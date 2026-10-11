Crimen y Justicia

Tragedia en Moreno: un pitbull mató a un nene de 4 años y detuvieron a su madrina, que había quedado a cargo del niño

El ataque ocurrió el sábado en una vivienda de Francisco Álvarez. La mujer quedó aprehendida por homicidio culposo y deberá comparecer ante la Fiscalía

Perro Pitbull
El pitbull habría atacado al menor tras ingresar a la casa a través de un ventiluz (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un nene de cuatro años murió tras ser atacado por un perro pitbull en una vivienda de la localidad de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno. El hecho ocurrió este sábado, cuando el menor se encontraba al cuidado de su madrina, quien se había ausentado momentáneamente de la casa. Luego de la tragedia, la Justicia dispuso la aprehensión de la mujer por el delito de homicidio culposo, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El episodio ocurrió en el barrio “La Providencia”, donde efectivos del Comando de Patrullas acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre el ataque de un perro a un menor.

PUBLICIDAD

Cuando llegó la ambulancia, el personal médico constató que el niño ya había fallecido.

De acuerdo con el parte policial, los padres de la víctima habían salido a llevar a otro de sus hijos y el chico había quedado al cuidado de su madrina. La mujer, que se encontraba en estado de shock cuando llegaron los efectivos, relató que se había ausentado por un instante y que, al regresar, el perro había atacado al menor.

Según publicó el portal Primer Plano Online, el nene había ido a pasar unos días a la casa de su madrina, ubicada en la calle Fresnos al 2500.

PUBLICIDAD

El mismo medio identificó a la mujer como Yohana M., de 31 años, y señaló que había salido con su pareja para buscar a su hija a una actividad de patín. Durante ese lapso, el chico habría quedado solo en la vivienda.

De acuerdo con el portal local, el pitbull habría ingresado a la casa a través de un ventiluz y atacado al menor. Cuando la mujer regresó, encontró al animal sobre el cuerpo del nene.

Tras el ataque, la fiscal Carina Saucedo, titular de UFI N°2 de Morón, dispuso la aprehensión de la madrina, quien será trasladada este domingo a sede fiscal, donde se definirá cómo continúa su situación procesal.

En paralelo, según consignó Primer Plano Online, la Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo del menor a la morgue judicial para la realización de la autopsia. El perro quedó a disposición del área de Zoonosis municipal.

El episodio ocurrió en el barrio La Providencia, de Francisco Álvarez, en Moreno
El episodio ocurrió en el barrio La Providencia, de Francisco Álvarez, en Moreno

Antecedente

El caso de Moreno tiene un antecedente reciente en el conurbano bonaerense. A fines de agosto, una beba de cinco meses murió tras ser atacada por un pitbull en la localidad de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. La víctima, identificada como Emma Eluney Cabral, había ido con su madre a visitar a su abuela a una vivienda ubicada en la calle O’Brien al 4300. Según la reconstrucción policial, en un descuido el animal ingresó a la habitación y mordió a la pequeña en la cabeza.

Tras el ataque, la madre salió desesperada con su hija en brazos y recibió ayuda de los vecinos para trasladarla al Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, donde los médicos intentaron estabilizarla, pero no lograron salvarle la vida. Una tía de la víctima aseguró que el perro ya había protagonizado otros ataques en el barrio. “Ya mató a otros perros, mordió gente, pero para ellos no hace nada”, sostuvo en declaraciones a un medio local.

La investigación quedó a cargo del fiscal Rubén Moreno, titular de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de San Martín, quien ordenó distintas medidas para reconstruir las circunstancias del ataque y determinar eventuales responsabilidades. Entre ellas, se dispuso el análisis de testimonios y pericias para establecer qué medidas de seguridad existían en la vivienda. El pitbull fue trasladado a una dependencia de Zoonosis, donde quedó aislado y bajo observación.

Temas Relacionados

PitbullMorenoMuerteÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuatro lingotes de oro hallados en Caleta Olivia reavivan el caso de un misterioso robo a una minera

El material, de 2,576 kilos, fue secuestrado de forma preventiva durante allanamientos. Investigan si puede vincularse al asalto a Patagonia Gold de 2023

Cuatro lingotes de oro hallados en Caleta Olivia reavivan el caso de un misterioso robo a una minera

Cómo fue la última cita de “Eluney”, la viuda negra que vivía a todo lujo: fotos, videos y testigos

Lourdes Milagros Rodríguez, de 21 años, fue procesada con prisión preventiva por el robo a un hombre que, según la investigación, adormeció tras un encuentro

Cómo fue la última cita de “Eluney”, la viuda negra que vivía a todo lujo: fotos, videos y testigos

Batalla campal a la salida de un boliche en Mar del Plata: golpes, corridas y un auto en contramano en plena avenida

La violenta pelea ocurrió durante la madrugada de este domingo, en la intersección de Independencia con la calle Brown. Un vecino filmó la secuencia desde un departamento y registró el enfrentamiento entre los jóvenes mientras un automovilista hacía maniobras peligrosas

Batalla campal a la salida de un boliche en Mar del Plata: golpes, corridas y un auto en contramano en plena avenida

A un año de la desaparición de la pareja de jubilados de Chubut, cuáles son las hipótesis bajo análisis

La pareja fue vista por última vez el 11 de octubre de 2025, cuando partió hacia Camarones. Seis días más tarde encontraron su camioneta vacía en el Zanjón de Visser con sus pertenencias en el interior

A un año de la desaparición de la pareja de jubilados de Chubut, cuáles son las hipótesis bajo análisis

Crimen del gendarme en El Palomar: los acusados admitieron su responsabilidad, pero no irán a prisión perpetua

El comandante mayor Guillermo Alfredo López fue asesinado de varios disparos en noviembre de 2024. Por el hecho, cinco integrantes de "Los beibys" de zona oeste llegaron a la instancia del juicio oral

Crimen del gendarme en El Palomar: los acusados admitieron su responsabilidad, pero no irán a prisión perpetua

DEPORTES

El argentino Nico Varrone definió su futuro: dónde correrá en 2027 tras su paso por la Fórmula 2

El argentino Nico Varrone definió su futuro: dónde correrá en 2027 tras su paso por la Fórmula 2

“¿Qué está pasando?”: la desolación de Franco Colapinto por la radio de Alpine al abandonar en Singapur por una falla

San Lorenzo recibe a Deportivo Riestra por la fecha 12 del Torneo Clausura: la agenda completa del domingo

El emocionante mensaje de Dibu Martínez a Lionel Messi en una camiseta firmada tras su despedida de la selección argentina

¿El heredero de Chocolatito González? Jordan “La Cobra” Orozco busca devolver a Nicaragua a la cima del boxeo

TELESHOW

Rusherking y Stef Jegier, juntos en una feria de Recoleta: caminata, charla y gestos de cariño

Rusherking y Stef Jegier, juntos en una feria de Recoleta: caminata, charla y gestos de cariño

Luis Novaresio y una pregunta que decidió responder en vivo: “Hay que tener acuerdos”

Andrea Rincón recordó el quiebre de su amistad con Julieta Ortega: "No se remontó"

Carlos Santamaría contó cómo se hizo actor por un consejo de Vinícius de Moraes

El emotivo apoyo de Gustavo Yankelevich ante el crudo testimonio de su nieto Valentín sobre su padre: “La vida vale la pena vivirla”

INFOBAE AMÉRICA

Lee Krasner: la artista que vivió a la sombra de Pollock y trabajó en su granero tras su muerte, al fin tiene su muestra en el Met

Lee Krasner: la artista que vivió a la sombra de Pollock y trabajó en su granero tras su muerte, al fin tiene su muestra en el Met

El camino: cinta que entrelaza siete relatos de la historia cubana tras siete años de rodaje

Adolescente despierta en su propio ataúd después de creerla muerta en Guatemala

Padre e hijo fueron detenidos por Interpol Santo Domingo, acusados de tráfico de drogas en Italia

Investigan retiro espiritual en Costa Rica por presunta estafa: el líder decía ser “la mano de Dios”