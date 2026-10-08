Atacó a su cuñado durante una pelea familiar y lo detuvieron en La Plata tras estar casi dos años prófugo

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia por una causa caratulada como homicidio en grado de tentativa

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En medio de una pelea familiar, un hombre de 36 años fue apuñalado por su cuñado y sufrió una grave lesión en la zona axiliar que puso en riesgo su vida. Tras una investigación, el acusado fue localizado y detenido en Villa Elisa, partido de La Plata, tras permanecer casi dos años prófugo.

El ataque ocurrió el 16 de noviembre de 2024, en las inmediaciones de las calles 59, entre 12 y 13, en La Plata. El hombre herido fue trasladado al Hospital San Roque de Gonnet, donde recibió atención médica. Los profesionales que asistieron a la víctima determinaron que la lesión era de carácter grave y que había representado un riesgo para su vida.

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La víctima fue trasladada al Hospital San Roque de Gonnet tras sufrir una grave lesión durante el ataque

A partir de la denuncia, el Gabinete de Homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata inició las averiguaciones para reconstruir la secuencia del hecho. La pesquisa estableció que la agresión se produjo en el contexto de una discusión entre familiares.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 y del Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial La Plata, que avaló la medida solicitada por la Fiscalía.

Con los testimonios y demás elementos reunidos durante la investigación, solicitaron la captura del sospechoso bajo la imputación de homicidio en grado de tentativa. De acuerdo con 0221, agentes de la DDI realizaron recorridas con vehículos no identificables y localizaron al hombre en la zona de las calles 59 y 14, en Villa Elisa.

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El acusado fue interceptado en la vía pública y quedó detenido a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones en el marco de la causa.

Agentes de la DDI La Plata localizaron al acusado tras varios meses de investigación

En otro episodio ocurrido en La Plata, un inspector de la Policía de la Ciudad fue detenido tras una discusión familiar que terminó con su pareja y su suegro heridos de bala en una vivienda del barrio El Mondongo. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2, a cargo de la fiscal Betina Lacki.

El hecho se registró el 26 de agosto en una casa ubicada en la zona de 62, entre 115 y 116. De acuerdo con la reconstrucción inicial, el efectivo, de 43 años y perteneciente a la División de Bomberos de esa fuerza, mantenía una discusión con su pareja, una mujer de 35 años.

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Tras un llamado al 911, agentes policiales acudieron al domicilio y detuvieron al inspector, señalado como el principal sospechoso del tiroteo. Según los primeros elementos incorporados al expediente, la mujer habría intentado retirarse del domicilio, aunque el policía no se lo habría permitido. Ante esa situación, se comunicó con su padre, de 62 años, para pedirle ayuda.

Cuando el hombre llegó a la vivienda, se produjo un enfrentamiento armado cuyas circunstancias aún son investigadas. El padre de la mujer había concurrido con un arma y, durante la secuencia, recibió un disparo en la pierna derecha. La joven, en tanto, sufrió una herida de bala en la pierna izquierda.

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Ambos fueron asistidos por personal médico y trasladados a un centro de salud. Las evaluaciones iniciales indicaron que se encontraban fuera de peligro, aunque sus declaraciones serán relevantes para establecer cómo se desarrolló el hecho.

Durante el procedimiento fueron secuestradas dos armas de fuego: una pistola Bersa Thunder y una Taurus, ambas con sus respectivos cargadores.

La investigación fue caratulada de manera provisoria como privación ilegítima de la libertad y tentativa de homicidio. La fiscalía ordenó pericias sobre las armas y la escena, además de la toma de testimonios, para determinar qué arma utilizó cada involucrado y cómo se produjo el intercambio de disparos.

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