Las tres víctimas del crimen de Florencio Varela

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Un mensaje de voz hallado en el teléfono de uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela reavivó la discusión sobre si los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron transmitidos en vivo. Se trata de un audio encontrado en el celular de Miguel Ángel Villanueva Silva, uno de los detenidos por el hecho.

En el mensaje, una voz masculina asegura: “Sí, vi la película, en acción, en vivo, mijo”. Es una frase enviada 48 horas después del crimen, según reveló Encripdata, sitio especializado en crimen organizado. Fuentes judiciales del caso confirmaron a Infobae que la grabación integra el expediente, aunque mostraron cautela sobre el alcance de su contenido.

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“No hay indicios en la causa de que haya existido una transmisión en vivo. Hay un video, y una de las personas que participó de la tortura, quien sería ‘Pequeño J’, tiene un teléfono en la mano al momento de los tormentos de Lara Gutiérrez, según puede verse en el video. Tal vez lo transmitieron en vivo, realmente no se sabe ni se comprobó en el expediente hasta hoy”, aseguró la fuente. El dato del teléfono en la escena alimenta las versiones sobre una posible transmisión, aunque todavía no hay confirmación en la causa.

En ese sentido, explicaron que la grabación podría indicar que hubo transmisión en vivo o que quien la grabó estuvo en el lugar. Sobre el audio hallado en el celular, la misma fuente fue más cauta. “Puede ser que hable de cualquier otra cosa. Es un audio recuperado. No tenemos contexto para analizarlo”, añadió. El audio —creen— fue enviado por alguien a Villanueva Silva, quien “pudo haber estado perfectamente en la casa” donde ocurrió todo.

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Antes del hallazgo del audio en el teléfono de Villanueva Silva, ya existían indicios de que el crimen pudo haberse transmitido en tiempo real. Celeste Magalí González Guerrero, inquilina de la casa donde ocurrieron los hechos y pareja de Villanueva Silva, había declarado ante el fiscal de La Matanza Adrián Arribas que la filmación fue enviada por videollamada a dos personas que estaban en José C. Paz.

El video de las torturas y la coartada rota

Más allá de la incertidumbre sobre la presunta transmisión en vivo, en la causa quedó documentado un video de las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, de 15 años. La filmación, hallada en el marco de una investigación paralela por narcotráfico a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, registró cómo, por orden del señalado capo narco Pablo Macalopu Cafferata, alias Roger, le amputaron uno de los dedos a la adolescente.

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El archivo fue recuperado en el análisis forense del teléfono de Daniel Tello Chacón, otro integrante procesado de la organización, donde había sido borrado de la aplicación de mensajería Zangi. La filmación había sido recibida el 24 de septiembre pasado a las 3.38, un año después del triple crimen.

Verónica Emilce Chieto, Ramiro Luis Mansur, María Inés Olivera y Eugenia Quispe Gallardo

El procesamiento de “Roger” Macalopu, firmado por Arroyo Salgado, asevera: “Puede observarse a quien sería Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, lanzarse sobre la víctima para reducirla”. Los investigadores del Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo de esclarecer el caso, tampoco tienen dudas: el hombre en la cama es él.

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El video fue un golpe a la coartada de “Pequeño J”, hoy preso en el penal de Ezeiza. En su indagatoria y en su primera entrevista desde prisión, concedida a Infobae, Janzen Valverde negó haber estado en la casa de Florencio Varela cuando se cometieron los homicidios.

La filtración del video y la nueva causa judicial

La filtración masiva del video de casi tres minutos es investigada por la Justicia. El juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, decidió que se forme una nueva causa para determinar cómo las imágenes de la mutilación de Lara Gutiérrez llegaron a manos de curiosos y periodistas.

La nueva causa estará en manos del Juzgado Federal N°3 de Morón, según documentos judiciales a los que accedió Infobae; la filmación todavía se encuentra “en reserva para las partes” en la causa del triple crimen, bajo la calificación de “violación de secretos”.

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Lara y "Pequeño J" en el Bajo Flores, días antes del triple crimen

El abogado defensor de Janzen Valverde, el penalista Lucas Contreras Alderete, pidió la semana pasada al Juzgado Federal N°2 de Morón que se investigue la filtración. Fuentes del caso señalan que la causa no fue iniciada por la denuncia de la defensa de “Pequeño J”, sino por la difusión del video mismo.

La grabación fue hallada en el teléfono de Daniel Tello Chacón, uno de los subalternos de “Roger” Macalopu, procesado en la causa a cargo de Arroyo Salgado, cuando la PSA allanó su casa en la zona de Moreno el 16 de octubre pasado.