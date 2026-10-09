Luego de que Candela Arizaga negara haber denunciado a Facundo Moyano por violencia, se conocieron nuevas fotos de la pareja en España

Candela Arizaga y Facundo Moyano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de que trascendiera que la Fiscalía especializada que investiga a Facundo Moyano por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género volvería a citar a Candela Arizaga cuando regrese al país, la influencer desmintió por medio de redes sociales haber denunciado a su pareja.

“Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia, la cual nunca existió”, escribió Arizaga en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. El descargo de la joven se conoció luego de que se diera a conocer que la pareja se había reencontrado en España, pese a la vigencia de una restricción de acercamiento.

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A raíz de esto, la influencer cuestionó las versiones que circularon desde el 4 de agosto, día en el que se difundieron imágenes suyas mientras corría semidesnuda por la avenida del Libertador, a la altura del barrio porteño de Belgrano. “De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, apuntó.

En este sentido, la joven pidió prudencia frente a las críticas y remarcó: “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar, pónganse a investigar un poco de la situación”. Seguido al descargo, Moyano publicó una serie de imágenes junto a ella, donde la pareja posó abrazada y sonriente en un muelle.

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El descargo de Arizaga sobre la denuncia contra Facundo Moyano

“Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”, escribió el dirigente sindical en la publicación. Además, en una de las fotos se pudo ver un collar que habría sido un regalo del ex diputado para su novia.

Previo a esto, fuentes oficiales del caso explicaron a Infobae que la citación que realizaría la Fiscalía especializada en violencia de género buscaría garantizar el resguardo de la joven. Asimismo, se espera que pueda ampliar su declaración con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario y bajo condiciones de resguardo.

Por el momento, no hay una fecha definida, ya que la convocatoria dependerá de cuándo Arizaga vuelva al país. Mientras tanto, la causa continúa en trámite y la restricción judicial que impide el contacto entre ambos sigue vigente en territorio argentino. La disposición establece que Moyano no puede acercarse a menos de 300 metros de Arizaga ni comunicarse con ella.

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La investigación se inició el 4 de agosto, luego de que Arizaga fuera vista corriendo semidesnuda por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. La intervención de la Policía de la Ciudad derivó en la apertura del expediente para establecer qué había sucedido previamente en el departamento del ex diputado.

La influencer desmintió haber denunciado a su pareja por violencia de género

Por otro lado, la fiscal Florencia Nocerez incorporó al expediente una investigación por una presunta desobediencia. La medida apunta a determinar si ambos se encontraron en el Aira Apart Hotel, ubicado en avenida Belgrano 538, pese a la prohibición de acercamiento que rige en el expediente.

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El expediente paralelo se abrió a partir de publicaciones en redes sociales que indicaban que ambos podrían haber estado en ese establecimiento. Para verificar si Arizaga ingresó al hotel mientras Moyano se hospedaba allí, entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, la Fiscalía pidió información al alojamiento, secuestró las grabaciones de las cámaras de seguridad e incorporó registros telefónicos.

Además, esta semana, la Justicia recibió los resultados del análisis de geolocalización de los celulares de los involucrados. La pericia fue realizada por la Unidad Especializada en Violencia de Género, Diversidad y Discriminación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), organismo que depende del Ministerio Público Fiscal porteño.

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Facundo Moyano y Candela Arizaga durante su viaje por España

El estudio comparó los registros de antenas de dos empresas de telefonía para precisar la ubicación aproximada de los dispositivos. Según el informe, los teléfonos de Moyano y Arizaga registraron actividad en celdas cercanas al hotel durante el 1, el 7 y el 11 de septiembre.

La coincidencia más extensa se produjo entre la noche del 1 de septiembre y la tarde del 3. El teléfono de Arizaga comenzó a emitir señal en la zona a las 23:42 del primer día y permaneció activo hasta las 15:55 del 3, durante casi 40 horas. En ese mismo lapso, el dispositivo de Moyano registró actividad desde las 4:29 del 1 hasta las 23:50 del 3.

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El 7 de septiembre, el celular de la joven tuvo señal entre las 00:20 y las 11:06, mientras que el de Moyano lo hizo entre las 2:33 y las 21:27. La tercera coincidencia fue el 11: el dispositivo de Arizaga estuvo activo entre las 00:08 y las 23:42, y el del dirigente sindical, entre las 3:13 y las 9:12.