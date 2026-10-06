Crimen y Justicia

Viajaban hacia la Patagonia y el escáner reveló 199 cápsulas de cocaína: así cayeron dos “mulas” bolivianas en Aeroparque

La pareja fue detenida en la terminal aérea de CABA tras arribar desde Salta; los controles de seguridad detectaron droga dentro de sus cuerpos antes de tomar otro avión hacia Río Gallegos, Santa Cruz. Cómo operaba la familia narco

Ingirieron 199 cápsulas de cocaína y fueron detenidos en Aeroparque: así cayó una pareja narco oriunda de Bolivia
La pareja oriunda de Bolivia cayó en el Aeroparque Jorge Newbery cuando estaba a punto de subir a un avión rumbo a Río Gallegos, Santa Cruz
Guardar

Dos pasajeros fueron interceptados en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery con casi 200 cápsulas de cocaína alojadas en sus organismos, en el marco de un operativo realizado el pasado 30 de septiembre como parte de una investigación iniciada en Mendoza sobre una presunta organización familiar que trasladaba estupefacientes desde el norte argentino hacia la Patagonia.

El hombre y la mujer, ambos mayores de edad y de nacionalidad boliviana, habían abordado en el Aeropuerto Internacional de Salta un vuelo de cabotaje con escala en la ciudad de Buenos Aires. Su destino final era Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

PUBLICIDAD

Según precisaron desde la Gendarmería Nacional a Infobae, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” interceptaron a los viajeros con el apoyo de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Durante la inspección, un escáner corporal indicó la presencia de elementos compatibles con cápsulas dentro de sus cuerpos. En consecuencia, y por orden de la autoridad judicial interviniente, los dos pasajeros fueron derivados al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.

Ingirieron 199 cápsulas de cocaína y fueron detenidos en Aeroparque: así cayó una pareja narco oriunda de Bolivia
Las imágenes del escáner corporal que le realizaron a la mujer detenida

Allí, los sospechosos evacuaron 199 cápsulas con un peso total de 2 kilos y 465 gramos de cocaína. Además, los agentes secuestraron 500 dólares estadounidenses, 2.530 pesos bolivianos y 840.700 pesos en efectivo, además de dos teléfonos celulares.

PUBLICIDAD

La investigación, coordinada por la Mesa de Análisis Criminal de la Región X de Gendarmería Nacional, ya había derivado en otros dos procedimientos vinculados con la misma estructura. En la pesquisa participaron la Unidad de Inteligencia Criminal “Mendoza”, la Unidad de Inteligencia Criminal “San Juan” y la unidad investigadora mendocina.

Ingirieron 199 cápsulas de cocaína y fueron detenidos en Aeroparque: así cayó una pareja narco oriunda de Bolivia
Los agentes de la PSA secuestraron dinero en efectivo y los teléfonos celulares de los imputados

En mayo, una mujer identificada como presunta coordinadora de la maniobra fue detenida mientras viajaba en un ómnibus hacia San Carlos de Bariloche. En esa oportunidad, la “mula” llevaba 184 cápsulas de cocaína ocultas en el doble fondo de una valija.

Un mes después, en junio, dos ciudadanos bolivianos fueron interceptados en la ciudad mendocina de Lavalle, mientras se trasladaban en un colectivo de larga distancia. Tras permanecer bajo control sanitario, evacuaron 188 cápsulas de clorhidrato de cocaína, con un peso de 2 kilos y 456 gramos.

Las tareas de inteligencia realizadas en Salta, Mendoza, Buenos Aires y Santa Cruz permitieron establecer, según comunicaron desde la fuerza federal, que la estructura trasladaba cocaína hacia distintos puntos de la Patagonia.

De acuerdo con el análisis de los investigadores, luego de los procedimientos registrados en rutas terrestres, la banda habría cambiado su modalidad y comenzado a utilizar vuelos comerciales de cabotaje. La pesquisa busca determinar el alcance de esa operatoria y las responsabilidades de los involucrados.

Según los investigadores, el cambio en la modalidad de traslado buscaba acortar los tiempos de viaje y reducir la exposición de las “mulas” a los controles preventivos desplegados sobre las principales rutas del país.

El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de la droga y del resto de los elementos hallados, además de la detención de los dos involucrados.

Temas Relacionados

Aeroparque Jorge NewberyCocaínaNarcotráficoPatagoniaRío GallegosSaltaBoliviaSanta CruzMendozaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“La matan por ser mujer”: a diez años del crimen de Lucía Pérez, su madre insiste en que la Justicia lo califique como femicidio

Marta Montero, la mamá de la joven asesinada en 2016 en Mar del Plata, atraviesa un nuevo aniversario del hecho mientras espera a que la Suprema Corte Bonaerense resuelva si el asesinato fue o no motivado por la cuestión de género

“La matan por ser mujer”: a diez años del crimen de Lucía Pérez, su madre insiste en que la Justicia lo califique como femicidio

Trágico incendio en un Parque Industrial: murió el dueño de una panificadora en Burzaco

Ocurrió este martes en el partido bonaerense de Almirante Brown. La víctima tenía 41 años. La Justicia investiga las causas del siniestro

Trágico incendio en un Parque Industrial: murió el dueño de una panificadora en Burzaco

Alerta por estafas en alquileres de Mar del Plata: cómo operan los falsos dueños directos

Los delincuentes usan fotos de avisos reales, ofrecen precios bajos y piden transferencias por billeteras virtuales antes de cortar el contacto

Alerta por estafas en alquileres de Mar del Plata: cómo operan los falsos dueños directos

El Cuerpo Médico Forense determinó que “Pity” Álvarez está en condiciones de continuar con el juicio por homicidio

Los especialistas oficiales concluyeron que el músico no presenta una alteración mental que le impida seguir sometido al proceso. Los peritos de la defensa firmaron en disconformidad “total”. El debate se reanuda este viernes 11.30

El Cuerpo Médico Forense determinó que “Pity” Álvarez está en condiciones de continuar con el juicio por homicidio

La Justicia citó a declarar a la mujer que denunció por violación a Joaquín Levinton

La medida fue ordenada por la jueza Alejandra Provitola horas después de que la Cámara la designó en el caso tras un conflicto de competencia. La magistrada ya había recibido y archivado la primera acusación de la denunciante a fines de 2023

La Justicia citó a declarar a la mujer que denunció por violación a Joaquín Levinton

DEPORTES

El corte de pelo que se hizo el Dibu Martínez en honor a Lionel Messi antes de su despedida con la selección argentina

El corte de pelo que se hizo el Dibu Martínez en honor a Lionel Messi antes de su despedida con la selección argentina

Neymar le dedicó un sentido posteo a Lionel Messi el día de su despedida de la selección argentina

Novak Djokovic volvió a hacer historia: ganó el ATP de Beijing, llegó a 102 títulos y rompió otro récord

Lionel Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires: “Es un orgullo”

La sanción que recibió un futbolista por ahorcar a un aficionado durante un partido en Inglaterra

TELESHOW

Barby Silenzi reveló cómo El Polaco evita alimentar sus celos: “No me mira ni el Instagram”

Barby Silenzi reveló cómo El Polaco evita alimentar sus celos: “No me mira ni el Instagram”

Cazzu habló de su nueva relación tras la ruptura con Christian Nodal: “La vida es una caja de sorpresas”

El mensaje de Carolina Baldini a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo antes de la despedida: “Hoy empieza otra vida”

César Troncoso y la vida después de El Eternauta: los vaivenes del oficio y su recelo ante el avance de la IA

Dolor por la muerte de Carlos Clerici, periodista, docente y locutor histórico de Luchemos por la Vida

INFOBAE AMÉRICA

22 días a la deriva: Encuentran con vida en aguas guatemaltecas a cinco pescadores nicaragüenses desaparecidos

22 días a la deriva: Encuentran con vida en aguas guatemaltecas a cinco pescadores nicaragüenses desaparecidos

La emigración como horizonte, la política como riesgo: el mapa de expectativas de los cubanos en 2026

Estados Unidos financiará proyecto para llevar agua a 103 escuelas afectadas por la sequía en Honduras

“No me voy a rendir hasta encontrarlo”: La lucha incesante de las madres salvadoreñas que buscan a sus hijos desaparecidos

El programa Dos Escuelas por Día registra más de mil centros educativos intervenidos en El Salvador