Sociedad

Murió una beba de cuatro meses tras ser atacada por un pitbull en Malvinas Argentinas

La víctima fue identificada como Emma Cabral. La Justicia investiga cómo ocurrió el ataque dentro de una vivienda de la calle O’Brien al 4300. El perro fue trasladado a Zoonosis

Cabeza de un perro pitbull con la boca abierta y colmillos visibles frente a una calle residencial y un letrero con la frase Cuidado perro.
Las circunstancias del ataque aún son materia de investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un perro pitbull mató este domingo a una beba de cuatro meses en Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Ahora, al Justicia intenta esclarecer en qué circunstancias ocurrió todo.

El caso tuvo como escenario una vivienda de la calle O’Brien al 4300. La víctima fue identificada como Emma Cabral, una niña de apenas cuatro meses. La información disponible hasta ahora indica que el perro involucrado es un pitbull, raza que quedó consignada en las actuaciones iniciales. Los investigadores concentran su trabajo en la reconstrucción de los minutos previos al ataque, un punto central para determinar la eventual cadena de responsabilidades.

PUBLICIDAD

En el lugar se desplegaron las primeras actuaciones policiales y judiciales una vez que se confirmó la muerte de la beba. A partir de ese momento, el caso pasó a la órbita de la Fiscalía competente, que ordenó medidas para preservar elementos de interés para el expediente.

Según datos del portal Informe Norte, la pesquisa busca establecer cómo se produjo el ataque, qué personas se encontraban en la vivienda al momento del hecho y si existieron condiciones previas que puedan resultar relevantes para la causa.

PUBLICIDAD

Entre las decisiones inmediatas adoptadas por la Justicia, una de las principales fue el retiro del animal del domicilio. El perro fue trasladado a la dependencia de Zoonosis local, donde permanecerá aislado y bajo observación durante diez días, de acuerdo con los protocolos sanitarios y de comportamiento que suelen aplicarse en este tipo de casos. Esa medida apunta a verificar el estado del animal y a incorporar al expediente los informes técnicos que puedan surgir de ese seguimiento.

Una calle de cemento con viviendas, árboles, postes de luz, cables aéreos y automóviles estacionados a ambos lados
La zona en la que ocurrió el hecho (Google Maps)

Además, la Fiscalía ordenó la revisión de testimonios, informes periciales y cualquier otro elemento que permita establecer cómo se encontraba la menor, qué medidas de resguardo existían dentro de la vivienda y cuál era la situación del perro antes del episodio.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la mecánica completa del ataque ni sobre posibles antecedentes del animal. La ausencia de datos forma parte de los aspectos que la investigación deberá despejar en las próximas horas a medida que se incorporen nuevas actuaciones.

La causa ya fue formalmente judicializada tras la confirmación del fallecimiento de la beba. Esa instancia marca el inicio de un proceso orientado a fijar responsabilidades penales o civiles si de la investigación surgen elementos para avanzar en ese sentido. En expedientes de este tipo, la fiscalía suele trabajar sobre la base de pericias, declaraciones testimoniales y documentación médica vinculada a la víctima.

No es el único caso de estas características que se registra en el mes de agosto. De hecho, en la provincia de Córdoba, un niño de 3 años murió tras ser atacado por el pitbull de un vecino. Fuentes policiales informaron a Infobae que el chico se encontraba junto a su papá en la vía pública cuando el perro lo atacó.

Como consecuencia, el menor resultó herido en el rostro y el cuello, por lo que fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield. Minutos después, los médicos constataron su fallecimiento.

Tanto la Policía de Córdoba como la Justicia trabajan para establecer en qué circunstancias ocurrió el ataque y determinar responsabilidades.

Temas Relacionados

Malvinas ArgentinasPitbullperromuerte de bebés

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Declaran la madre y la hermana de Candela Arizaga en la causa contra Facundo Moyano: la historia de Instagram que quedó bajo la lupa

Las dos fueron citadas para este lunes. La hermana deberá explicar por qué publicó un mensaje contra el dirigente sindical tras conocerse los videos de la joven corriendo por Belgrano y lo borró una hora después

Declaran la madre y la hermana de Candela Arizaga en la causa contra Facundo Moyano: la historia de Instagram que quedó bajo la lupa

Cayó “Paranacito” en un megaoperativo narco en Florencio Varela y Quilmes: lo vinculan con el crimen del sargento Facundo Giménez

La Policía Bonaerense realizó 30 allanamientos que terminaron con 18 detenidos. El principal investigado tiene 24 años y está señalado como presunto jefe de una organización dedicada a la venta de drogas. Los detalles

Cayó “Paranacito” en un megaoperativo narco en Florencio Varela y Quilmes: lo vinculan con el crimen del sargento Facundo Giménez

Así fue la detención de Callejero Fino: circulaba en una camioneta sin patente y con una Glock .40 en la guantera

El cantante fue interceptado por agentes del Centro de Operaciones Tigre y de la Policía Bonaerense cuando circulaba por Villa La Ñata. En el vehículo encontraron un arma con la numeración suprimida y 12 municiones. El video del procedimiento

Así fue la detención de Callejero Fino: circulaba en una camioneta sin patente y con una Glock .40 en la guantera

Una mujer discutió con su ex pareja, le arrojó agua hirviendo y le provocó quemaduras de segundo grado: quedó detenida

Sucedió en Resistencia, Chaco. Claudia Elizabeth Romero fue localizada cuatro días después del ataque y permanece alojada en la Comisaría 14ª Metropolitana. La víctima, de 27 años, está internado en el Hospital Julio C. Perrando

Una mujer discutió con su ex pareja, le arrojó agua hirviendo y le provocó quemaduras de segundo grado: quedó detenida

Tragedia en Córdoba: un guardia de seguridad murió tras quedar atrapado en el ascensor de un edificio

Personal de Bomberos, el servicio de emergencias y la Policía Judicial trabajaron este domingo en el barrio General Paz tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de aproximadamente 49 años, que estaba aprisionado por el mecanismo del elevador

Tragedia en Córdoba: un guardia de seguridad murió tras quedar atrapado en el ascensor de un edificio

DEPORTES

Mariano Navone le rompió a Novak Djokovic una racha de 20 años en Grand Slams: todos los triunfos argentinos ante la leyenda

Mariano Navone le rompió a Novak Djokovic una racha de 20 años en Grand Slams: todos los triunfos argentinos ante la leyenda

Histórico golpe del argentino Mariano Navone: venció a Novak Djokovic en el US Open

Djokovic, al límite en el US Open: vomitó durante el maratónico juego ante Mariano Navone y reavivó las dudas sobre su estado físico

Un niño del Corinthians tuvo que ser escoltado por la policía luego de que Neymar le regalara su camiseta del Santos: el tenso momento

Tomás Etcheverry, el primer triunfo argentino en el US Open: Solana Sierra se despidió en el debut

TELESHOW

La emoción de Charlotte Caniggia en Gran Hermano: “Mi mamá nunca me dijo que estaba orgullosa de mí”

La emoción de Charlotte Caniggia en Gran Hermano: “Mi mamá nunca me dijo que estaba orgullosa de mí”

Marcelo Tinelli y Nico Occhiato recrearon el espíritu de Videomatch: humor, imitaciones y el recuerdo del clásico de la TV

El desconsolado llanto de Daniela Celis: “No lo puedo creer, se los juro”

La guionista de Barreda, el film sobre el cuádruple femicida, salió al cruce por un desagradable tweet: “Punto para él”

Lali Espósito abrió el álbum de su divertida despedida de soltera en Brasil: la famosa pareja que llevó en una remera

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán afirmó que atacó una instalación militar de EEUU en Emiratos Árabes Unidos

El régimen de Irán afirmó que atacó una instalación militar de EEUU en Emiratos Árabes Unidos

EEUU anticipó nuevas sanciones contra Irán y buscará respaldo en el G20 para profundizar la presión económica sobre Teherán

Más de cinco millones de dominicanos siguen sin actualizar su documento de identidad

23 opositores siguen desaparecidos tras ser detenidos en Nicaragua, denuncia ONG

Colombiana es detenida por presunta venta de bases de datos de entidades estatales de Panamá