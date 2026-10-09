Crimen y Justicia

Imputaron al ex intendente de Aguas Blancas como jefe de una asociación ilícita y dispusieron su prisión preventiva

La fiscalía sostuvo que Carlos Martínez lideraba una organización que buscaba incorporar al circuito legal dinero de origen ilícito. El magistrado también consideró que existía riesgo de fuga

Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas, fue imputado en una causa federal por presunto lavado de activos
Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas, fue imputado en una causa federal por presunto lavado de activos
Guardar

El exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, quedó imputado como jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos de origen delictivo. El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, ordenó además su prisión preventiva por dos meses y fijó un plazo de seis meses para el avance de la investigación.

La decisión fue tomada durante una audiencia de formalización solicitada por la Procuraduría de Narcocriminalidad del Noroeste Argentino (PROCUNAR NOA). El exjefe comunal fue detenido luego de haberse presentado en una dependencia de la Policía de Salta, tras permanecer prófugo desde el sábado pasado.

PUBLICIDAD

La investigación apunta a una estructura que habría utilizado empresas y contrataciones de la Municipalidad de Aguas Blancas para incorporar al circuito legal fondos provenientes del narcotráfico, el contrabando y otros delitos.

Los investigadores también analizan si parte de esos recursos se destinó a la compra de votos durante la campaña electoral de 2023 y a la protección de funcionarios. Esos extremos forman parte de la acusación y deberán ser probados durante la investigación judicial.

La Justicia Federal dispuso dos meses de prisión preventiva para el exjefe comunal
La Justicia Federal dispuso dos meses de prisión preventiva para el exjefe comunal

La pesquisa comenzó cerca de dos años atrás y, de acuerdo con la fiscalía, las maniobras bajo análisis continuaron aun después de que Martínez dejara la intendencia, en septiembre de 2024.

PUBLICIDAD

En la audiencia intervinieron la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, en representación de PROCUNAR NOA; el fiscal coadyuvante Ezequiel Coscia, y el fiscal Alberto Barbuto, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

El sábado 3 de octubre de 2026, Gendarmería Nacional realizó 32 allanamientos en el marco de la causa federal. En los procedimientos fueron detenidas 11 personas, entre ellas familiares de Martínez y dos contadores, según la información difundida sobre el expediente.

El martes 6 de octubre, la fiscalía imputó a ese grupo por su presunta participación en la organización investigada. Siete de los acusados quedaron con prisión preventiva, mientras que los restantes recibieron medidas menos restrictivas.

Sin embargo, Martínez no fue detenido durante esos procedimientos ya que según expusieron los investigadores, habría tenido información anticipada sobre los operativos. El exintendente se presentó el miércoles 7 de octubre en una dependencia policial de Orán, donde quedó a disposición de la Justicia.

El juez Gustavo Montoya, imputó a Martínez como presunto jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos y ordenó su prisión preventiva por dos meses. La medida fue solicitada por la fiscalía, que advirtió riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El exintendente será trasladado al penal de Villa Las Rosas.

La defensa del exintendente cuestionó la medida y alegó problemas de salud, en particular antecedentes de intervenciones quirúrgicas en la cabeza. Sin embargo, la única constancia médica presentada durante la audiencia databa de cuatro meses atrás.

Frente a ese planteo, la fiscalía presentó documentación de la clínica donde Martínez había sido atendido. Según expusieron los acusadores, esos registros indicaban una evolución favorable de su estado de salud.

Para fundamentar la prisión preventiva, los fiscales también aludieron a la cercanía de Aguas Blancas con Bolivia, a la capacidad económica que le atribuyen al exfuncionario y a las relaciones que habría mantenido en la región a partir de su trayectoria política. A criterio de la fiscalía, esos factores incrementaban el riesgo de que se sustrajera nuevamente de la Justicia.

La situación judicial de Martínez registra antecedentes desde noviembre de 2023, cuando su hermano César “Oreja” Martínez fue asesinado en San Ramón de la Nueva Orán. En abril de 2024, la vivienda del entonces intendente de Aguas Blancas fue allanada en el marco de esa investigación.

En septiembre de ese año, Martínez fue detenido bajo sospecha de haber entorpecido la pesquisa por el homicidio. La causa analizaba una presunta filtración de información reservada sobre medidas judiciales. En octubre de 2024, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria.

La investigación actual tramita en el fuero federal y aborda hechos distintos: la presunta existencia de una organización destinada a lavar activos provenientes del narcotráfico, el contrabando y otros delitos. Aunque ambos expedientes involucran a Martínez, se trata de procesos separados.

Temas Relacionados

Aguas BlancasLavado de activosAsociación ilícitaNarcotráficoSaltaCarlos Conejo Martínezúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigan a un profesor de matemáticas por acosar a cuatro alumnas en Salta

Las menores relataron situaciones de incomodidad, tales como tocamientos o intentar contactarse con las víctimas vía redes sociales

Investigan a un profesor de matemáticas por acosar a cuatro alumnas en Salta

Luego de que Candela Arizaga negara haber denunciado a Facundo Moyano por violencia, se conocieron nuevas fotos de la pareja en España

Mientras que la influencer aseguró que la presentación judicial “nunca existió”, el dirigente sindical compartió varias imágenes románticas de la pareja. “Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”, afirmó

Luego de que Candela Arizaga negara haber denunciado a Facundo Moyano por violencia, se conocieron nuevas fotos de la pareja en España

Engañó a un hombre con una falsa venta y lo mató cuando intentó huir: lo condenaron a casi 30 años de prisión

La Justicia responsabilizó a Rubén Lescano por el crimen de Franco Demarchi. Además, incluyó otros dos episodios con armas de fuego atribuidos a la misma modalidad

Engañó a un hombre con una falsa venta y lo mató cuando intentó huir: lo condenaron a casi 30 años de prisión

Lo condenaron como miembro de una banda narco de Rosario, salió de prisión y mató a golpes a una mujer para robarle

Abel “Barba” Bertoni había salido de prisión la semana pasada tras cumplir una condena por integrar la organización de Alejandro “Chucky Monedita” Núñez. La víctima, Roxana Villarreal, de 58 años, lo había contratado para hacer arreglos en su casa de Capitán Bermúdez. El acusado fue detenido y quedó en prisión preventiva

Lo condenaron como miembro de una banda narco de Rosario, salió de prisión y mató a golpes a una mujer para robarle

Cayeron tres sospechosos de una banda de entraderas en José C. Paz: investigan su participación en cinco robos

Los acusados, de 20, 39 y 42 años, fueron detenidos en la vía pública. Les secuestraron un revólver calibre .38 con la numeración suprimida, prendas de vestir y guantes

Cayeron tres sospechosos de una banda de entraderas en José C. Paz: investigan su participación en cinco robos

DEPORTES

Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo

Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo

El sorprendente anuncio en la carrera deportiva de Marta antes del Mundial femenino Brasil 2027

Neymar volvió tras su lesión y marcó los dos goles del Santos ante Flamengo: la marca histórica que logró y la patada de Paquetá

Se dio a conocer la última actualización del ranking FIFA: cómo quedó Argentina tras sus victorias

“Deja de usar bótox, pareces una manzana”: la burla en vivo de Cristiano a un periodista que lo criticó por su conflicto en Portugal

TELESHOW

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El duro pase de factura de Nicolás Repetto a Mario Pergolini tras sus reclamos al aire: “No se puede ser tan manguero”

Julieta Prandi habló de su ausencia en el festejo de cumpleaños de Julieta Ortega: “No es mi amiga”

Las fotos de Wanda Nara con Martín Migueles el mismo día que se conoció su divorcio de Mauro Icardi

Toto Kirzner y el día que Araceli González hizo llorar a su profesor de educación física: “Yo prendo fuego al colegio”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil: el espejismo de los analistas latinoamericanos

Brasil: el espejismo de los analistas latinoamericanos

Víctimas del accidente del helicóptero que cayó en el Lago de Atitlán en Guatemala iban a una capacitación corporativa

Órgano Judicial prepara registro de condenados por violencia contra las mujeres en Panamá

Un supuesto francotirador mata a un soldado del Ejército de Guatemala en El Tumbador, San Marcos

Régimen cubano reconoce aumento de hepatitis y diarreas en niños: “Si usted no tiene agua segura no puede prevenir las enfermedades”