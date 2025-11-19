En medio de una persecución, recapturaron a los presos que se habían fugado de una cárcel de Neuquén

Atraparon a los presos que se habían fugado (Video: LM Neuquén)

La Policía de Neuquén logró recapturar este martes a los cuatro internos que se habían fugado de la Unidad de Detención N° 12 durante el fin de semana, a través de un boquete. Luego de una persecución vehicular que terminó en un choque en el barrio Gran Neuquén.

Según reportó el comisario mayor y subdirector de Seguridad de la Zona Oeste, Gustavo Pizarro, las tareas para localizar a los presos incluyeron la instalación de “operativos más dinámicos” en rutas y áreas urbanas, dado que los controles habituales no estaban dando el resultado esperado.

Todo comenzó durante la mañana, cuando el personal policial detectó en la zona de Senillosa un Volkswagen Virtus gris ocupado por cuatro individuos que coincidían físicamente con los buscados. Al intentar interceptar el vehículo, dos de los ocupantes bajaron y escaparon a pie, pero fueron rápidamente aprehendidos por el personal de la comisaría local. “El personal procede a la aprehensión de dos personas, tratándose de dos de los fugados”, explicó Pizarro según LM Neuquén.

Los visualizaron cuando iban en un auto (Foto: LMNeuquén)

Al detectar que los otros dos prófugos emprendieron la huida a bordo del vehículo, en dirección hacia el oeste, la Policía inició una persecución, al tiempo que coordinaba los dispositivos de cierre en los diferentes accesos viales a la capital. Respecto a esta situación, Pizarro aclaró que “se resguardaron las medidas de seguridad para no producir algún accidente que después tengamos que lamentar”.

La persecución concluyó en el barrio Gran Neuquén, cuando el automóvil de los prófugos impactó contra un montículo de tierra y quedó inutilizado. En ese momento, patrullas de las comisarías 12, 16, 18, motoristas policiales y agentes de la comisaría Séptima de Plottier lograron interceptar y detener a los dos restantes.

Durante los procedimientos, solo se registró un efectivo policial con una lesión en el brazo como consecuencia de un forcejeo con uno de los recapturados. El vehículo implicado en la fuga fue retenido y quedó bajo resguardo judicial, a la espera de los peritajes para establecer si había sido robado o era propiedad de algún conocido de los detenidos. Pizarro confirmó que la Policía esperará instrucciones judiciales antes de intervenir sobre el rodado.

Respecto al destino de los prófugos, permanecen alojados en una comisaría de Senillosa, dado que ahí fueron arrestados. Los otros dos, capturados en la capital provincial, fueron trasladados a una dependencia ubicada sobre la calle Estatales Neuquinos. Al momento no trascendieron las nuevas imputaciones o medidas disciplinarias adoptadas respecto al personal de la U12.

El lugar por donde escaparon (Foto: LM Neuquén)

Quiénes son los presos

La fuga se produjo el día lunes e involucró a cuatro internos que se encontraban alojados en la Unidad de Detención N° 12 de Neuquén.

Los cuatro internos recientemente atrapados, eran Rogelio Rojas Cisterna, un preso con antecedentes de evasión reiterada en distintos penales de la provincia y de Río Negro. Según LM Neuquén, uno de los escapes anteriores de Rojas se produjo durante una consulta médica solicitada por el propio convicto, lo que evidencia un patrón en su modalidad de fuga.

Las autoridades también confirmaron la participación de Lucas Nicolás Cruces, otro interno con historial de evasiones penitenciarias previas. Diego Ezequiel Bastías fue identificado como el tercer prófugo, quien en 2023 resultó condenado por intento de femicidio tras un proceso judicial que concluyó con la declaración de responsabilidad por parte de un tribunal. El hecho que derivó en su procesamiento y posterior condena agravó la situación penal de Bastías antes de concretar la reciente fuga.

Respecto al cuarto integrante del grupo, Josué Jeremías Fresco, se informó que cumple condena en la unidad carcelaria ubicada en Domingo Matheu 4700 Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el delito por el que fue sentenciado ni sobre la duración de la pena.