“Chicharrita” fue detenido en Puerto Iguazú tras ser identificado como sospechoso del robo a una barbería

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Un hombre fue detenido en Puerto Iguazú por el robo a una barbería e intentar agredir a policías durante el procedimiento de arresto. El acusado fue identificado como Gerardo Daniel I., alias “Chicharrita”, y quedó a disposición de la Justicia.

El caso se originó por un hecho ocurrido durante la madrugada del 24 de noviembre en un comercio en la provincia de Misiones. De acuerdo con la denuncia, personas aún no identificadas de manera judicial habrían violentado el acceso principal y sustraído un televisor de 32 pulgadas y un parlante.

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La propietaria del local, de 25 años, denunció el episodio y la investigación quedó a cargo de efectivos de la Comisaría Primera. A partir de las primeras averiguaciones y del análisis de registros fílmicos, los investigadores identificaron a Gerardo Daniel I. y a una mujer como presuntos involucrados en el robo.

La investigación continuó durante los dos días posteriores al robo. En ese período, los agentes buscaron establecer el paradero de los sospechosos y recuperar los objetos denunciados como sustraídos. No se informó si el comercio contaba con otros sistemas de seguridad además de las cámaras.

En ese marco, fueron recuperados el televisor y el parlante sustraídos de la barbería. Sin embargo, no se informaron el lugar ni las circunstancias en que se produjo el hallazgo. Tampoco trascendieron el valor de los bienes ni el alcance de los daños ocasionados en el acceso al comercio.

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La detención se produjo durante la mañana del 26 de noviembre, cuando los efectivos localizaron a Gerardo Daniel I. Al momento de ser interceptado, según la información policial, el sospechoso se resistió al procedimiento e intentó agredir a los agentes con elementos cortantes.

Tras reducirlo, los policías secuestraron una hoja de tijera que habría estado en poder del detenido. Otras versiones del parte también mencionaron una navaja. No hubo agentes heridos y el hombre fue trasladado a la dependencia policial.

Los efectivos también incautaron dos llaves de motocicletas. Los investigadores procuran determinar si esos elementos guardan relación con otros hechos contra la propiedad denunciados en la ciudad. Por el momento, no se precisó a qué vehículos corresponderían ni si hay denuncias específicas que posibiliten relacionarlas con robos de motocicletas.

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Efectivos de la Policía de Misiones intervinieron en la detención del sospechoso en Puerto Iguazú

Además indicaron que el detenido posee antecedentes y que figura vinculado a otros ilícitos contra la propiedad en distintos barrios de Puerto Iguazú.

La investigación continúa con el análisis de las pruebas reunidas y busca determinar la participación de la mujer identificada en los registros fílmicos, cuya situación procesal no fue informada.

En otro procedimiento realizado el 26 de noviembre en Misiones, efectivos de la Policía provincial y de la División Investigaciones de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevaron adelante allanamientos simultáneos en Posadas y Garupá. Las medidas formaron parte de una investigación por hurto agravado y asociación ilícita que tramita ante el Juzgado de Garantías N.º 2 de la Ciudad de Buenos Aires y se concretaron mediante un exhorto judicial.

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Durante las diligencias, los investigadores incautaron documentación correspondiente a distintos vehículos, seis teléfonos celulares, tres computadoras portátiles, un GPS, tres pendrives y tres chips telefónicos. Además, secuestraron $216.980 en efectivo, una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros, 33 cartuchos del mismo calibre y otras seis municiones calibre 22.

Los elementos quedaron bajo resguardo para su análisis dentro del expediente, mientras la Justicia continúa con las medidas de investigación para determinar su eventual vinculación con los hechos que se investigan en la provincia de Buenos Aires.