legal ni el plazo requerido por la fiscalía.

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