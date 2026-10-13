Crimen y Justicia

Detuvieron a dos personas tras una serie de allanamientos por drogas en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico incautó marihuana, semillas de cannabis y otros elementos en procedimientos en Corral de Bustos y General Baldissera

Dos agentes con chalecos tácticos marcados con la sigla FPA introducen a una persona encapuchada en una camioneta policial
Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico ingresan a un detenido en un vehículo oficial durante un procedimiento en Córdoba. (Ministerio Público Córdoba)
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Tres allanamientos vinculados a una investigación por drogas terminaron con dos personas mayores de edad aprehendidas en las localidades de General Baldissera y Corral de Bustos, provincia de Córdoba. Los procedimientos fueron ejecutados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

La intervención abarcó tres domicilios situados en dos localidades del departamento Marcos Juárez. Según la información oficial, los registros permitieron el secuestro de dosis de marihuana, semillas de cannabis sativa y otros objetos considerados relevantes para el avance de la causa.

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La actuación judicial mantiene relación con un operativo anterior, concretado el 18 de septiembre en Isla Verde y General Baldissera. En ese caso, la FPA informó que fueron desarticulados tres puntos de venta de drogas y detenidas tres personas.

Los nuevos procedimientos se desarrollaron en inmuebles ubicados sobre calle Venezuela sin numeración y Pasaje Ernesto Cordero al 500, en General Baldissera. El tercer allanamiento tuvo lugar en una vivienda de calle San Martín al 100, en la ciudad de Corral de Bustos.

La FPA intervino en los tres domicilios como parte de una pesquisa dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez. Las autoridades no difundieron las identidades de las dos personas aprehendidas ni precisaron el vínculo que tendrían con los lugares inspeccionados.

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Durante las medidas ordenadas por la Justicia se incautaron varias dosis de marihuana y semillas de cannabis sativa. También fueron secuestrados elementos que quedaron incorporados a la investigación, aunque no se informó públicamente el detalle de esos objetos ni las cantidades exactas de sustancia hallada.

Los elementos incautados serán analizados dentro del expediente judicial. La información disponible no señala, por el momento, qué imputaciones podrían corresponderles a los aprehendidos ni si se solicitarán nuevas medidas en el marco de la causa.

La investigación tiene un antecedente inmediato en los procedimientos que la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó el pasado 18 de septiembre en Isla Verde y General Baldissera. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, aquella pesquisa se extendió durante varios meses y permitió identificar tres domicilios que estaban vinculados entre sí.

En ese operativo anterior, los agentes allanaron una vivienda de calle Maipú sin numeración, en Isla Verde, y otra ubicada sobre 25 de Mayo al 300, en General Baldissera. La actuación concluyó con la detención de tres hombres y con el cierre de tres puntos que, según la investigación oficial, eran utilizados para la venta de estupefacientes.

Un agente con chaleco táctico escolta por la espalda a un hombre esposado con buzo azul frente a una casa
Los efectivos de la FPA secuestraron dosis de marihuana y semillas de cannabis sativa en domicilios del departamento Marcos Juárez. (Ministerio Público Córdoba)

En total, se secuestraron dosis de marihuana y cocaína, $ 704.500, una escopeta calibre 16, 17 cartuchos, un automóvil, una motocicleta y otros materiales de interés. Además, indicó que las pesquisas atribuían a los investigados una modalidad de entrega a domicilio en ambas localidades.

Tras los tres allanamientos recientes, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez dispuso el traslado de las dos personas aprehendidas. Los objetos y sustancias decomisados quedaron a disposición de la Justicia para su incorporación a la causa.

La continuidad de la investigación dependerá de las resoluciones judiciales y del análisis de los materiales incautados.

A fines del mes pasado, más de 350 efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico participaron de un operativo que dejó 11 personas detenidas y el secuestro de drogas, dinero, vehículos y armas en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. El despliegue fue el resultado de una investigación que se extendió durante 12 meses bajo la conducción del Ministerio Público Fiscal.

La intervención incluyó 34 allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en los barrios Ameghino, Bello Horizonte, Nicolás Avellaneda y Los Olmos. En esos procedimientos se incautaron 5.768 dosis de cocaína, 246 dosis de marihuana y 26 plantas de cannabis sativa, de acuerdo con los datos informados sobre el caso.

Los investigadores encontraron además tres armas de fuego. La información disponible no detalla el tipo de armamento ni indica si las armas estaban registradas, si tenían municiones o si fueron sometidas a peritajes balísticos.

El procedimiento incluyó el secuestro de 10 automóviles y cinco motocicletas. Los vehículos serán parte de las pruebas a disposición de la Fiscalía, que deberá determinar su eventual relación con las actividades investigadas.

También fueron incautados $ 8.413.800 y USD 7.600, además de un dron y otros objetos que, según la pesquisa, estarían asociados a la venta de estupefacientes. La suma en efectivo y los medios de movilidad forman parte de los elementos que serán analizados dentro de la causa.

El valor estimado del total de los bienes secuestrados asciende a $ 144.516.500, según el reporte oficial del operativo. Ese cálculo comprende las sustancias, el dinero, los vehículos, las armas y los demás objetos retirados de los domicilios allanados.

La causa se centró en una presunta estructura dedicada a la venta minorista de estupefacientes. Según la investigación judicial, los sospechosos ofrecían sustancias en espacios públicos y, además, empleaban puntos fijos de venta y entregas a domicilio para llegar a sus clientes.

Los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo judicial junto con los detenidos. La investigación estableció que las personas arrestadas estarían vinculadas con maniobras de comercialización de drogas en el ámbito local.

La actuación fue supervisada por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Villa María, que interviene en el expediente. No se difundieron las identidades de las 11 personas detenidas ni precisiones sobre los cargos que podrían afrontar.

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