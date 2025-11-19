Crimen y Justicia

En medio de una persecución, recapturaron a los presos que se habían fugado de una cárcel de Neuquén

La policía localizó y detuvo a los internos, que se habían escapado por un boquete. Dos de ellos quisieron fugarse cuando los identificaron

Guardar
Atraparon a los presos que se habían fugado (Video: LM Neuquén)

La Policía de Neuquén logró recapturar este martes a los cuatro internos que se habían fugado de la Unidad de Detención N° 12 durante el fin de semana, a través de un boquete. Luego de una persecución vehicular que terminó en un choque en el barrio Gran Neuquén.

Según reportó el comisario mayor y subdirector de Seguridad de la Zona Oeste, Gustavo Pizarro, las tareas para localizar a los presos incluyeron la instalación de “operativos más dinámicos” en rutas y áreas urbanas, dado que los controles habituales no estaban dando el resultado esperado.

Todo comenzó durante la mañana, cuando el personal policial detectó en la zona de Senillosa un Volkswagen Virtus gris ocupado por cuatro individuos que coincidían físicamente con los buscados. Al intentar interceptar el vehículo, dos de los ocupantes bajaron y escaparon a pie, pero fueron rápidamente aprehendidos por el personal de la comisaría local. “El personal procede a la aprehensión de dos personas, tratándose de dos de los fugados”, explicó Pizarro según LM Neuquén.

Los visualizaron cuando iban en
Los visualizaron cuando iban en un auto (Foto: LMNeuquén)

Al detectar que los otros dos prófugos emprendieron la huida a bordo del vehículo, en dirección hacia el oeste, la Policía inició una persecución, al tiempo que coordinaba los dispositivos de cierre en los diferentes accesos viales a la capital. Respecto a esta situación, Pizarro aclaró que “se resguardaron las medidas de seguridad para no producir algún accidente que después tengamos que lamentar”.

La persecución concluyó en el barrio Gran Neuquén, cuando el automóvil de los prófugos impactó contra un montículo de tierra y quedó inutilizado. En ese momento, patrullas de las comisarías 12, 16, 18, motoristas policiales y agentes de la comisaría Séptima de Plottier lograron interceptar y detener a los dos restantes.

Durante los procedimientos, solo se registró un efectivo policial con una lesión en el brazo como consecuencia de un forcejeo con uno de los recapturados. El vehículo implicado en la fuga fue retenido y quedó bajo resguardo judicial, a la espera de los peritajes para establecer si había sido robado o era propiedad de algún conocido de los detenidos. Pizarro confirmó que la Policía esperará instrucciones judiciales antes de intervenir sobre el rodado.

Respecto al destino de los prófugos, permanecen alojados en una comisaría de Senillosa, dado que ahí fueron arrestados. Los otros dos, capturados en la capital provincial, fueron trasladados a una dependencia ubicada sobre la calle Estatales Neuquinos. Al momento no trascendieron las nuevas imputaciones o medidas disciplinarias adoptadas respecto al personal de la U12.

El lugar por donde escaparon
El lugar por donde escaparon (Foto: LM Neuquén)

Quiénes son los presos

La fuga se produjo el día lunes e involucró a cuatro internos que se encontraban alojados en la Unidad de Detención N° 12 de Neuquén.

Los cuatro internos recientemente atrapados, eran Rogelio Rojas Cisterna, un preso con antecedentes de evasión reiterada en distintos penales de la provincia y de Río Negro. Según LM Neuquén, uno de los escapes anteriores de Rojas se produjo durante una consulta médica solicitada por el propio convicto, lo que evidencia un patrón en su modalidad de fuga.

Las autoridades también confirmaron la participación de Lucas Nicolás Cruces, otro interno con historial de evasiones penitenciarias previas. Diego Ezequiel Bastías fue identificado como el tercer prófugo, quien en 2023 resultó condenado por intento de femicidio tras un proceso judicial que concluyó con la declaración de responsabilidad por parte de un tribunal. El hecho que derivó en su procesamiento y posterior condena agravó la situación penal de Bastías antes de concretar la reciente fuga.

Respecto al cuarto integrante del grupo, Josué Jeremías Fresco, se informó que cumple condena en la unidad carcelaria ubicada en Domingo Matheu 4700 Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el delito por el que fue sentenciado ni sobre la duración de la pena.

Temas Relacionados

Fuga de presosPolicía de NeuquénGustavo PizarroNeuquénVolkswagen Virtusúltimas noticias

Últimas Noticias

Confirmaron la condenaron a un enfermero de Mar del Plata que abusó de una paciente que había sufrido un ACV

En mayo, Rubén Omar Rivas había sido condenado a 11 años de prisión e inhabilitado de manera perpetua

Confirmaron la condenaron a un

Revelaron que la enfermera de Jujuy asesinada por su ex pareja estaba viva cuando la Policía llegó, pero se fue sin actuar

Los efectivos acudieron al lugar de los hechos el lunes a las 23 horas tras varios llamados al 911. Sin embargo, se retiraron sin ingresar al inmueble. La autopsia reveló que Daniela Mamani murió al menos dos horas después

Revelaron que la enfermera de

Escándalo en Pinamar: filmaron a la tesorera municipal llevándose el dinero de la recaudación y fue desvinculada de su cargo

Norma Beatriz Watson quedó registrada en 11 videos mientras guardaba el efectivo del municipio en su cartera personal

Escándalo en Pinamar: filmaron a

Detuvieron a un hombre con pedido de captura en un control policial en Río Negro

El apresado viajaba como acompañante en un auto en la calle Hornero al 1500 de la localidad de Roca en Río Negro. Tenía una condena de cuatro años por una causa de estupefacientes y portación de armas

Detuvieron a un hombre con

Detuvieron a dos exmiembros de la Policía Bonaerense por el crimen de un jubilado de 79 en San Vicente

Varios sospechosos fueron arrestados en las últimas horas tras una serie de allanamientos por el asesinato de Edgardo Manuel Pino, quien fue hallado maniatado y amordazado en su casa. Un implicado continúa prófugo

Detuvieron a dos exmiembros de
DEPORTES
Mano a mano con Felipe

Mano a mano con Felipe Massa: su visión sobre Colapinto, su lucha tras el “crashgate” y por qué Verstappen puede ser el mejor de la historia

Atendió un almacén y reparte sus horas entre el remis y la facultad: la historia de superación de Bebu Verón, a horas de una velada histórica

Se confirmaron los 42 clasificados para el Mundial 2026

Cómo se jugará el Repechaje que repartirá los últimos 6 boletos para el Mundial 2026

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026: los grupos, los cabezas de serie y los 42 selecciones clasificadas

TELESHOW
El insólito momento que vivieron

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía: gestos de amor y regalos en el aeropuerto

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky viaja a Turquía en

Zelensky viaja a Turquía en busca de reactivar las negociaciones de paz con Rusia

El Ejército de Pakistán abatió cerca de 40 supuestos terroristas durante sus operaciones en la frontera con Afganistán

La UE expresó su preocupación por las próximas elecciones en Honduras y remarcó la necesidad de transparencia para los votantes

Taiwán impulsó su agenda ambiental en Paraguay para reforzar la cooperación y los vínculos institucionales bilaterales

Francia propondrá a la UE la creación de un régimen de sanciones específico contra el crimen organizado en el continente