Viajaban hacia la Patagonia y el escáner reveló 199 cápsulas de cocaína: así cayeron dos “mulas” bolivianas en Aeroparque

La pareja oriunda de Bolivia cayó en el Aeroparque Jorge Newbery cuando estaba a punto de subir a un avión rumbo a Río Gallegos, Santa Cruz

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Dos pasajeros fueron interceptados en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery con casi 200 cápsulas de cocaína alojadas en sus organismos, en el marco de un operativo realizado el pasado 30 de septiembre como parte de una investigación iniciada en Mendoza sobre una presunta organización familiar que trasladaba estupefacientes desde el norte argentino hacia la Patagonia.

El hombre y la mujer, ambos mayores de edad y de nacionalidad boliviana, habían abordado en el Aeropuerto Internacional de Salta un vuelo de cabotaje con escala en la ciudad de Buenos Aires. Su destino final era Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

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Según precisaron desde la Gendarmería Nacional a Infobae, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” interceptaron a los viajeros con el apoyo de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Durante la inspección, un escáner corporal indicó la presencia de elementos compatibles con cápsulas dentro de sus cuerpos. En consecuencia, y por orden de la autoridad judicial interviniente, los dos pasajeros fueron derivados al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.

Las imágenes del escáner corporal que le realizaron a la mujer detenida

Allí, los sospechosos evacuaron 199 cápsulas con un peso total de 2 kilos y 465 gramos de cocaína. Además, los agentes secuestraron 500 dólares estadounidenses, 2.530 pesos bolivianos y 840.700 pesos en efectivo, además de dos teléfonos celulares.

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La investigación, coordinada por la Mesa de Análisis Criminal de la Región X de Gendarmería Nacional, ya había derivado en otros dos procedimientos vinculados con la misma estructura. En la pesquisa participaron la Unidad de Inteligencia Criminal “Mendoza”, la Unidad de Inteligencia Criminal “San Juan” y la unidad investigadora mendocina.

Los agentes de la PSA secuestraron dinero en efectivo y los teléfonos celulares de los imputados

En mayo, una mujer identificada como presunta coordinadora de la maniobra fue detenida mientras viajaba en un ómnibus hacia San Carlos de Bariloche. En esa oportunidad, la “mula” llevaba 184 cápsulas de cocaína ocultas en el doble fondo de una valija.

Un mes después, en junio, dos ciudadanos bolivianos fueron interceptados en la ciudad mendocina de Lavalle, mientras se trasladaban en un colectivo de larga distancia. Tras permanecer bajo control sanitario, evacuaron 188 cápsulas de clorhidrato de cocaína, con un peso de 2 kilos y 456 gramos.

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Las tareas de inteligencia realizadas en Salta, Mendoza, Buenos Aires y Santa Cruz permitieron establecer, según comunicaron desde la fuerza federal, que la estructura trasladaba cocaína hacia distintos puntos de la Patagonia.

De acuerdo con el análisis de los investigadores, luego de los procedimientos registrados en rutas terrestres, la banda habría cambiado su modalidad y comenzado a utilizar vuelos comerciales de cabotaje. La pesquisa busca determinar el alcance de esa operatoria y las responsabilidades de los involucrados.

Según los investigadores, el cambio en la modalidad de traslado buscaba acortar los tiempos de viaje y reducir la exposición de las “mulas” a los controles preventivos desplegados sobre las principales rutas del país.

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El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de la droga y del resto de los elementos hallados, además de la detención de los dos involucrados.