Crimen y Justicia

Lo condenaron como miembro de una banda narco de Rosario, salió de prisión y mató a golpes a una mujer para robarle

Abel “Barba” Bertoni había salido de prisión la semana pasada tras cumplir una condena por integrar la organización de Alejandro “Chucky Monedita” Núñez. La víctima, Roxana Villarreal, de 58 años, lo había contratado para hacer arreglos en su casa de Capitán Bermúdez. El acusado fue detenido y quedó en prisión preventiva

Cayó un integrante de la banda narco de Chucky monedita
Tras el crimen, Bertoni arrancó las cámaras de vigilancia que habían sido instalada en la cocina y en el patio, y huyó por la puerta que da a la calle
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Un delincuente de 40 años que la semana pasada salió de prisión tras haber cumplido una condena como miembro de la banda narco rosarina liderada por el recluso Alejandro Núñez, alias “Chucky Monedita”, volvió a ser detenido. Se trata de Abel “Barba” Bertoni, quien fue acusado este jueves de haber matado a golpes a una mujer de 58 años para robarle el pasado martes. El homicidio ocurrió el martes en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez, en el domicilio de la víctima, Roxana “Tati” Villarreal, quien había contratado al maleante para hacer una refacción en su casa, ya que se presentó como albañil.

La audiencia se celebró en los Tribunales provinciales de San Lorenzo, donde el fiscal Aquiles Balbis precisó que Bertoni atacó a la mujer el pasado martes, entre las 10.57 y las 11.36. Según explicó, se presentó en el domicilio ubicado en 9 de Julio al 500 para arreglar un problema de humedad que tenía la mujer con una medianera de un vecino, pero la arrojó al piso y le propinó una golpiza que resultó fatal.

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“La tuvimos que velar a cajón cerrado porque estaba desfigurada”, expresó este jueves su hijo Alexis en diálogo con Canal 3.

Después de haber matado a Villarreal –cuyo cuerpo fue encontrado en horas de la noche por sus familiares y tenía traumatismos en el rostro y en el cráneo–, el ladrón tomó algunas pertenencias, arrancó las cámaras de vigilancia que habían sido instalada en la cocina y en el patio, y huyó por la puerta que da a la calle.

Alexis, el hijo de la víctima, ponderó que Bertoni sustrajo una alianza de oro y un celular. “Un tipo así de peligroso no puede estar en la calle”, reclamó.

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Cayó un integrante de la banda narco de Chucky monedita
Abel “Barba” Bertoni al momneto de su detención. Había salido de prisión la semana pasada

Al salir del domicilio, Bertoni quedó captado por las cámaras de vigilancia de domicilios de la cuadra. En las imágenes se pudo ver con nitidez que vestía una gorra blanca, una camiseta de Newell’s y se limpió las manos con un trapo. También se apreció que descartó unos lentes, volvió a ingresar a la casa de Villarreal y se retiró con una bolsa, cuyo contenido se desconoce.

“La semana pasada salió de prisión”, dijo este jueves el secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira en conferencia de prensa.

El fiscal Balbis añadió dos datos más sobre el caso. En primer término, que la víctima tenía un pizarrón en su propiedad, donde había anotado el trabajo de albañilería que necesitaba hacer. Casualmente, escribió con fibrón “Abel - 1 cemento, 1 ceresita” y una línea telefónica”.

En segundo lugar, el ladrón, al momento de ser detenido el miércoles en un domicilio de San Lorenzo al 2500, en Capitán Bermúdez, presentaba heridas en dedos, en una mano y en un antebrazo. Se presume que fueron rasguños de “Tati”, que se defendió ante el ataque.

Cayó un integrante de la banda narco de Chucky monedita
Luego de matar a la mujer se limpió las manos con un trapo

Tras escuchar la evidencia, el juez penal de primera instancia Carlos Gazza ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para el imputado.

Según constató Infobae, Bertoni fue condenado a 4 años de prisión efectiva en febrero de 2022 –al aceptar un juicio abreviado– como miembro de la asociación ilícita liderada por “Chucky Monedita”, un preso que a la postre fue acusado en 2024 como el presunto instigador de algunos de los crímenes al azar de trabajadores que fueron perpetrados en Rosario.

El rol de “Barba” en la banda de Núñez era bastante claro para la investigación que en aquel entonces llevó adelante el fiscal Pablo Socca: era quien trasladaba a gatilleros para cometer balaceras, escondía las motos y las armas usadas.

Cayó un integrante de la banda narco de Chucky monedita
Las prendas que el acusado usó el día del crimen

En las intervenciones telefónicas realizadas al delincuente se detectaron que constantemente hablaba de haber participado en balaceras en la zona sur de Rosario que ocurrieron en un contexto de disputas territoriales para la venta de droga al menudeo.

El propio Bertoni también quedó vinculado a uno de los intentos de asesinato del mecánico Carlos Argüelles, un miembro de la banda narco de Esteban Lindor Alvarado que luego declaró como “arrepentido” y fue asesinado de múltiples disparos en su taller de la zona oeste en septiembre de 2021.

“Barba” y un sicario de “Chucky Monedita” habían ido a matar a Argüelles en octubre de 2020, pero el plan se frustró porque el día que tenían que cometerlo el gatillero, Jonatan Ribles, se quedó dormido. Ribles, cabe destacar, luego fue condenado a 12 años de prisión.

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