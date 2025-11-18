Crimen y Justicia

Buscan a cuatro presos que se escaparon de una alcaidía de Neuquén a través de un boquete en una celda

Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo tras la huida de la Unidad de Detención 12

Los cuatro prófugos buscados (Foto:
Los cuatro prófugos buscados (Foto: LM Neuquén)

Un operativo de búsqueda se mantiene activo en la ciudad de Neuquén, tras notar que cuatro internos alojados en la Unidad de Detención 12 de Neuquén se habían escapado. Hasta el momento, las autoridades provinciales no detallaron oficialmente cómo se produjo la evasión, aunque fuentes vinculadas al caso revelaron que los detenidos habrían realizado un boquete en una celda que compartían.

Entre los prófugos se encuentra Rogelio Rojas Cisterna, conocido por haberse escapado en reiteradas ocasiones anteriores, en distintos penales de la provincia y de Río Negro. Uno de los episodios mencionados por LM Neuquén fue a través de una consulta médica que el convicto solicitó. En aquella ocasión, durante el traslado al centro de salud, el guardia custodio fue sorprendido por dos personas que lo agredieron físicamente, lo que permitió a Rojas Cisterna huir con la colaboración de un cómplice que lo esperaba a bordo de una motocicleta. Tras la investigación, se estableció que este hecho había sido planeado.

Años después, fue nuevamente detenido en Cipolletti junto a otro delincuente, en una operación policial que derivó en un juicio abreviado y posterior condena. Estos antecedentes lo convirtieron en un referente en el ambiente, particularmente en el Alto Valle rionegrino y en Neuquén. La colaboración criminal entre ambos incluyó atracos a viviendas de sectores residenciales, entidades financieras, compañías de seguros y episodios vinculados a fraudes y estafas.

El resto de los prófugos

Lucas Nicolás Cruces también cuenta con experiencia previa en fugas penitenciarias. Por su parte, Diego Ezequiel Bastías fue condenado por intento de femicidio en 2023, causa que concluyó con la declaración de responsabilidad por parte de un tribunal. El hecho que motivó su procesamiento y posterior condena ocurrió en el mismo año, agregando gravedad a la situación penal de Bastías al momento de su fuga. En cuanto al último, identificado como Josué Jeremías Fresco, la información proporcionada indicó que cumple una condena en la unidad ubicada en Domingo Matheu 4730, aunque por el momento no se difundieron precisiones oficiales respecto al delito o la extensión de la pena.

Luego de conocerse el escape, la Policía de Neuquén activó un dispositivo de búsqueda que incluyó la difusión de los pedidos de captura en redes sociales y canales institucionales, con el propósito de alertar a la comunidad y recabar cualquier información que permita ubicar a los prófugos.

Los cuatro detenidos que se
Los cuatro detenidos que se fugaron de la alcaidía de Pompeya

En agosto pasado, cuatro detenidos escaparon en la madrugada del anexo de la Alcaidía 4 ubicado en el barrio porteño de Nueva Pompeya, tras forzar los barrotes de las ventanas de sus celdas que daban al patio interno de la seccional. Entre los evadidos hay dos ciudadanos chilenos y dos argentinos, según informaron fuentes consultadas por Infobae.

La fuga se detectó alrededor de las 4, cuando el personal policial que realizaba la guardia nocturna escuchó ruidos provenientes del sector de calabozos, particularmente de las celdas 2 y 3. Al acudir para verificar la situación, los oficiales constataron la ausencia de cuatro internos y observaron que los barrotes de las ventanas hacia el patio interno habían sido forzados. En la celda 2 faltaba una pieza de hierro, mientras que en la 3 las rejas habían sido separadas, lo que permitió que los detenidos se abrieran paso y lograran escapar. El informe interno indicó que uno de los barrotes se encontraba desoldado y desplazado de su lugar original, dejando un espacio por el cual pudieron evadirse los internos.

Los prófugos fueron identificados como Andrés Acuña Aquiles, chileno de 21 años, considerado el más peligroso por los investigadores, ya que estaba detenido por robo agravado, homicidio criminis causa y tenencia de arma de guerra, con prisión preventiva. El segundo evadido chileno es Fernando Andrés Osorio Parra, de 27 años, quien se encontraba privado de la libertad en una causa por abuso de arma de fuego. Los otros dos fugados son los argentinos Alejandro Jonathan Pérez, de 27 años, procesado por robo agravado por el uso de arma, y Leandro Gabriel Fernández, de 25 años, con una causa por robo tramitando este año.

