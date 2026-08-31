Murió una beba de cuatro meses tras ser atacada por un pitbull en Malvinas Argentinas

Las circunstancias del ataque aún son materia de investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un perro pitbull mató este domingo a una beba de cuatro meses en Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Ahora, al Justicia intenta esclarecer en qué circunstancias ocurrió todo.

El caso tuvo como escenario una vivienda de la calle O’Brien al 4300. La víctima fue identificada como Emma Cabral, una niña de apenas cuatro meses. La información disponible hasta ahora indica que el perro involucrado es un pitbull, raza que quedó consignada en las actuaciones iniciales. Los investigadores concentran su trabajo en la reconstrucción de los minutos previos al ataque, un punto central para determinar la eventual cadena de responsabilidades.

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En el lugar se desplegaron las primeras actuaciones policiales y judiciales una vez que se confirmó la muerte de la beba. A partir de ese momento, el caso pasó a la órbita de la Fiscalía competente, que ordenó medidas para preservar elementos de interés para el expediente.

Según datos del portal Informe Norte, la pesquisa busca establecer cómo se produjo el ataque, qué personas se encontraban en la vivienda al momento del hecho y si existieron condiciones previas que puedan resultar relevantes para la causa.

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Entre las decisiones inmediatas adoptadas por la Justicia, una de las principales fue el retiro del animal del domicilio. El perro fue trasladado a la dependencia de Zoonosis local, donde permanecerá aislado y bajo observación durante diez días, de acuerdo con los protocolos sanitarios y de comportamiento que suelen aplicarse en este tipo de casos. Esa medida apunta a verificar el estado del animal y a incorporar al expediente los informes técnicos que puedan surgir de ese seguimiento.

La zona en la que ocurrió el hecho (Google Maps)

Además, la Fiscalía ordenó la revisión de testimonios, informes periciales y cualquier otro elemento que permita establecer cómo se encontraba la menor, qué medidas de resguardo existían dentro de la vivienda y cuál era la situación del perro antes del episodio.

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Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la mecánica completa del ataque ni sobre posibles antecedentes del animal. La ausencia de datos forma parte de los aspectos que la investigación deberá despejar en las próximas horas a medida que se incorporen nuevas actuaciones.

La causa ya fue formalmente judicializada tras la confirmación del fallecimiento de la beba. Esa instancia marca el inicio de un proceso orientado a fijar responsabilidades penales o civiles si de la investigación surgen elementos para avanzar en ese sentido. En expedientes de este tipo, la fiscalía suele trabajar sobre la base de pericias, declaraciones testimoniales y documentación médica vinculada a la víctima.

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No es el único caso de estas características que se registra en el mes de agosto. De hecho, en la provincia de Córdoba, un niño de 3 años murió tras ser atacado por el pitbull de un vecino. Fuentes policiales informaron a Infobae que el chico se encontraba junto a su papá en la vía pública cuando el perro lo atacó.

Como consecuencia, el menor resultó herido en el rostro y el cuello, por lo que fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield. Minutos después, los médicos constataron su fallecimiento.

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Tanto la Policía de Córdoba como la Justicia trabajan para establecer en qué circunstancias ocurrió el ataque y determinar responsabilidades.