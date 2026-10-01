Crimen y Justicia

Golpe al narcotráfico en Córdoba: detuvieron a 11 personas y secuestraron casi 6 mil dosis de droga

La Fuerza Policial Antinarcotráfico incautó 7 mil dólares y $8.413.800 en el marco de una investigación que se extendió durante 12 meses y permitió el allanamiento de 34 domicilios en simultáneo

Un arma de fuego, municiones, fajos de billetes de moneda argentina y bolsas con sustancia blanca junto a carteles numerados de la policía FPA
El valor total de la sustancia, los vehículos, las armas y el dinero secuestrado en Córdoba ascendió a 144 millones de pesos. (Ministerio Público de Córdoba)
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Más de 350 efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico participaron de un operativo que dejó 11 personas detenidas y el secuestro de drogas, dinero, vehículos y armas en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. El despliegue fue el resultado de una investigación que se extendió durante 12 meses bajo la conducción del Ministerio Público Fiscal.

La intervención incluyó 34 allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en los barrios Ameghino, Bello Horizonte, Nicolás Avellaneda y Los Olmos. En esos procedimientos se incautaron 5.768 dosis de cocaína, 246 dosis de marihuana y 26 plantas de cannabis sativa, de acuerdo con los datos informados sobre el caso.

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Los investigadores encontraron además tres armas de fuego. La información disponible no detalla el tipo de armamento ni indica si las armas estaban registradas, si tenían municiones o si fueron sometidas a peritajes balísticos.

Según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el procedimiento incluyó el secuestro de 10 automóviles y cinco motocicletas. Los vehículos serán parte de las pruebas a disposición de la Fiscalía, que deberá determinar su eventual relación con las actividades investigadas.

También fueron incautados $ 8.413.800 y USD 7.600, además de un dron y otros objetos que, según la pesquisa, estarían asociados a la venta de estupefacientes. La suma en efectivo y los medios de movilidad forman parte de los elementos que serán analizados dentro de la causa.

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El valor estimado del total de los bienes secuestrados asciende a $ 144.516.500, según el reporte oficial del operativo. Ese cálculo comprende las sustancias, el dinero, los vehículos, las armas y los demás objetos retirados de los domicilios allanados.

La causa se centró en una presunta estructura dedicada a la venta minorista de estupefacientes. Según la investigación judicial, los sospechosos ofrecían sustancias en espacios públicos y, además, empleaban puntos fijos de venta y entregas a domicilio para llegar a sus clientes.

Los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo judicial junto con los detenidos. La investigación estableció que las personas arrestadas estarían vinculadas con maniobras de comercialización de drogas en el ámbito local.

La actuación fue supervisada por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Villa María, que interviene en el expediente. No se difundieron las identidades de las 11 personas detenidas ni precisiones sobre los cargos que podrían afrontar.

Un hombre sentado en el suelo junto a un árbol permanece rodeado por efectivos vestidos con uniforme táctico negro
Un operativo con más de 350 efectivos policiales culminó con 11 detenidos tras 34 allanamientos simultáneos en Villa María. (Ministerio Público de Córdoba)

Desbarataron una banda narco en Lugano y secuestraron 1700 dosis de cocaína

A principios del mes de agosto, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desbarató una banda narco que operaba en el barrio porteño de Lugano y detuvo a seis integrantes en el marco de una serie de allanamientos realizados ese miércoles. El operativo permitió además el secuestro de más de 1.700 dosis de pasta base y cocaína, y todos los arrestados registraban antecedentes penales.

La acción se concentró en la zona del barrio Mugica y derivó en diez procedimientos simultáneos. Entre los detenidos se encontraba la principal investigada: una mujer de 32 años que, al momento de su captura, portaba una tobillera electrónica y cumplía arresto domiciliario por otra causa de comercialización de estupefacientes, según una disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11.

De acuerdo con la investigación, la organización desarticulada no solo se dedicaba a la venta de drogas, sino que contaba con una estructura de vigilancia propia. Algunos de sus integrantes actuaban como alertadores distribuidos en distintos sectores del barrio, con la función de detectar y advertir ante la presencia policial o de personas ajenas al grupo.

Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 1, a cargo del juez Rodolfo Ariza Clérici, ante la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE). La intervención de ese organismo especializado refleja la escala del caso y el grado de organización atribuido a la banda.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se pronunció sobre el operativo a través de su cuenta en la red social X. “Desmantelamos un clan narco en Lugano. 6 detenidos, 10 allanamientos y más de 1.700 dosis de pasta base y cocaína secuestradas”, escribió el funcionario, y añadió: “No les vamos a dejar un solo lugar donde esconderse a estos delincuentes. Ley y orden”.

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