Héctor Luis Epifanio y Graciela Aurora Torrent

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Adrián Alejandro Sarandón tiene 38 años y cumple una condena única de 20 años de prisión por dos hechos de abuso sexual. Pero en 2025, mientras permanecía detenido en la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal, se sumó una nueva acusación en su contra: la Fiscalía le atribuyó el doble homicidio de Héctor Luis Epifanio y Graciela Aurora Torrent, asesinados en Santa Rosa en 2013. La imputación llegó después de que un cotejo de ADN lo vinculara con muestras levantadas en la escena y en un taller lindante. El caso está por llegar a juicio, pero en la antesala del debate su defensa pidió excluir las pruebas centrales de la acusación y reclamó el sobreseimiento.

El fiscal general Guillermo Sancho sostiene que Sarandón ingresó a la vivienda de la pareja, ubicada sobre la avenida Luro, para robar una cámara fotográfica, una bolsa con monedas y otros objetos. Luego, según la hipótesis fiscal, mató a las dos víctimas con un hacha que estaba dentro de la casa.

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La acusación le atribuye robo agravado por el uso de arma en concurso real con doble homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y criminis causae. Para la Fiscalía, el material genético, una escucha telefónica con su madre y el relato de una expareja forman parte de un cuadro que permite llevar el caso a debate oral.

Los abogados Mariano Gualpa y Martín Urizar, sin embargo, rechazaron la acusación y plantearon cinco ejes: cuestionaron la preservación de la escena, el secuestro y análisis de un teléfono Nokia, las intervenciones telefónicas, el uso de los antecedentes sexuales de Sarandón y la declaración de Brenda Araceli Bustos.

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El ADN es el principal elemento de la acusación. Según la Fiscalía, una muestra obtenida de la carcasa de un celular Nokia 1100 perteneciente a las víctimas y otra recuperada de una colilla de cigarrillo hallada en un taller mecánico lindante arrojaron el mismo perfil masculino.

Años después, ese perfil fue comparado con la base de datos genética provincial y coincidió con el de Sarandón, que había sido incorporado por sus condenas previas. Esa identificación reactivó una causa que durante más de una década no había llegado a una acusación concreta.

La defensa no discute el resultado informado por los laboratorios. Su cuestionamiento apunta al origen de las muestras y a las condiciones en que se preservó la escena. Los abogados buscan que se excluyan los estudios genéticos bajo el argumento de que el procedimiento inicial estuvo viciado.

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El escrito señala que más de 20 personas llegaron a la casa durante la noche del hallazgo de los cuerpos. Según la defensa, no hubo testigos civiles hábiles que controlaran las tareas iniciales, faltan registros precisos sobre el ingreso y egreso de los efectivos y parte del personal habría entrado sin guantes, cubrecalzado ni otros elementos de protección.

El Nokia 1100 concentra otra parte de la discusión. La Fiscalía sostiene que era un teléfono de Epifanio y Torrent y que quien cometió el ataque retiró su chip, lo dobló y lo arrojó al inodoro. Bajo esa hipótesis, el agresor tuvo que manipular el aparato.

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La defensa afirma que el celular no fue registrado en la primera inspección ocular, realizada durante la noche del 11 de julio de 2013. Según el planteo, apareció recién en la reapertura de la escena, al día siguiente. También cuestiona que el hisopado sobre la carcasa se hiciera el 19 de julio, siete días después del secuestro.

Los abogados agregan que el testigo civil convocado para ese procedimiento era esposo de una cabo que integraba el área de química forense encargada de las tareas. Por eso pidieron la nulidad de las actas de inspección ocular, del secuestro del celular, de los informes de Criminalística y de los estudios genéticos posteriores.

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Los antecedentes por abuso sexual

Sarandón fue condenado por dos abusos sexuales cometidos en 2013. La Fiscalía incorporó esos legajos y describió similitudes entre aquellos ataques y la forma en que fue encontrada Torrent. Menciona ataduras, mordazas, violencia física y una modalidad de sometimiento que, según su hipótesis, permite identificar un patrón.

La defensa cuestionó la relevancia de ese material. Sostiene que Sarandón debe ser juzgado por el doble homicidio y no por sus condenas previas, informes clínicos o una supuesta propensión a delinquir. Los abogados encuadraron esa crítica en el principio de acto, que impide condenar a una persona por su personalidad o su pasado.

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La acusación también se apoya en intervenciones telefónicas. El fiscal afirma que existe una conversación entre Sarandón y su madre, Olga Gauna, en la que el imputado habría reconocido su participación en el doble homicidio.

La defensa pidió excluir esas escuchas. Sostiene que no pudo acceder a la actuación donde estarían asentados los fundamentos de la orden inicial para intervenir el teléfono de Gauna. También señala que, por ser madre del acusado, ella tiene la facultad de abstenerse de declarar contra su hijo y que el Estado no puede obtener mediante una escucha lo que una persona podría negarse a aportar como testigo.

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Una franja horaria discutida y un crimen que quedó sin acusado durante 12 años

La acusación ubica el doble homicidio entre las 14:30 y las 22:15 del 11 de julio de 2013. La defensa objeta esa franja: sostiene que el médico forense Juan Carlos Toulouse había situado las muertes alrededor de las 16 y que ese parámetro se mantuvo cuando se investigó a otros sospechosos. Para los abogados, la ampliación no surgió de una nueva pericia médica, sino que fue incorporada al momento de acusar a Sarandón.

Epifanio y Torrent tenían 65 años y vivían sobre avenida Luro. La noche del 11 de julio de 2013, Lucía Epifanio fue al domicilio de sus abuelos y encontró los cuerpos. Torrent estaba cerca de la puerta de ingreso, con las manos atadas y una mordaza; Epifanio, que usaba una prótesis en una de sus piernas, fue encontrado en la habitación matrimonial, con una atadura en el cuello y lesiones en la cabeza.

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La investigación inicial registró faltantes de la vivienda, entre ellos una cámara Kodak y una bolsa con monedas. En el lugar se secuestró un hacha que, de acuerdo con la acusación, fue utilizada para matar a la pareja.

El juez de control deberá resolver los planteos de nulidad y exclusión de prueba. Si los rechaza y habilita la apertura a juicio, la Fiscalía buscará sostener la acusación con el ADN, las escuchas telefónicas y el testimonio de Bustos. La defensa intentará que esos elementos no formen parte del debate.