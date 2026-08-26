Un policía quedó detenido tras una discusión familiar en La Plata que terminó con su pareja y su suegro baleados

El episodio se registró en una casa de 62 entre 115 y 116, en el barrio El Mondongo, en La Plata (Google Maps)

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Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido luego de que una pelea familiar termine a los tiros en La Plata, donde resultó herido su pareja y su suegro. El episodio tuvo lugar en una casa ubicada 62 entre 115 y 116, en el barrio El Mondongo y quedó bajo investigación judicial.

De acuerdo con el medio 0221, el acusado de 43 años, presta funciones en la División de Bomberos de esa fuerza y posee jerarquía de inspector. Los primeros datos incorporados a la investigación señalan que el episodio comenzó dentro de la vivienda, donde el hombre mantenía una discusión con su pareja, una mujer de 35 años. Según esa reconstrucción preliminar, en medio del conflicto el efectivo no le permitía retirarse de la casa.

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Frente a ese escenario, la mujer decidió comunicarse con su padre, un hombre de 62 años, para pedirle ayuda. El hombre llegó poco después a la vivienda en el barrio El Mondongo. A partir de ese momento, la escena sumó un nuevo nivel de violencia. El padre de la mujer llegó armado al lugar y se produjo un enfrentamiento con su yerno. La mecánica exacta del episodio todavía no fue determinada por completo, por lo que la Justicia intenta establecer cómo comenzó el intercambio de disparos, cuál fue la participación de cada uno de los involucrados y en qué contexto preciso resultaron heridas las dos víctimas.

Los primeros datos del caso señalan que el hombre de 62 años recibió un balazo en la pierna derecha, mientras que la mujer de 35 sufrió una herida en la pierna izquierda. Los dos heridos permanecían conscientes cuando llegó la asistencia médica, según 0221. Una ambulancia del SAME los trasladó luego a un centro de salud para la atención correspondiente.

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Tras un llamado al 911, los agentes encontraron a los heridos en la vivienda y avanzaron con la detención del policía, señalado como principal sospechoso del tiroteo. Después del procedimiento, el aprehendido fue llevado a una dependencia de seguridad y quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las pericias y se toman declaraciones.

El efectivo de la Policía de la Ciudad fue aprehendido tras el tiroteo y quedó a disposición de la Justicia (Fuente: 0221)

Durante el operativo, los investigadores secuestraron dos armas de fuego. Detallaron que se trató de una pistola Bersa Thunder con cargador y otra pistola Taurus, también con cargador. Ese material quedó bajo análisis pericial para determinar cuál fue la secuencia exacta de disparos, cuántos impactos hubo y qué arma utilizó cada involucrado.

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La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki. La calificación inicial mencionada por las fuentes es “privación ilegítima de la libertad y tentativa de homicidio”, una carátula provisoria que podría modificarse a medida que avance la pesquisa y se incorporen nuevos elementos de prueba. Entre las primeras medidas ordenadas figura el trabajo de peritos en la escena, además de la evaluación de testimonios.

La evaluación médica inicial que se realizó después del tiroteo indicó que las víctimas estaban fuera de peligro. Ese dato permitió ubicar el episodio dentro de una investigación por lesiones y tentativa, aunque la causa se encuentra en una etapa inicial. El estado de salud de los heridos, junto con las declaraciones que puedan brindar, será determinante para establecer qué ocurrió dentro de la casa.

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Por ahora, la fiscalía concentra sus esfuerzos en reconstruir minuto a minuto la secuencia, determinar el rol del policía detenido y precisar el grado de participación del suegro que llegó armado al domicilio. Con las armas ya secuestradas y las pericias en marcha, la causa avanza sobre un expediente que quedó abierto tras uno de los hechos policiales más delicados de las últimas horas en La Plata.